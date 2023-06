“Voy a lograr que seas un símbolo de Justicia”: la mamá de Cecilia compartió un video de la joven en la previa de la marcha en Chaco

escuchar

En la previa de lo que será una movilización para exigir Justicia por el presunto femicidio de Cecilia Strzyzoswki, la madre de la mujer desaparecida, Gloria Romero, utilizó las redes para difundir un video de su hija. “Voy a lograr que seas un símbolo de Justicia”, escribió en Instagram, donde compartió imágenes de la joven bailando con alegría.

“Te borraron como si tu vida no valiera nada, pero vas a quedar en la memoria de cada argentino y, si es posible, del mundo” , escribió Romero en su perfil.

El video que Gloria Romero difundió en las redes, antes de la marcha por Cecilia Strzyzowski

La marcha de esta tarde está convocada por el entorno de Cecilia para las 16.30, en la Plaza 25 de mayo, en Resistencia. “Pueden traer globos color rosa, el que le gustaba a ella”, detalló Romero, y precisó: “Es una reunión para que pueda despedirme de mi hija, porque ya no hay ninguna esperanza de que la encuentre con vida”.

“Ayer se dijo que un hecho policial no se debe mezclar con la política y estoy completamente de acuerdo con el gobernador [Jorge Capitanich]. Un hecho policial no debe mezclarse con la política, siempre y cuando en el hecho policial no estén los políticos”, apuntó la madre de Cecilia anoche, en diálogo con TN.

Strzyzoswki está desaparecida desde el último 2 de junio, cuando se la vio ingresando al domicilio de sus suegros, los líderes piqueteros afines al gobernador Jorge Capitanich, Emerenciano Sena y Marcela Acuña. El matrimonio se encuentra detenido en el marco de la causa por presunto femicidio, en la que también está señalado y detenido César Sena, hijo de la pareja y marido de Cecilia. En total, son siete los detenidos por el caso.

En las últimas horas, el abogado de la familia de Cecilia Strzyzoswki notificó que César Sena será trasladado a una comisaría a 70 kilómetros de la capital provincial. “Hacemos plenamente responsable al gobierno de la provincia, a la Policía y al Poder Judicial de Chaco de que mantengan la integridad de esta persona. Vamos a pedir que esté la presencia de alguna autoridad federal también, de ser posible Gendarmería Nacional”, dijo esta mañana el letrado.

De acuerdo a lo explicado por las fuentes judiciales a la agencia Télam, el cambio de lugar de detención del hombre no solo sería por cuestiones de integridad, sino para separarlo de su padre, Emerenciano Sena, quien está detenido en el mismo lugar. Ambos, padre e hijo, están imputados por la desaparición y femicidio de Cecilia .

Durante esta jornada, el menor de los Sena designó como nuevo abogado, en reemplazo de su defensa oficial, a Ricardo Osuna, un penalista local. El letrado dijo en Crónica TV que, según lo que tomó conocimiento, existen “pocas pruebas hasta el momento” contra su defendido, a quien dijo que vio “normal” durante su visita a la seccional 3ª de Resistencia, antes de su trasladado a otra dependencia policial.

