Dos dirigentes de la Coalición Cívica realizaron una presentación en la causa que investiga irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y advirtieron que Suizo Argentina, la principal droguería investigada, continuó ganando licitaciones millonarias tras el estallido del caso.

El escrito, firmado por el legislador porteño Hernán Reyes y la abogada y exfiscal Marcela Campagnoli, fue presentado este jueves ante el fiscal Franco Picardi, a cargo de la investigación.

Hernán Reyes, dirigente de la Coalición Cívica Aníbal Greco

Los dirigentes señalaron que, pese a la difusión de los audios del extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, y a los allanamientos a la droguería y a los domicilios de sus directivos, no identificaron ninguna medida administrativa tendiente a apartar a la empresa de las compras estatales.

A través de la plataforma oficial COMPR.AR, identificaron tres licitaciones en las que resultó adjudicataria la Suizo, tal como contó este medio en noviembre.

Una, para el Hospital Naval Pedro Mallo, de la Armada Argentina, por un total de más de 133 millones de pesos, adjudicada en septiembre del año pasado. Una segunda, por 16 millones de pesos, adjudicada ese mismo mes para la Policía Federal, y otra más, por poco más de un millón de pesos, para el Hospital Nacional Laura Bonaparte.

Son montos menores en comparación con los de las contrataciones que la Suizo mantuvo con la ANDIS durante el período bajo investigación. Sin embargo, los dirigentes advierten que la empresa no solo siguió contratando con el Estado, sino que tampoco fue excluida de ninguno de los otros procesos de compra en los que participó.

Los dueños de la Suizo, Jonathan y Emmanuel Kovalivker, fueron indagados a comienzos de este mes, en lo que constituye el tercer tramo de una investigación que fue ganando volumen hasta alcanzar a los dueños de la droguería.

Llegada de Jonathan Kovalivker, dueño de la Suizo Argentina los tribunales de Comodoro Py donde declara en la causa Andis. Ricardo Pristupluk

Ambos presentaron escritos en los que se defendieron y cuestionaron los allanamientos.

Picardi, el fiscal que lidera la investigación, sostiene la hipótesis de que la empresa “cooptó” el organismo de discapacidad a través de intermediarios con injerencia directa en la agencia, en el marco de un presunto esquema de cartelización y sobreprecios.

“El dictamen presentado el 21 de octubre de 2026 describe a Suizo Argentina S.A. como la empresa que había organizado un esquema de cartelización y sobreprecios en las compras de la ANDIS hasta agosto de 2025. Los hechos que aquí se informan muestran que, después de esa fecha, la empresa siguió contratando con otros organismos del Estado nacional, incluidos hospitales dependientes del Ministerio de Salud, cartera que absorbió las funciones de la ANDIS”, señalan los dirigentes de la Coalición.

“Varios de los procesos en que participó Suizo Argentina S.A. con posterioridad a agosto de 2025 fueron adjudicados a firmas que el dictamen fiscal menciona como integrantes del presunto acuerdo de cartelización. Podría resultar útil analizar si en esos procesos se advierten las mismas pautas de reparto de renglones y de cotización descriptas en el dictamen”

La presentación no es una denuncia ni una ampliación del caso, sino una suerte de advertencia para el fiscal sobre hechos posteriores al nacimiento del caso que, consideran, pueden resultar relevantes para la investigación.

Reyes y Campagnoli recuerdan que el 24 de septiembre del año pasado le habían dirigido un escrito al presidente Javier Milei en el que identificaron catorce procesos de compra en los que participaba la Suizo, por un monto aproximado de 8823 millones de pesos, y solicitaron su revisión. Según consignaron en la presentación judicial, no tienen constancia de que aquel pedido haya sido respondido ni de que se haya adoptado alguna medida en consecuencia.