Causa Vialidad: Andrés Larroque le exigió a Alberto Fernández que “reaccione” y “vaya a fondo”, y contó cómo está Cristina tras la condena

A unas horas de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua contra la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad, desde La Cámpora no solo cuestionaron a la Justicia sino que volvieron sobre la presión al presidente Alberto Fernández para que asuma un rumbo más drástico en la gestión. Fue en voz de su secretario general, Andrés Larroque, quien le exigió al primer mandatario que “reaccione y vaya a fondo”. Asimismo, el también ministro bonaerense contó cómo se encuentra la exmandataria tras el fallo y consideró que la decisión que comunicó ayer la dirigente del Frente de Todos de no competir electoralmente el año próximo es “terminante”.

Pese a que tildó de “lógico” que el Presidente haya apartado del Ejecutivo al jefe de asesores Julián Leunda luego de ser nombrado en una serie de supuestos chats que se filtraron con jueces, empresarios de medios y políticos de la Ciudad, y de entender que “fue buena” la cadena nacional en la que Fernández exigió que se investigue el eje de esa conversación, Larroque envió una serie de mensajes al jefe de Estado para que revea el rumbo de su administración.

“Me parece que era lo lógico del lado del gobierno nacional [la expulsión de Leunda]; es una respuesta positiva, que claramente no alcanza. El Presidente tiene que reaccionar frente a esta situación de tremenda gravedad y de manera contundente. Acá hay que llamar las cosas por su nombre, terminar con las metáforas e ir a fondo”, sostuvo Larroque en Radio La Red.

“[La cadena nacional] fue buena porque pudo romper el cerco mediático. Después, todos esperamos mucho más del Presidente. Decisión y lo que quizás no se ha realizado en este tiempo”, siguió el líder camporista cercano a Máximo Kirchner, que pidió a Fernández abocarse de lleno a lo social y lo económico, algo que en la agrupación K reclaman desde hace tiempo. En ese sentido exigió que esté “a la altura de la circunstancias” en lo que le queda de gobierno.

Convencido de que tras la condena a la vicepresidenta el país está en un “punto de inflexión”, el ministro bonaerense se refirió a las expresiones de Cristina Kirchner ayer en relación con que no será candidata en 2023, luego de recibir la decisión de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso,

“Yo creo que ella está convocando a tomar conciencia respecto a lo delicado del momento que estamos atravesando. Este es un punto más de un proceso de descomposición política e institucional de la Argentina y su planteo tiene que ver con hacer un llamado de atención profundo a toda la dirigencia, a todos los factores de poder, porque el país de esta manera no puede funcionar. Conociéndola a ella, me parece que la decisión es terminante”, indicó el funcionario que responde a la vicepresidenta.

Dijo también que Cristina Kirchner “venía expresando” que no pensaba competir electoralmente, pese a que hay arengas de su base de seguidores para que se candidatee a la Presidencia. “A mí me tocó decirlo en algún sentido, no vemos a Cristina como una salvadora. Todos creemos que es la persona más capacitada, el liderazgo más profundo de la política argentina, pero no puede ella sola. Tiene que haber una movilización del conjunto del pueblo, de todos los sectores, de la dirigencia, una toma de conciencia de cuál es la pelea”, planteó Larroque, que fue tajante: “Estar en la política por estar, para ver cómo se acomoda cada uno en una lista o en un pliego de presupuesto, no va más; y hay que asumir cuál es la disputa con el poder real en la Argentina”.

Incluso contó cómo se tomó Cristina Kirchner la decisión de primera instancia del Tribunal Oral Federal (TOF 2), que podrá ser apelada. “Ella está preocupada por el país, su cuestión personal la tiene amortizada. Lo que más le duele, por supuesto, es la cuestión familiar, como lo expresó ayer; pero es una mujer que entregó su vida a la política, que perdió a su compañero en ese camino, y que ve con mucha tristeza y preocupación lo que está pasando en el sistema político argentino”, indicó Larroque.

Con el justificativo de que el fallo de ayer es “un mamarracho”, el secretario general de La Cámpora prefirió no opinar sobre la absolución del exministro de Obras Públicas Julio de Vido. “No podemos buscar ninguna lógica jurídica, ni racionalidad. Todo esto es político y no conozco los detalles, sería aventurado opinar sobre el tema”, deslizó.

Sin embargo planteó que esta sentencia está “por debajo” del intento de magnicidio contra la exmandataria e insistió con que la intención es proscribirla.

Por otra parte, explicó por qué La Cámpora decidió no marchar ayer, pese al fallo desfavorable contra su máxima referente. “Movilizarnos nos movilizamos permanentemente, entendíamos que en este momento teníamos que tener la prudencia y la certeza que cuando hay que salir hay que hacerlo con un objetivo claro, político y constructivo. Ellos nos querían llevar a un escenario que no es donde hoy está Cristina”, aseguró.

