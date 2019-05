Cita. Lavagna y Massa se dieron un abrazo y vuelve la posibilidad de una PASO

El encuentro entre Lavagna y Massa Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Mariano Obarrio 24 de abril de 2019 • 21:35

Luego de críticas y tensiones entre ambos, Sergio Massa y Roberto Lavagna, precandidatos presidenciales de Alternativa Federal, se estrecharon este miércoles en abrazo durante la cena previa al congreso nacional del sindicato de la construcción (Uocra), en Parque Norte.

Apenas se vieron, al llegar, ambos se sonrieron amablemente y luego del abrazo Massa le dijo irónicamente: "¡Tanto tiempo!". Lavagna formaba parte de los equipos técnicos de Massa hasta que comenzó a analizar su propia precandidatura.

En la previa, Lavagna le envió un mensaje conciliador a Massa luego de que hace tres semanas había dicho que "estaban en caminos separados". En un reportaje concedido a la periodista Viviana Canosa, el exministro de Economía de Eduardo Duhalde dijo que "Massa es un amigo".

Al mismo tiempo dejó abierta una puerta a dirimir la candidatura del peronismo no K en una PASO, tal como pide Massa y que Lavagna resiste hasta ahora. "No sé si no voy a dar una interna con Massa", expresó Lavagna, en un giro de su postura.

El anfitrión de la cena de anoche, el líder del sindicato de la construcción, Gerardo Martinez, se mostró satisfecho "por contar con la presencia de estos dirigentes acompañando a la Uocra en su congreso". Y dijo a LA NACION estar "confiado que esta reunión sirva como punto de partida para la unidad del peronismo". Tras el abrazo, Lavagna y Massa comentaron la dura jornada financiera de ayer, con la disparada del dólar y el riesgo país.

La esposa de Massa, Malena Galmarini, fue la estrella de los saludos de los sindicalistas. Estaban entre ellos, además, Luis Barrionuevo (gastronómicos), Andres Rodríguez (UPCN), Carlos Acuña (CGT), Omar Maturano (maquinistas) y Ramón Ayala (rurales).