Video: el mensaje de Orsi tras la polémica en Uruguay por la camioneta de US$80.000

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, compartió un video para calmar las aguas en medio de la controversia que se generó luego de que conociera la compra que hizo de una camioneta con un descuento de US$25.000 pocos días antes de asumir. En una publicación desde la cuenta oficial de presidencia uruguaya, el primer mandatario pidió disculpas y aseguró que el nuevo vehículo se trató de algo que consideró “viable” debido a su rol como jefe de Estado

“Antes de asumir el cargo decidí que no estaba bien generar el gasto que surgiría de la compra de un vehículo por parte de presidencia. En esos días, se me planteó la posibilidad de cambiar el auto que yo tenía modelo 2020 por la misma marca y modelo, pero versión 2024“, detalló Orsi y remarcó: ”Por reunir las condiciones de seguridad y por presentar las características apropiadas para el nuevo desafío, consideré viable la propuesta".

El presidente remarcó, sin dar un número exacto, que el valor que le propusieron desde la automotora le pareció “razonable”, motivo por el que decidió hacer la compra. Según publicó el medio uruguayo El País, el mecanismo de adquisición de la camioneta Hyundai tuvo detalles que Orsi emitió en su mensaje.

En la compra, le habría entregado como parte de pago a la concesionaria una camioneta Renault Stepway que había sido donada a su campaña electoral, además de su vehículo personal. También realizó una transferencia de US$15.000 con la que habría completado la transacción del vehículo tasado en alrededor de US$80 mil.

En su mensaje Orsi no hizo alusión a estos pormenores. “Desde el primer día de mi trabajo en presidencia me movilicé con mi propio auto, durante un año de manera exclusiva y hoy alternando con otro vehículo de otra marca y concesionario que pertenece a presidencia“, dijo.

“El valor de la operación está registrado en la factura que oportunamente presenté, así como mi patrimonio e ingresos están presentados en mi declaración jurada. Sé que hoy hay dudas sobre el cómo y el porqué de todo este proceso. Lo entiendo. Lo primero que quiero precisar es que me he movido siempre con la verdad: verdad que se refleja en toda la documentación presentada", ratificó.

La polémica comenzó, en primer lugar, cuando un programa de la radio local Carve detectó incongruencias en la declaración jurada de Orsi en la compra de la camioneta de alta gama. La presidencia presentó la factura de 54.000 dólares, unos US$25.000 menos que el precio que tenía el vehículo en el mercado en febrero de 2025, días antes de asumir la presidencia el 1 de marzo de 2025.

Según informó El País, el presidente intentó aclarar la situación de la compra y señaló que ante “descuentos se tiraba siempre de cabeza”, lo que causó cuestionamientos de la oposición. El senador nacionalista Sebastián Da Silva le recriminó: “Totalmente groggy. Llegar a decir esto es tomarle el pelo a la totalidad de la población. Este comentario destruye la institución. Ni Menem se animó a tanto“.

Orsi tuvo incongruencias en su declaración jurada DANTE FERNANDEZ - AFP

“Siempre consideré, y considero, que la verdad no se dibuja, porque de ser así se transforma en mentira. Y es verdad también que pude acceder al nuevo auto porque el precio era razonable, lo reconozco. Pero jamás hubo otro interés ni negociación que esta oportunidad de moverme en un auto seguro y sin generar gasto extra al Estado. Yo me hice cargo del costo y lo ofrecí para lo que tenía que hacer, trabajar", afirmó.

Y, para cerrar, expresó: “Si algún organismo de contralor considera que cometí un error, me haré cargo. Y si se entiende que debo pagar la diferencia entre el costo real y el valor actual de mercado, lo haré sin más demora. Para finalizar, pido disculpas si mi proceder ofendió o lesionó los intereses de algún individuo o colectivo. Seguiré adelante trabajando por el bien de mi país y por el permanente encuentro entre los uruguayos, con la verdad y con la gente".

Uruguay es el país de América Latina percibido como el menos corrupto y el número 17 en el mundo según Transparencia Internacional. La polémica llegó al mismo tiempo que el presidente uruguayo enfrenta una caída en la aprobación de su gestión, según varias consultoras locales.