Cuadernos de las Coimas: la UIF y la fiscalía responden a los cuestionamientos de Cristina Kirchner para frenar el juicio

La fiscal Fabiana León y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) cierran este jueves la etapa preliminar del juicio por los Cuadernos de las Coimas y enfrentan los cuestionamientos de las defensas de Cristina Kirchner, varios empresarios y otros exfuncionarios, quienes durante el mes de febrero reeditaron viejas objeciones contra el proceso para hacerlo caer.

“La mayoría de las cuestiones tratadas en las audiencias pasadas ya fueron planteadas y rechazadas, incluso por este mismo tribunal”, señaló al comienzo de su exposición Mariano Galpern, representante de la UIF en el juicio. “El proceso penal no puede convertirse en un mecanismo en el que la reiteración sustituya al argumento real”, dijo, y enfatizó: “La insistencia no reemplaza la ausencia de daño concreto”.

Mariano Galpern (UIF) expone en el Juicio por los Cuadernos

La UIF, que actúa como querellante en el caso, fue uno de los blancos de ataques de las defensas, que cuestionaron su permanencia en el proceso tras la emisión del decreto 274/2025, con el que el gobierno de Javier Milei redefinió las competencias del organismo y estableció que ya no podría intervenir como querellante en causas por lavado de activos, financiamiento del terrorismo o corrupción.

Por este motivo, la UIF ya fue apartada como querellante en pleno juicio oral por el pago de coimas de la constructora brasileña Odebrecht, en donde está acusado, entre otros, el exministro Julio de Vido. Fue en un fallo dividido de la Casación, con una mayoría conformada por el juez Mariano Borinsky y Carlos Mahiques.

A su vez, la Corte Suprema desestimó los cuestionamientos contra la UIF planteados por algunas defensas en la causa Cuadernos, aunque lo hizo por no dirigirse contra una sentencia definitiva, sin pronunciarse sobre el fondo del asunto. “La Corte dejó consolidada la participación de esta querella en este proceso y en este debate”, dijo hoy el representante de la UIF Galpern, y siguió: “No fue un formalismo. Se rechazó aplicando doctrina procesal de la Corte”.

El organismo antilavado ya tuvo un rol de relieve en el juicio por los Cuadernos cuando se opuso -en sintonía con la postura de la fiscal León- a los ofrecimientos monetarios que hicieron muchos de los empresarios para salirse del juicio. Lo hicieron amparados en la figura de la reparación integral y en lo difícil que resultaría llevar adelante un juicio de tamaña magnitud. “Que un juicio sea complejo o extenso no justifica extinguir la acción, exige más compromiso institucional”, contrapuso en aquel momento Galpern.

