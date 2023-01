Celac, en vivo: Lula abre la actividad con Alberto Fernández y hay dudas sobre si Maduro vendrá a la cumbre

escuchar

13.20 / Lula: “Pido disculpas al pueblo argentino por todas las groserías del anterior presidente de Brasil, que yo digo que es un genocida”

Lula da Silva coincidió con Alberto Fernández al señalar que se relanzará la relación entre la Argentina y Brasil, y marcó diferencias con Bolsonaro. “Estoy pidiendo disculpas al pueblo argentino por todas las groserías que el anterior presidente de Brasil, que yo digo que es un genocida, por todas las ofensas al compañero Fernández. Un país que tiene la grandeza de Brasil, su extensión territorial, una país que es mayor industrialmente, no tiene el derecho de buscarse enemigos; tenemos que construir amigos y socios”, señaló el mandatario brasileño.

En su mensaje, Lula le agradeció a Fernández por haberlo visitado en prisión y aprovechó para indicar que alentó a la selección argentina de fútbol en el Mundial porque quería que Lionel Messi fuera campeón.

13.07 / Fernández: “Por Brasil pasó Bolsonaro y por la Argentina pasó Macri, tenemos desafíos parecidos”

El presidente Alberto Fernández elogió a Lula da Silva en el comienzo de la declaración conjunta que ambos brindan en la Casa Rosada y equiparó a los expresidentes Jair Bolsonaro y Mauricio Macri. “Hoy, cuando la Argentina y Brasil cumplen 200 años de relaciones diplomáticas, estamos en una nueva etapa. Nos siguen vinculando las mismas necesidades que en aquel entonces. Por Brasil pasó Bolsonaro y por la Argentina pasó Macri, los desafíos que tenemos son muy parecidos”, afirmó Fernández tras la firma de acuerdos de cooperación que rubricaron ministros brasileños y argentinos.

“No vamos a dejar que ningún delirante ataque las instituciones brasileñas. No vamos a dejar que ningún fascista se lleve de arriba el ataque a la soberanía popular. Nos conocemos hace muchos años. Nuestros pueblos no quieren odio, quieren libertad y diálogo”, completó el Presidente, quien calificó de “amigo” al mandatario brasileño y aseveró que ambos intentarán darle impulso a la Unasur.

12.42 / En medio de las polémicas, Maduro podría suspender su asistencia a la Cumbre de la Celac

El gobierno de Brasil había confirmado antes del mediodía que el presidente Lula da Silva se reuniría con su par venezolano, Nicolás Maduro, en la previa de la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Sin embargo, minutos después llegó una rectificación. No fue informado el motivo, pero fuentes del Ejecutivo y la Cancillería brasileña informaron a la agencia AFP que el encuentro fue cancelado a pedido de Maduro. La reunión estaba prevista en la agenda oficial de Lula para las 16 de Buenos Aires. A esa hora Maduro no estará en Buenos Aires y se duda de si finalmente vendrá al país: AFP cita fuentes del gobierno brasileño que sostienen que Maduro habría cancelado su viaje a la Argentina. El encuentro entre Maduro y Lula, que regresó al poder el 1 de enero para un tercer mandato, generaba expectativas luego del distanciamiento entre Caracas y Brasilia durante el mandato del derechista Jair Bolsonaro.

La anunciada visita de Maduro desató una fuerte controversia política en la Argentina. El presidente Alberto Fernández había dicho en una entrevista al diario brasileño Folha de S. Paulo publicada el domingo que “Venezuela es parte de la Celac, y Maduro está más que invitado. Hasta donde sé, vendrá”.

"¡Viva Cuba! ¡Viva Fidel!", fue el grito del Pueblo de Bolívar que recibió al líder de la Revolución Cubana en nuestro suelo patrio. En aquel intercambio de muestras de admiración y solidaridad se escribió una página más en la historia de una hermandad inquebrantable.

12.00 / Díaz Canel ya está en Buenos Aires, se reunirá con Fernández y pedirá unidad ante el embargo de Estados Unidos

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ya aterrizó en Buenos Aires para participar en la Cumbre de la (Celac). Después de ser recibido por el vicecanciller Pablo Tettamanti en Ezeiza, el sucesor de Raúl Castro abogó por la unidad regional, sin hacer alusión a las críticas que despertó su visita a la Argentina a raíz de la falta de libertad en la isla. “La Celac es un mecanismo que tenemos la oportunidad y el deber de relanzar, con una lógica de unidad en la diversidad. Un principio clave que compartimos y que nos puede permitir actuar como una sólida familia regional para impulsar y proyectar a América Latina y el Caribe en la discusión de la agenda global”, escribió en su cuenta de Twitter. Su agenda de este lunes se mantiene en reserva. Alberto Fernández lo recibirá en reunión bilateral el miércoles. Fuentes de la cancillería cubana añadieron que un objetivo central de Díaz-Canelen en Buenos Aires es “consolidar el rechazo regional a la arbitraria inclusión de Cuba en la lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo” y lograr que se adopte “una Declaración Especial sobre Terrorismo, que incluya el tema”. Aludió así al embargo dispuesto por Estados Unidos contra la dictadura castrista.

