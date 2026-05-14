Santa Cruz: el fallo de la Corte le pone fin a la rebelión de los jueces K y la provincia busca salir del pantano jurídico

EL CALAFATE.- El fallo de la Corte Suprema de Justicia que destrabó el conflicto de poderes en Santa Cruz tendrá un efecto dominó que se inicia con la incorporación inmediata de los cuatro vocales designados el año pasado a propuesta del gobernador Claudio Vidal. Y que podría llegar hasta la reposición del exprocurador Eduardo Sosa, apartado hace 30 años por el kirchnerismo.

No es la primera vez que la Corte ordena al Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz enmendar una decisión polémica: la primera vez fue en 2001 y lo reiteró en 2009, cuando dictaminó reponer en el cargo a Sosa, orden que nunca se cumplió y dejó al tribunal con un antecedente de desobediencia. En ese entonces, el tribunal contó con el respaldo político del kirchnerismo.

“Fin de la impunidad en Santa Cruz. ¡Se terminó!”, afirmó el gobernador Vidal a través de sus redes sociales. El mandatario agregó: “Se terminó el tiempo de los privilegios, de las causas dormidas y de los intocables. En Santa Cruz ya no todo vale. La ley vuelve a ser igual para todos”.

FIN DE LA IMPUNIDAD EN SANTA CRUZ



¡SE TERMINÓ!



La Corte Suprema dejó sin efecto el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz que había declarado inconstitucional la Ley Provincial N° 3.949 de ampliación del máximo tribunal, y dejó un mensaje contundente ante la… — ClaudioVidal (@ClaudioVidalSer) May 14, 2026

“Durante treinta años destruyeron la producción, desaparecieron obras y vaciaron la provincia, mientras una parte de la Justicia, convertida en la última trinchera del kirchnerismo, no solo miraba para otro lado, sino que fue parte del sistema que protegió a los responsables del saqueo”, afirmó Vidal, quien a través de la fiscalía de Estado fue en queja a la Corte cuando en diciembre pasado el TSJ declaró la inconstitucionalidad de la ley que elevó de cinco a nueve miembros la integración del tribunal.

En el último año, el oficialismo provincial impulsó la ley de ampliación del Tribunal, propuso cuatro vocales que juraron pero nunca dejaron asumir, intentó reponer en el cargo de Procurador General de Justicia a Sosa, pero la ley quedó trabada en la Legislatura por presión del kirchnerismo.

El fallo de la Corte destraba el pantano jurídico en el que había quedado la reforma judicial y el oficialismo local capitalizó el fallo como “una victoria política”.

El juez Daniel Mariani asumirá la presidencia de la que habia sido desplazado por Reneé Fernández en el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz

Desde agosto, el Poder Judicial se encuentra envuelto en un terremoto político ocasionado por la resistencia interna a la reforma de la ley impulsada por Vidal. Mientras se resistían, la Legislatura aprobó los pliegos de los cuatro nuevos vocales: el exgobernador Sergio Acevedo, José Antonio González Nora, Gabriel Nolasco Contreras Agüero y Juan Lucio Ramón De la Vega. Juraron ante el entonces presidente del cuerpo, Daniel Mariani.

Sin embargo, los cuatro vocales antiguos —a quienes se los identifica con el kirchnerismo— destituyeron a Mariani, desconocieron a los nuevos vocales, dispusieron no pagarles el sueldo y hasta les prohibieron el ingreso al edificio, para luego declarar la inconstitucionalidad de la ley de ampliación. Por eso los poderes del Estado provincial terminaron dirimiendo sus cuitas políticas en la Corte Suprema de Justicia.

El vicegobernador Fabián Leguizamón, quien también fue en queja a la Corte, aseguró ante LA NACION: “Es el acto de justicia más importante que tenemos los santacruceños en los últimos años; vamos a empezar a tener garantías constitucionales”. Y consideró que se trata de “un día histórico; por fin se le pudo poner un freno al atropello de las instituciones, la división de poderes y las injusticias que nos castigaron durante 30 años”.

El gobernador Claudio Vidal Prensa Gobierno

Mientras tanto, los movimientos dentro del palacio judicial empezaron minutos después de conocido el fallo. El juez Mariani, presidente del cuerpo hasta octubre pasado y que denunció haber sido apartado de forma irregular, solicitó que de forma inmediata la Dirección General Administrativa y de Recursos Humanos del TSJ disponga el alta de los cuatro vocales desde el día del juramento, a quienes él les tomó la jura sin el respaldo del resto del cuerpo.

Todo indica que en las próximas horas, con la incorporación de los cuatro vocales, será Mariani quien asuma efectivamente la presidencia, y Reneé Fernández, quien ostentaba el cargo desde octubre pasado, volvería a su cargo de vocal; el cuadro se completaría con Fernando Basanta –exministro de Alicia, quien sorteó en diciembre pasado un juicio político–, Alicia de los Ángeles Mercau y Paula Ludueña.

“Se trabajará con calma y dedicación para poner todo esto al día, debería reinar la sensatez”, aseguran desde el Palacio de Tribunales. Lo cual solo se verá con el correr de los días: la relación entre las dos alas del tribunal está rota.

Fuentes del Gobierno provincial afirmaron que el fallo le da nuevo aire político al oficialismo en la Legislatura, y retomará el proyecto de la reforma de la Ley Orgánica de la Justicia para reponer en el cargo de Procurador a Sosa, quien durante años reclamó en soledad por el apartamiento inconstitucional pese a los fallos a su favor de la Corte Suprema de Justicia.

Eduardo Sosa, corrido por el kirchnerismo del cargo de procurador de Santa Cruz Horacio Córdoba - LA NACION

El año pasado, al enviar el proyecto, Vidal aseguró que la restitución buscaba “saldar una deuda histórica de la Provincia de Santa Cruz y restablecer la plena vigencia de la supremacía constitucional gravemente menoscabada por el incumplimiento de mandatos judiciales”.

Sosa ejerció funciones al frente de la Procuraduría General de Justicia entre 1990 y 1995, cuando una reforma judicial —promovida por Néstor Kirchner con el aval de los diputados justicialistas encabezados por Cristina Kirchner— desdobló el cargo en dos (jefe de fiscales y de defensores) y a Sosa lo dejaron afuera sin respetar el principio de inamovilidad de los jueces.