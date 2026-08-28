Los gremios rechazaron el aumento propuesto por el Gobierno en el Consejo del Salario

La CGT y las CTA rechazaron este viernes la propuesta del nuevo Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) motorizada por el Gobierno y las cámaras empresarias y abandonaron la reunión del Consejo del Salario, lo que sumió en un estado de incertidumbre la negociación colectiva.

El monto ofrecido fue de 1,8% en septiembre y 1,7% para octubre, lo que fue rechazado por las organizaciones gremiales, que se levantaron de la reunión virtual.

“Hoy reclamamos que un salario mínimo no puede estar en menos de $911.202 y alcanzar los $993.300 en diciembre de este año”, denunció la CGT.

A raíz de esta posición de los gremios, el presidente Javier Milei debe laudar para fijar el nuevo monto y el Poder Ejecutivo dispondría el nuevo SMVM por decreto.

“El Consejo del Salario debiera ser la paritaria de los que no tienen paritarias. Joden y dejan desprotegidos al 40% de los trabajadores. El Salario Mínimo Vital y Móvil sigue siendo de indigencia. No es vital porque no alcanza para vivir, tampoco es móvil porque se ubica por debajo de la inflación”, denunció el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, a través de un comunicado.

ATE rechazó la intención del Poder Ejecutivo de implementar un salario mínimo garantizado de 1 millón de pesos para los convenios privados, al afirmar que “ahora queda claro que el Gobierno acaba de inventar un salario mínimo paralelo con el objetivo de frenar la actualización de las asignaciones sociales como la Asignación Universal por Hijo y otros programas”.

Los estatales recordaron que, de acuerdo al último informe del INDEC, la línea de pobreza en la Argentina se ubica en $1.564.716 y la de indigencia en $708.016.

La postura de las partes

Las centrales sindicales CGT, CTA-Autónoma y CTA de los Trabajadores habían propuesto un SMVM de $993.000 a diciembre. Los empresarios, por su parte, ofrecieron 1,8% para septiembre y 1,7% de octubre hasta abril.

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