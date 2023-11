escuchar

Una comerciante correntina denunció ante la Justicia que usaron su nombre para hacerla figurar como docente en La Plata, tarea que nunca desempeñó ya que no es maestra, no concluyó el colegio secundario y porque vive a 800 kilómetros de donde supuestamente debería trabajar.

La señora es Débora Aiello, que tiene un emprendimiento en Mercedes, provincia de Corrientes, donde se dedica a la venta de pollos trozados y rebozados.

La mujer presentó una denuncia en la causa a cargo del juez Federico Atencio y la fiscal Betina Lacki, donde se investiga al puntero del PJ Julio “Chocolate” Rigau y al concejal massista Facundo Albini y su padre Claudio, los tres presos, acusados de recaudar dinero de empleados que figuraban como contratados en la Cámara de Diputados bonaerense, pero que en realidad no trabajaban.

Ante el temor de ser una “ñoqui involuntaria”, Aiello contactó a una abogada de su confianza, Verónica Barreneche, y se presentó en el caso de Chocolate. Allí reclamó que la den de baja en la provincia de Buenos Aires como docente y que llamen a indagatoria a los responsables de esta maniobra .

Aiello figura como contratada en la Dirección de Educación y Cultura bonaerense, pese a que vive en Corrientes

La señora contó a LA NACION sus padecimientos: “En octubre yo tenía que cobrar, como lo hago desde hace seis años, mi asignación universal de mi hijo de seis años. Pero no pude cobrarla. Decidí esperar un mes más. Pero no me daban ni fecha de cobro, ni nada”, contó la mujer, que depende de este dinero para comprar ropa y alimentos para su familia.

Así fue a averiguar a la oficina de la Anses de Mercedes, en Corrientes. Allí le dijeron que desde septiembre pasado aparecía nombrada en blanco y le dieron un número de CUIT de su empleador. Investigó y descubrió que la habían blanqueado como docente en La Plata.

“Y en realidad supe que era en La Plata porque y me puse a googlear el CUIT y eso no puede ser si yo no terminé la escuela. Me anoté en la escuela nocturna en el secundario pero no lo pude terminar en el último año. Imposible que yo sea docente ”, dijo Aiello, que tiene otro hijo ya mayor de edad y que además se dedica a la venta minorista por cuenta propia.

En la Anses figura que no tiene hijos, cuando en realidad tiene uno de seis y otro de 28 años. Y aparece en los registros que está dada de alta por 58.000 pesos que nunca percibió. Lo descubrió cuando dejó de cobrar la asignación.

“ Mi abogada relacionó esta situación con lo del señor este Chocolate, que estaba en La Plata, y por eso hicimos la denuncia. Yo tuve mi domicilio en Mar del Plata, quizás de ahí sacaron esos datos”, especuló la mujer, que lo que más quiere en la vida es que den de baja ese falso nombramiento para poder cobrar la AUH.

“Ahora estoy sin poder cobra la plata de mi hijo. Tendría que ir a la fiscalía de acá, de Mercedes, y ver en qué queda todo esto porque es totalmente falso que esté contratada en La Plata”, dijo Aiello.

En su escrito mencionó que vive en Corrientes, que nunca hizo ningún trámite ante la Dirección General de Cultura de la provincia de Buenos Aires y que le llama la atención aparecer contratada en una escuela a 800 kilómetros de su casa.

La señora destacó su condición de víctima y además de pedir que le den la baja a ese contrato docente, solicitó que la tengan informada, de acuerdo con sus derechos.