Ya estamos en #Argentina, nación a la que nos unen entrañables lazos de amistad, solidaridad y cooperación, que esperamos fortalecer y continuar ampliando.



Guardo gratos recuerdos de mi primera visita a la patria del Che e inolvidables muestras de cariño hacia Fidel y #Cuba.

11.35 / La agenda de Lula y Fernández domina el día previo de la Cumbre

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, llegó al país este domingo, pasadas las 21. Su agenda domina la atención política en la jornada previa al inicio de la Cumbre de la Celac: tendrá una reunión bilateral con Alberto Fernández y, por fuera de la agenda diplomática, se reunirá con Cristina Kirchner. Según la actividad oficial que se informó, Lula inició el día con una ofrenda florar en el monumento a San Martín, en Retiro. Luego se dirigió a la Casa Rosada para la reunión bilateral prevista con el Presidente. Se espera que después de las 12, ambos jefes de Estado encabecen la firma de acuerdos para cooperación mutua en diversas áreas, seguida de una declaración institucional ante la prensa, en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. A las 15, Fernández y Da Silva participarán de un encuentro empresarial, junto a ministros y titulares de las confederaciones de la industria de ambos países, en el Museo del Bicentenario. Y a las 19.15 asistirán a la inauguración de la muestra fotográfica “Pueblos Originarios-Guerreros del Tiempo”, de Ricardo Stuckert, y presenciarán el Concierto de la Hermandad Argentino Brasileña, en el Centro Cultural Kirchner (CCK).

11.05 / Quién será el reemplazante de Alberto Fernández en la presidencia de la Celac

Ralph Gonsalves, primer ministro de San Vicente y las Granadinas, en una bilateral con Nicolás Maduro

Alberto Fernández presidió la Celac durante el último año y le toca ahora ceder el testigo. El único postulado hasta el momento es Ralph Gonsalves, primer ministro de la pequeña San Vicente y las Granadinas, postulado por la Nicaragua de Daniel Ortega el año pasado, como parte del acuerdo para que Argentina se alzara con la liderazgo de la entidad que antes había encabezado el mexicano Andrés Manuel López Obrador. “Este año le toca al Caribe, vamos a votar a San Vicente como acordamos, aunque no sabemos si alguien se opondrá a esa postulación”, se atajaron desde la Cancillería, mientras no descartaron otras opciones: que asuma Brasil en su retorno a la Celac o que, por falta de unanimidad, la Argentina continúe a la cabeza de la Celac por otro año. “No estamos trabajando para quedarnos”, afirman desde el Gobierno. Todo se sabrá en el anochecer del martes, luego de las deliberaciones en el hotel Sheraton, y antes de la partida de los presidentes y delegaciones.

10.19 / Scioli celebra la visita de Lula y dice que “se abre una agenda muy intensa en la relación con Brasil”

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, celebró que Luiz Inácio Lula Da Silva haya elegido a Buenos Aires para su primer viaje internacional desde que regresó al poder. “Desde lo humano y lo político es una visita relevante, se abre una nueva etapa y una nueva agenda en el vínculo bilateral”, afirma el exgobernador bonaerense y actual representante diplomático en una entrevista con LA NACION. “Hay una voluntad clara de fortalecer el Mercosur. La idea es generar un nuevo impulso, fomentando el comercio entre los distintos bloques, respetando el Arancel Externo Común y buscando nuevos acuerdos como bloque. La visita de Lula al presidente Luis Lacalle Pou en Uruguay [el próximo miércoles] va a influir para armonizar los vínculos dentro del Mercosur”, dijo.

9.45 / Qué es la Celac, el foro latinoamericano que presidió Alberto Fernández desde el año pasado

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) es un foro de diálogo integrado por 33 Estados de América Latina y el Caribe que se creó en 2010 y se lanzó oficialmente en diciembre de 2011. Su objetivo es promover mecanismos de acuerdos políticos en materias de desarrollo social, educación, desarme nuclear, agricultura familiar, cultura, finanzas, energía y medio ambiente. Este año Buenos Aires será la sede de la VII Cumbre y Alberto Fernández recibirá a los mandatarios de la región, incluidos varios líderes que están acusados de violaciones de los derechos humanos y censuras a la oposición en sus países. También vendrá Luiz Inácio Lula Da Silva en su primer viaje oficial como presidente de Brasil en un tercer mandato.

Hugo Chávez fue el impulsor clave de la Celac. Los Estados comenzaron a reunirse en 2013: la primera cumbre fue en Chile. Las siguientes tomaron lugar en La Habana (Cuba), Costa Rica, Quito (Ecuador), Punta Cana (República Dominicana) y Ciudad de México. Alberto Fernández fue elegido presidente temporal del grupo en 2022, como una plataforma de su estrategia diplomática regional, y este año deberá ceder el testigo después de la cumbre en Buenos Aires.

