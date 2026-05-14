Un abogado del caso Cuadernos lanzó un insulto en pleno juicio y luego dijo que era su modo de llamar a un fiscal

Un nuevo exabrupto tuvo lugar en el juicio de los Cuadernos de las Coimas, que se desarrolla entre la virtualidad y la presencialidad. En la audiencia de este jueves, el tribunal volvió sobre un episodio ocurrido el martes y le llamó la atención a uno de los abogados de los acusados, Juan Manuel Ubeira, quien, con el micrófono de su computadora abierto, había lanzado un insulto al aire. “Hijo de puta”, se escuchó en el juicio.

Causa Cuadernos: el abogado José Ubeira dejó el microfono abierto e insultó en plena audiencia

“No era contra ninguna de las partes que están aquí presentes”, se disculpó hoy Ubeira, sentado ya frente a los jueces del tribunal en la sala Auditorium, en los tribunales de Comodoro Py. Su insulto, aclaró, tenía como destinatario al fiscal que instruyó la causa, Carlos Stornelli.

“Me estaba interpelando un colega vinculado al tema de que yo había tratado de ‘criminal’ la instrucción de primera instancia y salió el nombre de Stornelli y dije ‘sí, ese hijo de puta’. Eso fue lo que pasó”, relató, y añadió: “Generalmente suelo referirme a Stornelli de esa forma, pero nunca en público”.

Su encono tiene como precedente una causa judicial, ya cerrada. El abogado Ubeira -defensor en otras causas de Cristina Kirchner- acusó al fiscal de haber querido implantarle una cámara oculta, a través del falso abogado Marcelo D’Alessio, causa por la cual el fiscal fue sobreseído en distintas instancias.

En el juicio de los Cuadernos, Ubeira y otros defensores tienen como eje de crítica el presunto uso extorsivo que el fiscal Stornelli habría hecho de la ley del arrepentido durante la instrucción. Es un ataque a una de las vigas maestras del caso: empresarios y exfuncionarios aceptaron tener algún grado de participación en el mecanismo de recaudación que está siendo juzgado y que tiene a la expresidenta como presunta jefa.

Llamados de atención

No es la primera vez que Ubeira sobresale por sus dichos en el juicio. Se había referido a los arrepentidos como “buchones” y el jueves pasado le preguntó a la testigo Candela Ini, con un aire sugerente, si era “señora o señorita”, hecho por el cual la fiscal Fabiana León lo criticó. “Falta que le pida el número de teléfono”, marcó, enojada.

“Tengo 72 años de edad, hace 45 que ejerzo este oficio. Jamás en la vida un juez o una fiscal me llamó la atención en público. No lo voy a empezar a permitir a esta altura de mi vida”, contrapuso Ubeira en la última audiencia. Hoy, reprendido por su insulto, no pudo más que pedir disculpas.

El del martes tampoco fue el primer episodio que rompió con la solemnidad del proceso. Cuando todavía el juicio se desarrollaba enteramente de manera virtual, una cámara encendida captó al exjefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, paseando por su casa con el torso desnudo.

Una de las situaciones más llamativas se produjo al inicio del juicio. El empresario santafesino Alberto Ángel Padoán (Vicentín), siguió parte de la primera audiencia desde su cama, aunque no fue captado por la transmisión oficial del Poder Judicial.

El empresario Padoán

“La frase se pudo escuchar en la grabación”, marcó este jueves el presidente del Tribunal, Enrique Méndez Signori, respecto al insulto de Ubeira. “Corresponde que lo exhorte puntualmente a que se abstenga -le dijo al abogado- de hacer manifestaciones que puedan resultar injuriantes o descalificatorias. Son impertinentes y no tienen que ver con el objeto del juicio.”

En este proceso, Ubeira defiende al misionero Oscar Thomas, director durante los 12 años del kirchnerismo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Cuando declaró, sostuvo que en los paquetes que le entregaba a Roberto Baratta había yerba.

“Yo siempre le traía yerba a todo el personal de él, que siempre me atendía bien. Entonces yo traía yerba de Misiones o mi secretaria se la mandaba con mi chofer. A veces le llevaba la bolsa o él pasó alguna vez por mi casa a retirar eso”, sostuvo.