César Milani pidió hacer grandes cárceles para los narcos en “lugares despoblados”, como en El Salvador

escuchar

César Milani, exjefe de las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Cristina Kirchner, aseguró hoy que para solucionar el tema del narcotráfico en Rosario y otros centros urbanos hay que dar “un golpe de efecto” con las fuerzas federales y mandar a los narcos detenidos a grandes cárceles en “lugares despoblados”, como hizo el presidente del El Salvador Nayib Bukele con los integrantes de las maras.

En una entrevista en Radio 10, Milani aseguró que las FFAA no deben intervenir directamente en la lucha contra el narcotráfico, como propuso la precandidata presidencial de Pro Patricia Bullrich. “Lamentablemente, personajes como Patricia Bullrich salen hablando de este tema desde hace bastante tiempo con un sentido absolutamente electoralista, mediático, tratando de causar efecto en la población, haciéndole creer que las Fuerzas Armadas pueden actuar efectivamente contra el narcotráfico. Lamentablemente, le tengo que decir a todos los ciudadanos que no se dejen engañar por estas cuestiones electoralistas. Las FFAA no están adiestradas, equipadas, ni instruidas para poder actuar contra el narcotráfico. No pueden ni por la ley de Defensa ni por por la ley de Seguridad Interior, pero tampoco por una cuestión de criterio y lógica. Imaginénese lo que sería meter a las FFAA, que tienen un equipamiento letal, como fusiles, cañones y tanques, en un centro urbano. ¿De qué estamos hablando? Esto es una barbaridad”, afirmó el exmilitar.

“Lamentablemente, estos son los dirigentes que la oposición propone como precandidatos a la Presidencia. Bullrich es una ignorante, improvisada, pero aparte malintencionada, porque esto pega en la gente, que cree que esto puede ser efectivo. Únicamente podrían colaborar las FFAA, y en esto discrepo con el Presidente y con Scioli, reforzando la frontera norte en la custodia de objetivos estratégicos, de tal manera de poder desprender fuerzas federales, de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal y sí creo que hace falta un golpe de efecto muy fuerte en los centros urbanos como Rosario y el Gran Buenos Aires. Un golpe muy fuerte significa meter tres mil, cuatro mil gendarmes y volver a controlar el territorio”, señaló Milani.

Milani, exjefe de las FFAA Archivo

“Acá lo importante es que se ha perdido el control sobre el territorio. Una vez que lo recuperemos, es decir, que las bandas narcos no controlen el territorio, podemos entrar con las policías de las provincias convenientemente depuradas. Hay que ir casa por casa en un operativo que puede durar seis meses o dos años, pero sacarlos de las casas y las guaridas. Pero para eso hay que controlar el territorio. Para eso la gente necesita ver que hay fuerzas federales, que tienen que ser Gendarmería, Prefectura, la Policía Federal, no el Ejército ni las Fuerzas Armadas en las zonas de acción”, dictaminó.

Cuando le dijeron que Horacio Rodríguez Larreta propuso lo mismo, Milani lo descalificó. ”Es otro de los improvisados e ignorantes en el tema. Gendarmería no ingresaría a los barrios, debería cercar las zonas para delimitar el territorio. Adentro deben entrar las policías provinciales. Larreta también está haciendo esto en forma electoralista y mediática”, aclaró.

“Ayer mataron a un chico de 11 años, todos los días hay muertos, pero no solamente en Rosario, en el Gran Buenos Aires hay zonas donde está bastante complicado el tema. Hace falta un golpe de efecto muy fuerte, colocando miles de gendarmes en los centros urbanos controlados por bandas de narcotraficantes, de tal manera que la gente sienta la presencia del Estado. Después entraremos con las policías a perseguir al narcotraficante casa por casa”, explicó Milani.

El ex jefe del Ejército ponderó las medidas tomadas por Bukele contra los maras: “Independientemente de otros temas económicos y políticos de El Salvador, yo creo que acá hace falta conformar centros penitenciarios muy importantes, grandes y separados de los grandes centros urbanos, en el sur, en lugares despoblados, de tal manera de poder llevar toda esta gente que está mezclada con los delincuentes comunes, que pueden usar celulares y manejar a sus subordinados tenemos que sacarlos y ponerlos en lugares aislados. Esto es un peligro que se va a seguir extendiendo. Es un tema muy grande que si sigue creciendo va a explotar. Ahora estamos haciendo declaraciones rimbombantes como pedirle a Messi que haga una campaña. El ministro de Seguridad que dice que perdimos la guerra. Por supuesto que los narcos se envalentonan”, concluyó.

LA NACION