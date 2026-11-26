El fiscal platense Álvaro Garganta desestimó investigar penalmente a las autoridades, diputados y empleados de la Legislatura bonaerense por el archivo de los expedientes administrativos vinculados con el caso de Julio “Chocolate” Rigau y remitió las actuaciones al archivo por considerar que no existió delito. Adujo, también, que los legisladores no están obligados a autoincriminarse.

En una resolución del 24 de noviembre, Garganta rechazó la hipótesis de encubrimiento y ocultamiento de pruebas que había impulsado el juez de Garantías Guillermo Federico Atencio, y sostuvo que la decisión de la Legislatura estuvo amparada por las garantías constitucionales que protegen la actividad parlamentaria.

La resolución, de cinco páginas, desestimó la denuncia con el argumento de que no se llegó a cometer delito alguno. Para Garganta, el archivo de los expedientes administrativos no implicó una maniobra clandestina para favorecer a los responsables de la presunta contratación de empleados ficticios, ni supuso la destrucción o desaparición de documentación que pudiera servir como prueba en la investigación judicial.

“Resulta jurídicamente imposible sostener que los legisladores ‘ocultaron’ dolosamente una prueba ante un requerimiento judicial”, afirmó el fiscal, en contraposición con la mirada del juez Atencio. Y añadió que la decisión cuestionada se había adoptado durante una sesión pública del 28 de mayo de 2026, que quedó registrada en las actas legislativas, fue grabada y transmitida en vivo por los canales institucionales.

El fiscal Alvaro Garganta (de camisa y corbata) Santiago Hafford

El expediente se había iniciado después de que Atencio remitiera testimonios al Ministerio Público Fiscal, el 25 de septiembre, ante la posible comisión de un delito de acción pública. El magistrado había ordenado investigar si las autoridades legislativas habían incurrido en encubrimiento por favorecimiento real o en sustracción u ocultamiento de medios de prueba, luego de que la Cámara de Diputados informara que había archivado los expedientes administrativos que la Justicia pretendía consultar.

El conflicto se remonta a un requerimiento de la fiscal Betina Lacki, que investigaba quiénes habían designado a las personas cuyos salarios terminaba cobrando Rigau mediante tarjetas de débito de supuestos empleados de la Cámara baja. El 19 de agosto, Atencio había dispuesto una orden de presentación para obtener los memos normalizados de propuestas de designación y contratación de 50 personas investigadas en esa causa. La medida fue notificada a la Legislatura dos días después.

Sin embargo, el 31 de agosto, la Dirección General Legal y Técnica de la Cámara respondió, mediante la Nota 631/2026, que el asunto ya había sido abordado por el cuerpo legislativo durante la sesión del 28 de mayo. En aquella oportunidad, con el respaldo de más de dos tercios de los legisladores presentes, se había dispuesto archivar las actuaciones administrativas.

La fiscal Betina Lacki

Según reconstruyó TN, aquella decisión se instrumentó mediante un proyecto presentado sobre tablas por Facundo Tignanelli, presidente del bloque de Unión por la Patria y referente de La Cámpora, que proponía ratificar lo actuado por la Mesa Directiva de la Cámara. El proyecto incluía un paquete de unas 7800 resoluciones administrativas, entre las cuales quedaron incorporados los requerimientos de Lacki para acceder a los memos de propuesta de designación de los 50 prestanombres investigados.

La votación duró apenas 38 segundos y se realizó mediante el sistema de signos, que no permite identificar individualmente el voto de cada diputado. La estrategia contó con el acompañamiento de todos los bloques, con excepción de la izquierda, y fue instrumentada por las máximas autoridades administrativas y legislativas de la Cámara. Entre ellas, el secretario legislativo, Gerardo Bozzano; el secretario administrativo, Miguel De Lisi; el presidente del cuerpo, Alejandro Dichiara, y el director de Legal y Técnica, Hernán Oscar Valetti.

En su resolución, sin embargo, el fiscal Garganta consideró que no existió una conducta material que pudiera encuadrarse en el artículo 255 del Código Penal, que sanciona a quien sustrae, altera, oculta, destruye o inutiliza objetos destinados a servir como prueba. Según sostuvo, los memos originales continúan bajo custodia del archivo del Poder Legislativo y no existen elementos que indiquen que hayan sido alterados o destruidos.

El fiscal también invocó la inmunidad parlamentaria prevista en el artículo 96 de la Constitución bonaerense, que establece: “Los miembros de ambas Cámaras son inviolables por las opiniones que manifiesten y votos que emitan en el desempeño de su cargo. No hay autoridad alguna que pueda procesarlos y reconvenirlos en ningún tiempo por tales causas”.

A partir de esa garantía, argumentó que la decisión de archivar los expedientes fue una expresión institucional adoptada por el cuerpo legislativo y que no correspondía perseguir penalmente a los diputados por el sentido de sus votos. También sostuvo que no podía atribuirse responsabilidad penal colectiva a una estructura institucional sin individualizar conductas delictivas.

“Declarar contra sí mismo”

Garganta incorporó, además, un argumento vinculado con la garantía constitucional de no autoincriminación. Sostuvo que, si algunos integrantes de la Cámara pudieron haber tenido participación o vinculación con las irregularidades en las contrataciones de personal investigadas, no podían ser obligados a producir pruebas que eventualmente pudieran utilizarse en su contra: “La garantía constitucional de no estar obligado a declarar contra sí mismo se extiende a no hacer prueba contra sí mismo”.

La Legislatura bonaerense Archivo

La controversia había escalado públicamente el 23 de septiembre, cuando LA NACION reveló que la Legislatura había archivado los expedientes administrativos y que no entregaría a la Justicia la documentación que permitiera reconstruir quiénes habían designado a los empleados cuyos salarios cobraba Rigau. Seis días después, las autoridades de la Cámara rechazaron haber ocultado información y argumentaron que el archivo había sido aprobado antes de recibir el requerimiento judicial.

Sin embargo, la desestimación del fiscal Garganta no resolvió el interrogante sobre el destino concreto de los documentos ni permitió reconstruir quiénes impulsaron las contrataciones. Su colega Lacki volvió a requerir información a la Cámara de Diputados: preguntó dónde están archivados los memos originales y reclamó que le entreguen los expedientes internos en los que se tramitó la decisión de archivar los requerimientos judiciales.

Garganta aclaró que su decisión no implica garantizar la impunidad ante una eventual maniobra delictiva y señaló que el Ministerio Público conserva sus facultades para recolectar pruebas y avanzar sobre hechos que pudieran constituir delitos. Y resolvió así desestimar el planteo del juez Atencio.

Por Hugo Alconada Mon Investigaciones y coberturas especiales en más de dos docenas de países de América, Europa, Medio (...)Ir al perfil