Científicos del Conicet se metieron en la “grieta” de las clases presenciales

Un estudio de un grupo de investigadores del Conicet sobre el efecto de la presencialidad en las escuelas fue duramente criticado en las redes sociales por comprometer “la imparcialidad del organismo con fines proselitistas” y varios investigadores, integrantes del organismo, expresaron su repudio. El informe concluye que la virtualidad escolar reduce notablemente no solo los contagios en la franja etaria 5-11, sino que también redujo los casos en la población general.

Y resalta los beneficios que, en teoría, le trajo a la Provincia la suspensión de las clases en contraste con la Ciudad.

“No, ningún estudio del Conicet demostró nada de esto. Y no entiendo que es “un estudio del Conicet”. El Conicet no hace estudios. No le atribuyan algo tan mal hecho a todos los otros investigadores prestigiosos de la institución”, dijo un usuario en Twitter.

“Lo siento pero si la dirigencia institucional del CONICET no saca un comunicado HOY señalando los problemas del informe y que no cuenta con aval institucional van a quedar pegados”, dice un usuario de Twitter, mientras que otro descree que el Conicet emita un comunicado por “miedo”. “Las autoridades del Conicet les tienen miedo a estos tipos y tratan de sobrellevar los problemas que generan sin involucrarse demasiado”, dice.

“Lo más triste de todo esto es qué hay gente súper valiosa en el CONICET, una mayoría silenciosa”, dice un usuario de Twitter.

Por su parte, una investigadora adjunta del organismo, María Victoria Baratta, en su cuenta de Twitter dijo: “Me pone muy triste que esté naturalizado que se use el nombre de CONICET como institución que avala las políticas del gobierno. Deberíamos hacer algo los investigadores que no acordamos con esto”.

“Si, tenemos que hacer algo. No puede ser que se utilice el nombre de CONICET para hacer militancia política partidaria”, dijo en respuesta otra investigadora del organismo, Laura Acosta.

“Qué difícil la van a tener los del informe de CONICET cuando Kici quiera abrir escuelas por necesidad electoral, todavía con muchos más casos que cuando había cuarentena estricta el año pasado”, dijo en Twitter el economista exvicepresidente del Banco Central Lucas Llach.

El informe coordinado por Rodrigo Castro y Guillermo Durán, se suma a la polémica de las clases presenciales que enfrentó al jefe de Gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta con el presidente Alberto Fernández y finalizó con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que reconoció la autonomía de la Ciudad para resolver la sobre la presencialidad en las escuelas.

