En el peronismo bonaerense, el caso del puntero Julio “Chocolate” Rigau y sus ramificaciones sobre dirigentes del Frente Renovador parece no hacer mella más allá de los protagonistas que constan en el expediente judicial. Encapsulado -al menos, por el momento- en el puntero y sus presuntos jefes, los dirigentes massistas Claudio y Facundo Albini, el caso no configura una preocupación puertas adentro del justicialismo provincial, donde sus dirigentes aseguran que el tema no se aborda y que el único objetivo es el balotaje presidencial del próximo domingo.

Una fuente del massismo bonaerense afirmó a LA NACION que del caso Chocolate ni siquiera se habla internamente. “Nada de eso” , aseguró y sostuvo que están enfocados en “meterle y meterle” a la campaña de Sergio Massa, en las últimas horas antes de la veda electoral, que comienza el viernes a las 8.

“Por estos lares, nada. No tenemos diputados ni senadores provinciales. El tema no nos toca y no veo que nadie nos hable de eso” , se desentendió un jefe comunal bonaerense. Aseguró que tampoco se mencionó la causa de las tarjetas de débito de la Legislatura en reuniones de dirigentes justicialistas a las que asistió. Explicó que solo están enfocados en “salir a la calle, a entregar boletas y sacarse fotos con los vecinos, en forma masiva”.

Massa, con Facundo Albini https://twitter.com/facundoalbini

“No se está hablando de otras cosas que no sean el debate y la elección del domingo. El balotaje se lleva todo en estos momentos” , señaló, en el mismo sentido que el resto de las fuentes, otro intendente de la provincia de Buenos Aires. “Militancia activa al 100% y ganar la calle”, reforzó.

Las respuestas dentro del peronismo son coincidentes al marcar despreocupación por el caso de las tarjetas. Pero también existen los portavoces que eligen el silencio total sobre el hecho, que tuvo nuevo impulso con las revelaciones de los chats que se hallaron en el peritaje del teléfono celular de Rigau.

“No se habla para nada del tema” , se sumó un dirigente del peronismo del interior bonaerense. “Con Sergio a full, es a todo o nada”, señaló, desde un territorio que, a diferencia del conurbano, es menos amigable para el candidato justicialista.

Rigau, al llegar a los Tribunales de La Plata, el viernes pasado, cuando se negó a declarar Matías Adhemar

La trama de las tarjetas de débito de 49 empleados de la Cámara de Diputados que usufructuaba Rigau llegó, por ahora, hasta el concejal de La Plata Facundo Albini y su padre, Claudio Albini (que fue director del área de Personal de la Cámara baja provincial), ambos del Frente Renovador.

El edil platense, que logró su reelección en las últimas elecciones, en las que acompañó a Julio Alak (nuevo intendente de La Plata), cruzó mensajes con Rigau en los que blanquea que el puntero se llevaba 200 mil pesos por su tarea recaudatoria. Es también apoderado bonaerense de Unión por la Patria. El director de Personal de la Cámara de Diputados bonaerense, padre de Facundo, aparece mencionado por el puntero como la persona a la cual le debe rendir el dinero de su recaudación con las tarjetas de débito.