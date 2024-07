Caso Loan: crece el malestar en el Gobierno con la justicia correntina y el gobernador Valdés

Escuchar

Las imágenes de la búsqueda de Loan Danilo Peña, el niño correntino desaparecido hace 18 días, sigue en las pantallas de los despachos oficiales. Preocupado por el desenlace del caso que conmueve al país, el presidente Javier Milei apunta contra la justicia correntina, convencido de que, en un primer momento, retaceó información valiosa de la investigación sobre el paradero del niño, cuya búsqueda se concentra hoy en el entorno familiar y la localidad correntina de 9 de julio, donde nació el niño de 5 años.

“El sigue enojado con la justicia correntina, para él no colaboró lo suficiente. A Patricia (Bullrich) no la dejaron ser parte, recién accedieron al expediente una semana más tarde”, comentaron altas fuentes de la Casa Rosada. Intentaron no extender ese malestar al gobernador radical Gustavo Valdés, aunque según pudo saber LA NACION ni a Bullrich ni a otros asesores del Presidente les gustó demasiado que el sábado afirmara en sus redes sociales un avance del caso.

Se ha dado un gran paso en la resolución del Caso Loan. — Gustavo Valdés (@gustavovaldesok) June 29, 2024

“Se ha dado un gran paso en la resolución del Caso Loan”, dijo el sábado el gobernador radical. “Laudelina declaró tanto ante la Fiscalía General como ante la Fiscalía Provincial de Corrientes y habría narrado cómo fueron los hechos del caso Loan. Todo lo actuado está remitiéndose ante la Justicia Federal para que proceda conforme a derecho”, continuó el mandatario provincial, en el poder desde 2017.

“Lunes o martes recién tuvimos accesos al expediente. Y recién ahí empezar a ver que teníamos que hacer”, dijeron molestos en el Ministerio de Seguridad de la Nación. “Patricia sabía horas antes sobre la teoría del accidente. Valdés se adelantó, fue impulsivo, y le salió mal”, afirmaron las fuentes oficiales en relación al testimonio de Laudelina Peña, la tía de Loan, que declaró que el niño fue atropellado por el capitán de navío retirado Carlos Guido Pérez.

Bullrich, que viajó a Goya el fin de semana, participó de los rastrillajes junto a la jueza federal Cristina Pozzer Penzo, pero no tuvo anuncios para dar. “Analizamos varias hipótesis”, dijo sin demasiadas precisiones, en sintonía con el discurso presidencial. Bullrich y Valdés no se han mostrado juntos en estas casi tres semanas de pesquisa.

Tal vez conociendo este dato, y horas antes de las declaraciones de Valdés, el Presidente embistió contra la justicia de Corrientes, de históricos lazos con el poder político provincial. “Cuando se nos llamó, la doctora Bullrich fue y brindó asistencia hasta donde la dejaron”, dijo Milei en una entrevista con el canal TN, emitida el domingo, pero grabada el viernes último. “No permitieron que fuerzas federales participaran del proceso, aún así nunca se le quitó el hombro”, agregó el primer mandatario, y dijo sin eufemismos que la justicia provincial “para sacarse el problema de encima” delegó la causa al fuero federal.

“Hoy no se trabaja con una hipótesis o dos. Se está trabajando en todas. Se está haciendo un esfuerzo para encontrar a Loan”, dijo el Presidente. “Se está trabajando arduamente. Uno tiene que estar tranquilo en la conciencia de que hace todo lo habido y por haber para encontrarlo. Nada más que eso”, cerró el primer mandatario, interesado en exponer la postura del Gobierno en relación al caso.

“Este caso está mal manejado desde el principio. El primer fiscal no detuvo a todos ni les sacó los celulares, en las primeras 48 horas se hizo todo mal. Y lo que salga, nadie lo va a creer”, comentaron preocupados fuentes de la UCR. En el radicalismo reconocieron, además, que Valdés -que se llamó a silencio desde el sábado- tiene por delante un horizonte electoral decisivo.

Las elecciones del año próximo, en las que Valdés no puede ser reelecto, son otro punto importante de la trama. Mientras impulsa a su hermano e intendentes de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés, como su sucesor, Valdés espera encapsular el caso, y que sus esquirlas no afecten la continuidad de la UCR, que lleva en el poder provincial lo que va del siglo. Inquietos por las derivaciones del caso, en el Gobierno esperan una pronta resolución.