Cerimedo afronta tres causas judiciales por deudas en la Argentina

Mientras el exasesor de Javier Milei Fernando Cerimedo se encuentra detenido en Bolivia tras el ataque a Nadia Beller, la Justicia en la Argentina sigue de cerca los movimientos de dinero del consultor político, que afronta tres causas en el fuero comercial.

Los expedientes contienen demandas por pagarés no cubiertos (dos de US$40.000 cada uno y otro de $70 millones). Además, le reclaman un acuerdo impago de cancelación de una deuda que llegó a ser de medio millón de dólares.

Estos tres expedientes se iniciaron luego de la llegada al poder de La Libertad Avanza, lo mismo que las deudas que se reclaman. La primera de esas demandas se presentó en septiembre de 2024. La hizo una empresa llamada Flucuad Net Mergitur Argentina S.A.S., que reclamaba por una deuda de 500.000 dólares.

Según la demanda, en abril de ese año, habían celebrado un convenio de reconocimiento de deuda y compromiso de pago. El expediente posee una copia de dicho documento, que tiene las firmas de uno de los representantes de los demandantes y de Cerimedo.

En los papeles, Academia Numen es la deudora y Cerimedo, el codeudor. La empresa tenía una deuda de US$710.000, de los cuales US$210.000 pagó en efectivo. Además, habían acordado cancelar el medio millón de dólares restante “mediante 5 cuotas semanales”.

Reconocimiento de deuda de Fernando Cerimedo

El texto del convenio agregó que Cerimedo, en calidad de codeudor y como persona física, se constituía “en pagador liso y llano, sin beneficio de división y exclusión, respecto de las obligaciones emergentes” de ese convenio. Entonces, debía pagar cinco cuotas de US$100.000 entre el 11 de abril y el 9 de mayo de 2024, pero eso no ocurrió y el asunto escaló a la Justicia comercial, según la demanda.

El 18 de diciembre le trabaron un embargo: “Decrétase el embargo solicitado hasta cubrir las sumas de US$488.578,05, equivalente a $715.766.843,25″, resolvió el Juzgado Comercial 26.

Embargo trabado a Cerimedo

Dos meses después, los documentos judiciales comenzaron a registrar pagos parciales. El 23 de febrero llevaba cancelados US$117.123,51 del monto adeudado. Luego continuó: el 26 de febrero pagó US$25.000, el 4 de marzo US$50.000, el 7 de abril US$24.998 y el 14 de mayo US$30.000. Como consecuencia, la Justicia libró el levantamiento de embargo contra Cerimedo en una cuenta del BBVA en junio de este año.

Previo a que Cerimedo registre esos pagos parciales de esa deuda, el exasesor de Milei firmó tres pagarés que también le generan problemas judiciales. En total, suman US$80.000 y 70 millones de pesos.

Dos de esos pagarés fueron reclamados en una demanda iniciada por Gerardo García, un hombre que ante el fisco declaró que se dedica al “servicio de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas”. Tienen la cifra de US$40.000 cada uno. Ambos fueron firmados en enero de 2025. El primero vencía el 10 de febrero de ese año y el segundo, un mes después.

Dos pagarés incluidos en una demanda contra Cerimedo por falta de pago

“Desafortunadamente, a la fecha de vencimiento de los pagarés, el deudor no hizo efectivo el pago de los mismos. El fracaso de las gestiones extrajudiciales me pone en la necesidad de promover la presentación”, dice la demanda judicial contra Cerimedo.

El 18 de mayo, el juez Hernán Diego Papa, del Juzgado Comercial 12, condenó a Cerimedo. Escribió: “FALLO: sentenciando esta causa de trance y remate y mandando llevar adelante la ejecución contra CERIMEDO FERNANDO U$S80.000, hasta hacer a la acreedora íntegro pago del capital reclamado”. A eso deberían sumarse intereses del 8% anual.

En paralelo a esto, otra causa contiene otro pagaré firmado por Cerimedo en el que se comprometía a remitir $70 millones al Banco Galicia. Esa misma entidad demandó al exasesor de Milei y a la empresa Numen Publicidad y Sondeos.

Pagaré incluido en una demanda judicial contra Fernando Cerimedo

“Líbrese mandamiento, requiriéndose al deudor el pago del capital reclamado de $70.000.000, más la suma de $70.000.000, estimada en concepto de intereses y costas”, dice la intimación de pago que firmó la Justicia comercial en julio.

Cerimedo también protagonizó otros expedientes en la Argentina. Ejemplo de ello es el caso que tramitó en la justicia penal por estafa y defraudación, por haberle vendido a dos personas un mismo departamento en Mar del Plata, tal como informó LA NACION. El fallo del Juzgado en lo Correccional N°3 de esa localidad fue el 23 de marzo de 2016, casi cuatro años después de la operación inmobiliaria por la que fue penalizado con dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional.