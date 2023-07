Caso Cecilia: abren una causa penal por una carta de la hermana de Emerenciano Sena que habla sobre un “posible arreglo con una jueza”

escuchar

“Me comentó que puede llegar a haber un posible arreglo con una jueza de garantías, de la fiscalía n3″, dice una carta que Marcelina Sena intentó entregarle a su hermano Emerenciano, preso en la comisaría Tercera de Resistencia acusado del homicidio de Cecilia Strzyzowski, su nuera.

Según indicaron fuentes judiciales a LA NACION, la carta ya está en poder de los fiscales. La causa está a cargo de Jorge Cáceres Olivera y colaboran con él Jorge Gómez y Nelia Velázquez. Al involucrar a una jueza de garantías, la Procuración la envió a la mesa de intervención temprana para que se asigne un fiscal a la investigación e iniciarán una causa penal.

“Eme, Osuna tiene todo bajo control. Necesitamos que Marcela no haga ningún tipo de declaración”, dice el papelito que Marcelina intentó ingresar ayer a la cárcel. “Si Marcela declara, se unden [SIC] los 3. Esas fueron las palabras”, continúa.

Marcelina Sena, hermana de Emerenciano

Osuna es Ricardo Ariel Osuna, abogado de César, quien negó conocer a Marcelina. “No tengo tengo injerencia ninguna, ni ningún tipo de vínculo con la defensa de Emerenciano [padre de César]. Estoy muy sorprendido, hay alguien que quiere meter la cola para embarrar la cancha, desconozco de dónde surge”, señaló Osuna, y reforzó: “Yo solo defiendo a César y no conozco a la mujer [Marcelina Sena] que le habría querido entregar esa carta”.

Emerenciano y Marcela Acuña, padres de César, son defendidos por otro abogado: Juan Carlos Saife.

En paralelo, el Poder Judicial de Chaco emitió un comunicado para aclarar que esas juezas no intervienen en la causa que investiga el caso Cecilia Strzyzowski. “La jueza de Garantías Nº 1 de Resistencia, Mercedes Pereyra (única jueza de garantías del fuero penal en ejercicio actualmente) y la fiscal de Investigación Nº 3, Rosana Soto, aclaran que no tienen intervención en las causas por la muerte de Cecilia Strzyzowski”, dijeron.

Marcelina fue ayer a visitar a a Emerenciano Sena, preso en la comisaría tercera, en Resistencia. Dijo que traía alimentos y frutas para su hermano pero al ser revisados, encontraron un “elemento prohibido”: “Un envoltorio de papel aparentemente de aluminio el cual al proceder a su apertura se observa dos papeles rectangulares”, detalla el acta al que accedió LA NACION.

“Otra cosa, me dijo que empieces hacer shows, que hagas bajar tu azúcar, así apuramos más tu domiciliaria. No tienen nada. Están esperando los resultados de ADN. Mientras, no conviene ningún tipo de declaración. Si llegara a dar positivo ADN, ahí si conviene su declaración porque si lo hace ahora ella ni nadie va a poder agregar más ni un tipo de declaración”, sigue la nota que Marcelina intentó entregarle a su hermano.

Acuña ya había solicitado la prisión domiciliaria para su marido en reiteradas oportunidades. Este viernes, realizarán la junta médica para analizar su estado de salud. En tanto, la semana próxima serán las audiencias en donde Saife se opondrá a la prisión preventiva de sus dos defendidos, Emerenciano y Marcela Acuña, padres de César.

En el otro papel siguió: “Me dijo [Ricardo Osuna] que si fuera tu abogado, ya ustedes estarían afuera. Llamalo y, si querés, podés cambiar de defensor, pero vos tenés que pedir haciendo una nota al fiscal”. A partir de este episodio, Marcelina no podrá volver a visitar a su hermano.