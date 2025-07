Carrió involucró a funcionarios libertarios y a los reyes de España en los negociados por YPF

La jefa de la Coalición Cívica (CC)-Ari y denunciante en varios procedimientos que involucraron a la empresa YPF, Elisa Carrió, ahondó este miércoles sobre las irregularidades en los movimientos de la firma en relación con el Estado argentino e involucró a buena parte del arco político local, incluso a funcionarios libertarios.

Fue tan grande la red que tejió, que hasta aseguró que los reyes Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia visitaron la Argentina en 2003 y fueron recibidos por los Kirchner debido a los negociados que había por YPF.

Esto luego de que la jueza estadounidense Loretta Preska ordenara a la Argentina entregar 51% de las acciones de YPF a los fondos demandantes del juicio por la expropiación de la petrolera, como forma de pago por la sentencia en contra en primera instancia de US$16.100 millones más intereses que se determinó en 2023.

Convencida de que dirigentes de distintos espacios están salpicados por esta causa, Carrió pidió a la sociedad que “no le crean a nadie” de los políticos cuando hablan de este tema.

Los Kirchner y los reyes

Como ya hizo en otros momentos, los principales apuntados por la dirigente de la CC-Ari fueron los Kirchner. “No se entiende [esta causa] si no se entiende que Néstor Kirchner estuvo en la privatización, en el vaciamiento, en la expropiación y en el negocio final”, indicó en Radio Mitre.

Entonces, aseguró que cuando fue la privatización de la empresa tanto Néstor Kirchner como el senador Oscar Parrilli formaron parte del proceso. “Los principales menemistas eran los Kirchner. Ellos participaron decididamente. El gobernador que presidía las provincias de hidrocarburos era Kirchner. Ahí vino la entrega de YPF”, indicó y, en ese marco, involucró a la realeza: “En realidad, Repsol [en ese momento] era una refinería. Este fue un negociado con los españoles, básicamente con [el expresidente de ese país] Felipe González y con el que ahora se sabe que era un rey corrupto [Juan Carlos]. Por eso, cuando asumió Kirchner, ¿quiénes vinieron a la Argentina y fueron a Santa Cruz? Los reyes. Ahí Repsol se convirtió en una petrolera. Vinieron despidos enormes en YPF, por los que todavía están los juicios“.

La líder de la CC-Ari, Elisa Carrió Hernan Zenteno - La Nacion

Con eso, Carrió hizo referencia a una visita de los reyes a la Argentina, que se concretó en noviembre de 2003, y que incluyó un encuentro en la Casa Rosada y un viaje a El Calafate. En tanto, desde octubre de ese año ya había protestas de los petroleros contra Repsol.

“En todo este negocio estuvieron Felipe González y el Rey de España, por eso es sintomático... Él está acusado de corrupción, pero es impune por la Constitución española”, comentó.

Según Carrió, en 2006 Kirchner comenzó con sus intenciones de quedarse con una parte de las acciones de Repsol YPF a través de movimientos en la Bolsa de Madrid que, de acuerdo a la líder de la CC-Ari, fallaron. “Entonces decidió comprar a través de un socio de él, de un amigo, [Enrique] Eskenazi, una parte de las acciones de YPF. Para eso constituyó una empresa primero en Alemania y después en Australia, y se compró con un fondo que nadie sabe de dónde vino el dinero", indicó.

En tanto, y siempre en base a su relato, tras eso la CaixaBank, accionista de Repsol, le recomendó al CEO de la propia Repsol que se retirara de la Argentina. “Entonces Kirchner y [el presidente ejecutivo de Repsol YPF Antonio] Brufau acordaron el retiro. Parte de ese retiro fue la venta a los Eskenazi, en connivencia con los Kirchner. ¿Cómo se pagó eso? Con las utilidades. Eskenazi recibía utilidades por esta compra y se las daba Repsol. A su vez Repsol, sin explorar más, sin invertir, remitía todas las utilidades a España, con lo cual se llevaron US$20.000 millones o US$25.000 millones todos los años a España, iban vaciando, por eso hablo de vaciamiento, sin explorar y sin invertir“, refirió.

