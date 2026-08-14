Catamarca: se activa la pelea por la sucesión de Raúl Jalil y la posible candidatura de Gustavo Saadi suma apoyos en el PJ

CÓRDOBA.-Si se cumplen los acuerdos previos del peronismo catamarqueño, el apellido Saadi podría volver a la política nacional después de 35 años. Es que Gustavo Saadi, actual intendente de San Fernando del Valle de Catamarca, sería el candidato a suceder al gobernador Raúl Jalil en 2027. Es sobrino del exmandatario provincial y exsenador nacional, Vicente Saadi y primo hermano del exgobernador Ramón Saadi, quien estaba en el poder cuando la provincia fue intervenida en 1991, en medio de la tensión social y las marchas del silencio por el crimen de María Soledad Morales.

Aunque la Constitución provincial le permitiría a Jalil ir por un tercer período, el gobernador decidió ajustarse a la ley sancionada en 2023 que prohíbe la reelección indefinida de la fórmula en el poder y establece solo dos períodos consecutivos. Así, el peronismo ya activó la disputa por la sucesión en 2027.

Corpacci, muy cercana a Cristina Kirchner y prima de Ramón Saadi, es la presidenta del PJ catamarqueño. Esta semana se sumó a los dirigentes que apoyan la eventual candidatura de Gustavo Saadi. Dijo que “le gustaría” que se postule y que “le haría muy bien a la provincia”.

El actual intendente siempre orbitó cerca de Corpacci, quien llevó de nuevo al peronismo al poder en Catamarca después del caso María Soledad. En 2011, con el sello del Frente para la Victoria, Corpacci venció al entonces gobernador Eduardo Brizuela del Moral (radical integrante del Frente Cívico). Ese año, Corpacci selló un acuerdo con Jalil, quien fue electo como intendente de San Fernando y ayudó a apuntalar el triunfo en la provincia. En esa campaña también participó Ramón Saadi.

Raúl Jalil anticipó que no buscará un tercer mandato en Catamarca Pilar Camacho

Si bien Jalil y Corpacci tienen diálogo, hoy pertenecen a espacios diferentes. El gobernador se ubica en el grupo de los “dialoguistas”: es un aliado de los libertarios en el Congreso y respalda los proyectos considerados clave por el oficialismo nacional. De hecho, a fines del año pasado, rompió con Fuerza Patria y armó un bloque con los tres diputados que le responden.

Hoy, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, visitarán a Jalil en Catamarca, para poner en marcha la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta, una obra que reclamaban Jalil y Elías Suárez, mandatario de Santiago del Estero.

En ese contexto, Jalil tomó distancia de Cristina Kirchner, quien supo elogiarlo en la carta que publicó tras las elecciones nacionales de 2025. En cambio, Corpacci apoya a la expresidenta con mensajes públicos y destaca su liderazgo en el peronismo.

Por esas diferencias, hay dirigentes del sector de Jalil que, fuera de micrófonos, no avalan la candidatura de Saadi. Por eso mismo, comenzó a circular como una alternativa el nombre de Fernando Jalil, hermano del gobernador y presidente de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), cuyo control Nación le transfirió a la provincia en enero pasado.

En un distrito donde los apellidos se entremezclan de manera permanente, José Guido Jalil, el padre del actual gobernador, fue adversario del saadismo hasta 1987, cuando llegó a un acuerdo para confluir en el mismo. En ese momento, Jalil se convirtió en intendente de la capital provincial. En tanto, Vicente Saadi fue electo gobernador.

Desde que volvió al poder en 2011, todos los principales actores del peronismo local se mantuvieron articulados. Gustavo Saadi fue secretario de Gobierno municipal cuando Jalil estaba al frente de la intendencia. Luego, desembarcó en el Ministerio de Gobierno provincial para acompañar a Corpacci. En 2017, Gustavo Saadi compitió en la elección de Diputados nacionales contra Eduardo Brizuela del Moral y le ganó.

En 2019 el acuerdo tripartito se mantuvo. Corpacci ganó una banca de diputada nacional, cargo que dejó para asumir como senadora en 2021; Jalil llegó a la gobernación y Gustavo Saadi fue electo intendente. En 2023 ambos fueron reelegidos. El año próximo llega el momento del recambio.