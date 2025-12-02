Caso Cuadernos: De Vido recusó a los jueces del tribunal oral, que ordenaron un cuarto intermedio

La sexta audiencia por el juicio oral de los Cuadernos de las Coimas comenzó con un pedido de recusación contra los jueces del Tribunal Oral Federal N°7 por parte del exministro de Planificación, Julio de Vido, acusado de haber sido una pieza central en el mecanismo de recaudación ilegal.

“Hemos interpuesto, hace minutos, una formal recusación de los integrantes del tribunal, estoy hablando del doctor Enrique Méndez, Fernando Canero y Germán Castelli”, anunció Gabriel Palmeiro, uno de los abogados del exfuncionario.

Mendez Signori, presidente del tribunal, dijo desconocer el contenido de la presentación y dispuso un cuarto intermedio de 10 minutos.

Para la audiencia de este martes está previsto continuar con los descargos de un puñado de empresarios y funcionarios que, años atrás, al declarar, intentaron despegarse de la maniobra.

“Solo fui un cadete, un asistente administrativo o un asistente personal del funcionario Roberto Baratta. Jamás tuve poder de decisión, ni ninguna responsabilidad”, dijo Nelson Lazarte, que fue secretario privado de Baratta, quien era, a su vez, la mano derecha de Julio de Vido en el ministerio de Planificación.

“Tampoco tenía facultades para preguntar o cuestionar nada -siguió Lazarte, quien no contestó preguntas aquel día-. No tuve cargo público, ni posición funcional de injerencia. Por eso... no tenía poder de decisión, n¡ de influenciar en nada".

El descargo integra solo una de las seis causas conexas que fueron elevadas a juicio. El expediente, en el que solo hay cinco personas, ofrece una foto a pequeña escala de la maniobra de recaudación ilegal que habrían montado Cristina y Néstor Kirchner durante sus gobiernos.

Además de Baratta y Lazarte, en esta causa son juzgados solo tres de los más de 60 empresarios acusados de haber participado de la maniobra: Hugo Alberto Dragonetti (Panedile), Alberto Tasselli (Faraday) y Jorge Juan Mauricio Balan (Industrias Juan F. Secco).

En este tramo del universo Cuadernos, el fiscal Carlos Stornelli detalla el pago de nueve cohechos o coimas y ocho hechos de admisión de dádivas atribuidos a Baratta por pagos del Grupo Techint entre mayo y diciembre de 2008. En total, en todas las causas elevadas a juicio se juzgan más de 300 hechos de corrupción.

Las anotaciones del chofer Oscar Centeno le permitieron al fiscal Stornelli cuantificar de manera aproximada seis de estos nueve pagos: US$1.500.000 corresponden a Panedile; US$500.000 a Secco; y cinco entregas de US$200.000, US$1.200.000, US$1.300.000 y US$450.000, a JCR, cuyo dueño, Juan Carlos Relats, falleció.

“Hay uno que no figura -dijo Dragonetti durante su indagatoria, en agosto de 2018- y que yo reconozco que fue en el año 2010, en la cochera del edificio donde tengo la oficina, Suipacha 1111, CABA”.

Sostuvo que ese hecho no figuró en la imputación y que si figura en el cuaderno, está mal relatado. “No fue en el primer sino en el segundo subsuelo, lo cual recuerdo, pues el ascensor no tiene primer subsuelo y además mi cochera está en el segundo subsuelo”, señaló.

“Tampoco es cierto el monto que se indica, pues el mismo fue un equivalente a treinta y cinco mil dólares, y tampoco es cierto que estaba acompañado porque estaba sólo”, detalló.

