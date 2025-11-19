Caso Andis: Diego Spagnuolo llegó a Comodoro Py para declarar por los audios que revelaron presuntas coimas

Diego Spagnuolo, presunto autor de los audios que hablan de un sistema de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y máximo responsable del organismo en el período que investiga la Justicia, llegó a los tribunales de Comodoro Py para declarar en indagatoria frente al juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi. Según el dictamen del fiscal, se acusa al exfuncionario de La Libertad Avanza de haber “permitido, consentido o supervisando” el direccionamiento de compulsas precios en favor de algunas droguerías y en detrimento del Estado y sectores vulnerables.

Spagnuolo llegó a los tribunales a las 13, media hora antes del inicio de su indagatoria. De saco azul y pantalón beige, ingresó por la puerta central y, acompañado de una persona, subió al cuarto piso del edificio rumbo al juzgado que subroga Casanello.

En las puertas de los tribunales, el abogado Mauricio D’alessandro, que es el tercer letrado que representa a Spagnuolo en la causa, dijo que el exfuncionario declarará oralmente ante el juez y que aportará una pericia de los audios que aseguraría que fueron editados con inteligencia artificial.

A su vez, negó que Spagnuolo gestionara pagos o que conociera a las personas que desde dentro del organismo -según la hipótesis fiscal- respondían a operados externos sin cargos.

Mauricio D'Alessandro, al llegar a Comodoro Py: es el tercer abogado defensor que tiene Diego Spagnuolo Ricardo Pristupluk

Ante la consulta de un periodista, desligó la presunta entrega de 5 millones de pesos de las fotos en manos de la Justicia que lo muestran a Spagnuolo ingresando con una mochila a lo de Miguel Ángel Calvete, otro de los investigados, en San Telmo.

“Los 5 millones se anuncian como que se los dieron el 11 de junio, las fotos son del 13 de agosto. O sea tardaron dos meses y dos días en juntar los 5 millones para un viaje o no son contemporáneos”, afirmó.

Spagnuolo puede declarar oralmente, entregar un escrito o negarse a hacerlo y no contestar preguntas del juez ni del fiscal.

Antes de su indagatoria, se habían negado a declarar Pablo Atchabian, que fue indagado la semana pasada, luego de ser detenido, y Miguel Ángel Calvete, que estuvo ayer en los tribunales federales.

Spagnuolo llegando a los tribunales de Comodoro Py Ricardo Pristupluk

Ambos están acusados por el fiscal de actuar como directores extraoficiales en la agencia de Discapacidad a través de personas que sí eran funcionarios y le respondían a ellos.

Spagnuolo, que supo ser el abogado del presidente Javier Milei, fue el director de la Agencia de Discapacidad que está bajo la mira de la Justicia.

“La agencia fungió como una ventanilla de pagos millonarios, permanentes y direccionados, adjudicados en procedimientos fuera del marco legal que no garantizaban los principios de concurrencia, publicidad ni transparencia”, señala Picardi en su dictamen.

Y sigue: “[Funcionó] como una ventanilla de pagos con sobreprecios en beneficio de proveedores con vínculos con los funcionarios al mando; y, además, como una ventanilla administrada y/o co-gestionada por agentes externos/as con fuerte influencia en el sector de salud, especialmente droguerías y firmas de insumos de alto costo”.

La causa nació al calor de una serie de audios en los que una voz que sería la de Spagnuolo describe con bastante nivel de detalle un presunto esquema de pagos ilegales que corre en paralelo a su figura y que involucraría a las droguerías y a la hermana del Presidente, Karina Milei. Por el momento, la investigación no alcanzó a otras áreas del Gobierno por fuera de la Andis.

La validez de esas grabaciones furtivas está siendo cuestionada por la familia Kovalivker, dueña de la Suizo Argentina, una de las empresas investigadas, y por el propio Spagnuolo, que luego de permanecer en silencio en el expediente, se plegó a la estrategia defensiva de los empresarios.

El asunto, junto con otro planteo de los Kovalivker, debe ser resuelto por la Sala II de la Cámara Federal, que celebró una audiencia hace dos semanas para escuchar a cada una de las partes.

“Entendemos que esos audios violan el derecho a la intimidad, violan el derecho al debido proceso”, dijo en la audiencia, Mauricio D’alessandro, el abogado defensor de Spagnuolo.

“Fueron obtenidos, si fueran ciertos, los audios que se invocan, de forma ilegal. No sabemos su origen, no sabemos si esos audios se obtuvieron en una charla, si fueran editados, si fueron editados con inteligencia artificial, o si fueron parte de una maniobra de inteligencia, por ejemplo si la propia AFI o algún organismo de inteligencia ha estado organizando tareas sobre particulares sin la debida autorización judicial”, siguió.

D’Alessandro es el tercer abogado que tiene Spagnuolo en la causa. En un principio, el exfuncionario fue representado por Ignacio Rada Schultze y Juan Araoz Lamadrid, pero los letrados renunciaron, al tiempo que la Justicia secuestraba 82 mil dólares y casi 3 mil euros no declarados que Spagnuolo mantenía en una caja de seguridad.

Los abogados alegaron “motivos personales”, pero después trascendió que la relación con Spagnuolo estaba rota.

Luego fue el turno de la defensora oficial Florencia Plazas, que fue luego reemplazada por D’alessandro, que en la audiencia insistió con que el origen de los audios era objeto de investigación en una causa paralela y violaba el derecho a la intimidad de su cliente.

“Estamos hablando de un funcionario público que lo que relata son actos de corrupción. No hay derecho a la intimidad”, contrapuso el fiscal Picardi, quien subrayó que Spagnuolo describió a más de una persona el presunto sistema de coimas a distintas personas y fue echado del Gobierno.

“No hay una sola evidencia que demuestre que Spagnuol sufrió un acto de espionaje ilegal”, añadió, aunque eso forma parte de otras actuaciones.

Para el fiscal tampoco está claro cómo Spagnuolo encaró una “reforma sustancial y onerosa” en su casa del barrio Campos del Alto Grande, en Pilar, puesto que la obra no se tradujo en una disminución patrimonial.

Como parte de su investigación surgió, además, que el exfuncionario recibió un pago de $5 millones por parte de Calvete para disponer de efectivo en un viaje a Israel que finalmente no se realizó.