Caso Cuadernos: Iguacel declaró que cuando asumió en Vialidad encontró pistas de que hubo “contubernio” en el kirchnerismo

“Hay relatos en la ‘casa’, que no me constan, que decían que se pagaba el anticipo [de la obra] y el 100% del anticipo lo cargaban en baúles, se lo llevaban y lo repartían como coimas”.

La frase pertenece a quien estuvo al frente de Vialidad Nacional durante el macrismo, Javier Iguacel, que desde las 14 declara como testigo en el juicio oral de los Cuadernos de las Coimas, donde se juzga un mecanismo de sobornos vinculado al reparto de obra pública.

En alusión a la maniobra que se investiga, Iguacel dijo: “Me consta que eso existía porque desde que eliminamos el curro del sistema de pliegos que había […] pasamos de tener sistemáticamente tres oferentes, que era el mínimo, a tener 12, 13, 15 oferentes, y los precios bajaron casi 40%“.

“La única explicación para que eso sucediera de un mes para el otro -siguió el exfuncionario-, en un contexto en el que la macroeconomía seguía siendo compleja y los costos de la construcción no habían bajado, era porque antes había contubernio, de otra manera es inexplicable”.

Con el cambio de Gobierno, en 2015, Iguacel fue quien sucedió en la administración de Vialidad a Nelson Periotti, uno de los funcionarios señalados por la acusación como parte de la maniobra.

Relató que al llegar al organismo se entrevistó con quien fue el gerente de Obra Pública, Sergio Hernán Passacantando, quien había llegado allí luego de trabajar para el financista Ernesto Clarens en la firma Ivernes. S.A.

“Me dijo que él había trabajado en una financiera, que en esa financiera él se ocupaba de llevarle el dinero o manejar el dinero del señor Lázaro Báez y que en un momento Nestor Kirchner le pide a Periotti que lo meta en Vialidad para manejar el dinero. Eso me lo confesó en una entrevista”, relató Iguacel.

Basado en una auditoría interna del organismo, el exfuncionario fue uno de los denunciantes originales de la causa Vialidad, por la que Cristina Kirchner cumple en su casa una pena de seis años de prisión.

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