Causa Cuadernos: el Tribunal rechazó las objeciones de los acusados y avanza con las indagatorias

Por considerar que eran reediciones de viejos planteos, tratados y descartados en instancias previas, el Tribunal Oral Federal N° 7 rechazó el bloque de objeciones contra el avance del proceso de los cuadernos de las coimas que intentaron construir la expresidenta Cristina Kirchner, otros exfuncionarios del periodo investigados y distintos empresarios implicados en el presunto sistema de sobornos.

De ese modo, el TOF N° 7 convalidó la ley de los arrepentidos y su constitucionalidad; el nacimiento del expediente (cuestionado por presunto “forum shopping”); y la validez de los acuerdos de colaboración de los arrepentidos, entre otras cuestiones, y dejó todo en condiciones para el inicio de las indagatorias, el próximo martes, en la nueva sala Auditorium de Comodoro Py, de manera presidencial.

Germán Andrés Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero Ricardo Pristupluk

Cristina Kirchner quedó formalmente convocada a declarar a las 9 de la mañana. La expresidenta encabeza esta primera tanda, seguida del exministro Julio de Vido y su mano derecha Roberto Baratta.

Los rechazos

Enrique Méndez Signori, presidente del Tribunal, sostuvo que durante las cuestiones preliminares, en líneas generales, “no se han introducido argumentos novedosos”, y que “admitir una revisión general de todo lo actuado implicaría reabrir cuestiones ya resueltas y afectar la estabilidad del proceso”, porque obligaría a volver sobre temas ya analizados en instancias previas.

La decisión del Tribunal corrió en línea con la postura de la fiscal Fabiana León, quien, por distintos motivos, solicitó desestimar todos los cuestionamientos. Dijo que muchas de las defensas apostaron a reintroducir cuestiones ya cerradas en etapas previas al juicio para hacerlo caer.

En su fallo, el Tribunal repasó todos los planteos durante casi dos horas. La defensa de la expresidenta, en manos de Carlos Beraldi, había cuestionado el origen de la causa, denunciando un supuesto “forum shopping” (el modo en que se habría direccionado el expediente hacia determinados tribunales). Sostuvo que la investigación estuvo viciada por violaciones a garantías constitucionales, una idea a la que adhirieron las defensas de De Vido, Baratta y varios imputados más.

El Tribunal dijo que no hubo irregularidades en el inicio del proceso y que ese tipo de objeciones habían sido analizadas reiteradamente durante la instrucción y en distintas instancias judiciales, y que no surgieron elementos nuevos en el debate que justifiquen volver a revisarlas.

Entre otras cuestiones, también fue validada la declaración del chofer Oscar Centeno, autor de los Cuadernos que dispararon la investigación. El Tribunal sostuvo que la declaración no tuvo vicios aparentes, que el chofer que no fue obligado a declarar como arrepentido -como se insinuaba- y que todo ese tipo de planteos no pasaban de ser “meras conjeturas”.

Respecto a la presunta falta de registro técnico de las declaraciones de los arrepentidos, uno de los planteos más repetidos entre las defensas, el tribunal sostuvo que el formato del registro, que fue escrito y no grabado, como se señaló, no afecta, por sí mismo, su validez.

Noticia en desarrollo