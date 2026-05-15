Javier Milei y sus medidas, en vivo: la inflación de abril y las novedades del caso Adorni

Mientras pone en marcha una nueva tanda de medidas, la Justicia confirmó dos nuevos viajes relámpagos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Gualeguaychú, Entre Ríos, que se suman a los realizados a Bariloche, Aruba y Punta del Este.

La primera escapada se llevó a cabo entre el 6 y el 8 de diciembre de 2024, y la segunda, entre el 28 y el 30 de noviembre de 2025. Para ambas estadías, el funcionario reservó dos habitaciones dobles en un exclusivo hotel de campo, según informó una fuente del caso, por un costo total de $2.350.000. Pagó en efectivo.