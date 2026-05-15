Javier Milei y sus medidas, en vivo: la inflación de abril y las novedades del caso Adorni
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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La Justicia confirmó dos viajes relámpago de Adorni a Gualeguaychú y pone en marcha nuevas medidas
Mientras pone en marcha una nueva tanda de medidas, la Justicia confirmó dos nuevos viajes relámpagos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Gualeguaychú, Entre Ríos, que se suman a los realizados a Bariloche, Aruba y Punta del Este.
La primera escapada se llevó a cabo entre el 6 y el 8 de diciembre de 2024, y la segunda, entre el 28 y el 30 de noviembre de 2025. Para ambas estadías, el funcionario reservó dos habitaciones dobles en un exclusivo hotel de campo, según informó una fuente del caso, por un costo total de $2.350.000. Pagó en efectivo.
Declaró el expolicía que acercó los escritos de Centeno a un periodista de LA NACION: “Lo hice por la Patria”
En una audiencia enredada, con preguntas repetidas y varios reclamos entre las partes, el policía retirado Jorge Bacigalupo declaró como testigo durante más de 8 horas en el juicio oral de los cuadernos de las coimas y repasó cómo y por qué entregó los escritos del chofer Oscar Centeno al periodista Diego Cabot para que los investigara.
“Por la Patria”, dijo una y otra vez, ante las preguntas de muchas de las defensas, interesadas en conocer la mayor cantidad posible de detalles acerca de aquella entrega y las motivaciones del expolicía. Tras un largo cuarto intermedio, la audiencia fue finalmente suspendida y seguirá el martes próximo.
Senado: el oficialismo consiguió un amplio respaldo para que Carlos Mahiques siga como juez hasta 2031
En una clara demostración de fuerza, el oficialismo logró reverdecer su alianza con la oposición dialoguista y le dio acuerdo por amplia mayoría a Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para continuar por cinco años más como vocal de la estratégica Cámara de Casación Penal.
Mahiques obtuvo el acuerdo por 58 votos a favor y tan sólo 11 votos en contra. La votación dejó un dato revelador: el peronismo votó dividido. Más aún, el kirchnerismo duro quedó reducido a una notable minoría votando el rechazo del pliego.
Además del oficialismo, respaldaron su pliego la UCR, Pro, diversas fuerzas provinciales y hasta los peronistas de Convicción Federal que responden a los gobernadores peronistas Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta), que todavía juegan de aliados del Gobierno de Javier Milei.
Manuel Adorni, en Mendoza: visita fugaz e incómoda en la inauguración del primer RIGI del país
MENDOZA.- Fue una visita fugaz, incómoda y encapsulada, con marcadas ausencias. Así pasó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por la tierra cuyana para dejar inaugurado el parque solar más grande del país, El Quemado, bajo el primer Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), mientras la Justicia avanza con la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.
El funcionario, quien se mantuvo en silencio y evitó contacto con la prensa, llegó a Mendoza antes del mediodía, con el acompañamiento permanente del gobernador radical, Alfredo Cornejo, hoy aliado a La Libertad Avanza (LLA). De hecho en su discurso, Adorni tuvo sólo gestos políticos hacia el mandatario local por el apoyo a la gestión mileísta, sobre todo en el Congreso. Así, además de destacar el cambio de paradigma económico en la Argentina desde que llegó Javier Milei al poder, puso en valor el avance que tuvo la Ley de Glaciares.
En medio del caso Adorni, Milei defendió al diputado del Tesla y pidió que los periodistas presenten su patrimonio
“Ojalá yo pudiera comprarme uno, ¿cuál es el problema?”, dijo Javier Milei sobre Manuel Quintar, el diputado libertario de Jujuy que apareció con un Tesla Cybertruck en el Congreso. El auto está valuado en aproximadamente 250 mil dólares. “Es un argumento comunista”, dijo el Presidente en el streaming oficialista Carajo acerca de los que cuestionaron a los legisladores libertarios.
El jefe de Estado desmintió que Martín Menem haya “retado” a Quintar por llegar con ese vehículo a las cercanías de la Cámara baja. Lo dijo en referencia a un posteo de la periodista Cecilia Boufflet. “Lo llamé a Martín, porque si Martín dijo eso, me la iba a agarrar con él”, sostuvo. Y añadió que el jefe de Diputados le respondió: “No, ni en pedo, si el flaco se la compró con la propia, qué me importa”.
“El único dato que nos va a dejar cómodos es que sea cero”, dijo Milei sobre la inflación
El presidente Javier Milei afirmó este miércoles que el único dato de inflación que va a dejar “cómodo” al Gobierno es que sea “cero” y alentó a mantener la “batalla cultural” para las elecciones de 2027.
“El único dato que nos va a dejar cómodos es que sea cero. Después vemos, pero hasta que eso no pase, la lucha contra la inflación no está terminada”, definió el mandatario durante una charla económica con el periodista Julián Yosovitch en el canal de streaming oficialista Neura.
También se preguntó, con ironía, si este miércoles había “salido algún dato”, en referencia al índice de abril de 2,6%.
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