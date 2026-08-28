Tras las críticas que recibió por defender la arenga de Milei ante estudiantes, Ajmechet dijo que “no hubo adoctrinamiento”

La diputada de La Libertad Avanza (LLA) Sabrina Ajmechet defendió este viernes el discurso del presidente Javier Milei ante estudiantes de la escuela ORT en el que criticó a la oposición y arengó a abuchear a los periodistas, al considerar que “no hubo adoctrinamiento” por parte del mandatario.

En un extenso descargo en sus redes sociales, la legisladora sostuvo que “adoctrinamiento es cuando a la fuerza se le inculca a alguien determinada idea”. “Una institución educativa invitó al Presidente, él aceptó la invitación. Fue decisión del Presidente aceptar la invitación e ir, pero de ninguna forma él impuso que le abrieran las puertas y lo recibieran para escucharlo”, arguemtmó.

La legisladora, exintegrante del PRO, planteó que “los estudiantes se anotaron y tuvieron que llevar autorización de la familia para poder asistir. Fueron voluntariamente, porque quisieron. Cuando el presidente mencionó a los periodistas, estudiantes abuchearon espontáneamente”, acotó.

Y preguntó: “¿Los periodistas que hoy me atacan por decir lo que pienso, se detuvieron a pensar por qué los chicos los abuchean?”.

El descargo de Ajmechet en sus redes sociales

El debate había iniciado a raíz de una consulta que la periodista Luciana Vázquez le había hecho el jueves a Ajmechet en la señal TN, en referencia cierta contradicción en la actitud de los dirigentes libertarios que cuestionaban el adoctrinamiento atribuido al kirchnerismo pero omitían repudiar en el discurso presidencial.

En su extenso descargo, el primero que hizo desde que comenzó a recibir críticas, Ajmechet puntualizó: “En donde existe invitación y no imposición, en donde existe libertad para ir y no audiencia cautiva, no hay adoctrinamiento”.

“Con cariño se los digo, que su sesgo opositor no los convierta en burros. No tiene nada que ver un docente que frente a un aula baja línea política con una institución que invita en época no electoral a un político, que además es el Presidente de la Nación, a exponer en el colegio e invita con libertad a los alumnos que quieran concurrir, a que lo escuchen”, prosiguió.

Ajmechet, enrolada en las filas de Patricia Bullrich

Y señaló que “el adoctrinamiento es malo siempre pero definitivamente no es lo que sucedió ayer”, en referencia a la visita de Milei a esa institución.

“Y a quienes las formas les importan más que el rumbo, solo les digo: fuimos antikirchneristas por motivos diferentes”.

Y enumeró: “Mi oposición al kirchnerismo no era por sus formas horribles, es porque destrozaron el país: es por la causa Vialidad, es por ser una fábrica de pobres mientras los dirigentes se enriquecían, es por truchar los números del INDEC para disimular que eran una fábrica de pobres, es por cerrar las escuelas dos años, es por ponernos controles económicos hasta asfixiarnos, es por su intento de modificar el Consejo de la Magistratura y reformar la Constitución buscando la reelección, es por el memorándum por Irán, es por el magnicidio de Nisman, es por La Cámpora y la colonización de organismos públicos, es por el déficit energético al que sometieron a nuestro país y podría seguir y seguir y seguir”.

“Así que indígnense por la forma y háganle el juego al kirchnerismo y al statu quo. A mi me van a encontrar militando fuerte a un gobierno que hace que mis amigos que se fueron a vivir afuera vuelvan a la Argentina y que hace que nuestros jóvenes vean su futuro acá, no vía Ezeiza”, concluyó.

Vinculada a la hoy senadora Patricia Bullrich, Ajmechet fue una de las diputadas del PRO con mayor perfil opositor en el Congreso hasta que, en octubre de 2025, dio el salto junto a otros legisladores amarillos y se sumó al bloque libertario.

Como férrea opositora al kirchnerismo, la legisladora tiene en sus redes numerosas publicaciones de repudio a actitudes de adoctrinamiento vinculadas a dirigentes peronistas y referentes de instituciones sociales y educativas.

Qué pasó en la ORT

Milei arengó el jueves último a alumnos del colegio secundario ORT a abuchear a periodistas, al advertirles que “festejaría” si los estudiantes quisieran repudiar “más fuerte” esa actividad, en medio de su embate discursivo contra la prensa crítica.

El mandatario venía exponiendo sobre ética e inteligencia artificial y sostuvo que “la propiedad privada no es una convención humana arbitraria sino el reconocimiento de que el trabajo del hombre le pertenece porque el creador mismo lo instituyó así”.

Milei, en la ORT Presidencia

Acto seguido interrumpió brevemente su discurso para acotar: “Esto le vendría bien a los periodistas”. Inmediatamente se hizo un silencio de apoyo en el auditorio, con algún silbido aislado para el periodismo, a lo que el mandatario redobló: “Si quieren hacerlo más fuerte se los voy a festejar”.

En ese discurso ate estudiantes de 4° y 5° año también criticó a la oposición. “Por más sucios que sean, eso no justifica que nosotros tengamos que jugar sucio”, dijo.

Y añadió: “Decían que yo iba a vender órganos, iba a hacer un mercado de órganos, que yo sepa, no existe dicho mercado. Dijeron que yo iba a promover la venta de armas en los kioscos de los colegios para que los chicos se mataran durante el recreo. Tampoco pasó eso. Bueno, ahora el nuevo mercado repugnante sobre el que están trabajando es el de la morosidad”, afirmó ante las denuncias de la oposición respecto de la existencia de alrededor de seis millones de personas con problemas para pagar sus deudas.