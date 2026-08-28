Un exdirector de la ORT criticó la visita de Milei a la institución: “Hace un daño muy profundo”

El exdirector de la ORT Adrián Moscovich criticó fuertemente la visita del presidente Javier Milei y su discurso en la sede de la escuela secundaria en Almagro, al considerar que la incursión del mandatario en esa clase de instituciones “hace un daño muy profundo”.

Milei se presentó el jueves último en una de las escuelas más grandes de la comunidad judía en el país, invitado por las autoridades de la institución y mediante una gestión adicional del presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Mauro Berenstein.

Allí habló alrededor de 40 minutos ante un auditorio repleto con un discurso en el que volvió a atacar a la oposición, con el mismo tono electoral que tuvieron sus últimos mensajes, y a la prensa.

Moscovich, que fue director ejecutivo de la escuela durante 20 años, desde 2002 hasta 2022, planteó que la ORT “es una escuela laica con un porcentaje de alumnos no judíos de la misma proporción que alumnos judíos. Es bastante desagradable para un chico que no es de la colectividad que alguien venga a hablar de temas estrictamente de la religión judía, más que nada porque esos chicos son nuestros principales embajadores contra el antisemitismo”, expresó en Radio Mitre.

Milei, en la ORT Presidencia

También criticó en Radio con Vos que Milei dijera que “en la Torá, en el Antiguo Testamento, existen condenas satánicas a quienes tienen pensamientos marxistas”.

“Imaginate a los estudiantes cuando, el día de mañana, quieran tocar esto [el marxismo] y digan ‘De satánicos no me hables’. ORT no es el lugar para ir a hablar de religión, [o tratar] de satánico al que piensa diferente, o convocar a abuchear la actividad del periodista”, expresó.

Días previos, Moscovich había publicado una columna de opinión, donde pidió a Milei que respetara a quienes piensan diferente.

“Lo publiqué hace unos días en otro medio y yo puse: ‘Presidente, usted nos propuso un cambio al cual adherí y lo voté. Queremos el cambio, no profundice la brecha”.

Desde ese momento denunció que recibió llamados de desconocidos que le propinaron insultos y amenazas. “Me rompieron el teléfono con insultos”, sumó.

Moscovich criticó fuertemente el involucramiento de la DAIA y su presidente. “Mauro Berenstein propuso que Milei vaya a la ORT. En la escuela son apolíticos y no les gusta este tipo de manifestaciones. Son respetuosos de las distintas religiones. Pero la presión de Berenstein... Tenemos la presión de la DAIA, del Gobierno... creo que la escuela está asumiendo unos comentarios y definiciones injustas, pero lamentablemente sucedió”, arremetió.

Y sumó: “Es complejo para una escuela decirle que no a la DAIA porque es una entidad con la que tiene que tener un diálogo”.

Luego insistió en que Berenstein “presionó a la escuela para llevar a este hombre”. “En una escuela que reúne 11.000 chicos. Porque él tiene sus apetencias políticas a nivel personal y nacional para el próximo año... es muy grave”, advirtió.

El discurso de Milei

Milei llegó a la sede Yatay de la escuela para hablar, en teoría, sobre ética e inteligencia artificial (IA), ante alumnos de cuarto y quinto año, en el marco de los festejos por el 90 aniversario de ORT Argentina. Sin embargo, apenas mencionó a la IA y, en cambio, se dedicó a explayarse sobre partes de su nuevo libro, La moral como política de Estado.

Eso incluyó ataques al periodismo y la oposición y citas religiosas. Recordó una frase del rebe de Lubavitch, para quien “la misión no era guiar a los fieles al paraíso, sino que había que traer el paraíso a la Tierra” y conectó esa frase con su plan económico, destinado, según su visión, a “hacer lo que es justo” en términos judeocristianos.

Uno de los posteos de Milei contra la nota de LA NACION

“Por más sucios que sean, eso no justifica que nosotros tengamos que jugar sucio”, dijo, en relación a la actividad de la oposición, que según él utiliza de “manera repugnante” la situación de millones de morosos en el país.

Luego, incentivó a los adolescentes a que abucheen a la prensa. “La propiedad privada no es una convención humana arbitraria, es el reconocimiento de que el trabajo del hombre le pertenece, porque el creador mismo lo instruyó así. Esto le vendría bien a los periodistas...”, chicaneó, en otro momento, en referencia crítica hacia la prensa. Hubo algunos silbidos y abucheos en el salón, y el Presidente recogió el guante: “Si quieren hacerlo más fuerte, se los voy a festejar”.