Sin embargo, Carrió planteó que surgió un problema entre Repsol y los Kirchner cuando no lograron ponerse de acuerdo con el precio para el retiro definitivo de la firma de la Argentina y ahí habría llegado la decisión de estatizar la compañía. “¿Qué hace Cristina? Decreta que ante el vaciamiento van a estatizar. Y ahí viene la expropiación. Algunos que estaban de acuerdo con Repsol votaron en contra; y nosotros, que veníamos denunciando la operación, dijimos que no había que estar ni con unos ni con otros, que era un negociado, por eso nuestra abstención“.

Además, Carrió dijo que Carlos Zannini, Miguel Galuccio [expresidente de YPF] y Axel Kicillof llegaron después a un “acuerdo vergonzoso” y pagaron más caro el valor de la empresa para estatizar. “Zannini en la época de Alberto Fernández [cuando era procurador del Tesoro y tenía la defensa del Estado argentino] retiró la prueba, no se pudo investigar totalmente [lo que pasó]. ¡Si Zannini era el que había negociado y después el que estuvo en la defensa del Estado!“, exclamó sobre ese doble rol del entonces funcionario.

“Esto comprende también a LLA”

En toda esta historia, incluso, Carrió involucró a funcionarios de este gobierno. “El actual jefe de Gabinete [Guillermo Francos] era presidente del Banco Provincia de Scioli gobernador. Y el actual presidente Milei trabajaba con Francos a través de fundaciones.... Todo es lo mismo. Yo no le creo a nadie”, deslizó.

Asimismo habló sobre los Menem. “Esto comprende también a LLA porque cuando yo lo veo a [Carlos] Ruckauf de comentarista, cuando formó parte de este proceso... Martín Menem no tiene que ver, pero el padre tiene que ver. Lule era el secretario de Eduardo Menem y mucho más que el secretario... Pregunten quién es Lule... A mí nadie me puede engañar porque yo soy amiga de Zulema Yoma. En el camino de la historia todos son los mismos", dijo en cuanto a los dirigentes ligados a la secretaria general, Karina Milei.

Lule y Martín Menem, al salir de Casa Rosada Santiago Filipuzzi - LA NACION

Y planteó: “A la sociedad le digo: no le crean a nadie. Porque los que están eran los que estaban. Los que estaban en la privatización eran los mismos que estaban en la estatización y son los que hoy están especulando políticamente. Cristina era menemista y cavallista, Kirchner era cavallista y menemista en los 90. En un momento son privatizadores, en otro nacionalistas, en otro privatizadores... Los que tenemos 30 años de vida política sabemos que son los mismos. Yo con los únicos que no me meto son con los hijos, porque no tienen nada que ver. Pero no me digan que este Lule Menem no es el mismo Lule; y Eduardo, que era el hermano del presidente en los 90 [Carlos]; si no, estamos todos equivocados".

Comodoro Py y Juntos por el Cambio

Por otra parte, Carrió apuntó contra el juez federal Ariel Lijo, a quien acusó de dilatar las investigaciones adrede. “Lijo nunca delegó la causa, no quería hacer nada porque Comodoro Py protege a los empresarios, al Estado... Ahí no hay jueces independientes. Y había demasiados intereses: españoles, argentinos, de los distintos gobiernos", planteó Carrió, una férrea opositora a la candidatura de Lijo para la Corte Suprema, que promocionó el Presidente pero no tuvo el aval del Senado.

Tampoco desligó de la causa a Juntos por el Cambio (JxC). Según contó, cuando ella fue a hacer el acuerdo con Macri para crear la coalición, le pidió que Gustavo Gutiérrez fuera como síndico de YPF para investigar y aportar pruebas a la causa. “Duró un mes Gustavo Gutiérrez porque lo presionaron. Ahí estaba Pepín [por Fabián Rodríguez Simón]”, dijo y siguió: “A Pepín lo quiero, pero no saben la presión a Gutiérrez, que se tuvo que ir porque no querían que investigáramos”.

“El único que no fue cómplice de todo esto es [Miguel] Gutiérrez, que era presidente de YPF en el gobierno de JxC. Es el único que sabe perfectamente de todo esto”, indicó y eximió también de culpa a los exprocuradores del Tesoro Bernardo Saravia Frías y Carlos Balbín.