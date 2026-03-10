El Gobierno multó a Fate por no pagar salarios y extendió la conciliación obligatoria
El Ministerio de Capital Humano prorrogó la instancia conciliatoria por cinco días más para continuar el diálogo entre la empresa y el gremio de neumáticos
- 2 minutos de lectura'
El Gobierno anunció este martes que sancionará a la empresa nacional de neumáticos Fate por incumplimiento de pago a los empleados durante la conciliación obligatoria. Además, informó que prorrogará la instancia conciliatoria por cinco días más para “continuar promoviendo el diálogo entre las partes y alcanzar una solución”.
La empresa se encuentra bajo un fuerte conflicto con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) luego de que anunciara repentinamente el cierre de su fábrica en San Fernando y el despido de más de 900 empleados. Desde entonces, los trabajadores se instalaron en la fábrica en forma de protesta por la medida y la falta de comunicación de las autoridades de la empresa.
“El Gobierno nacional ha iniciado el sumario correspondiente a la empresa FATe por el incumplimiento de pago de los salarios correspondientes a la segunda quincena de febrero, lo cual consiste en una violación de la conciliación obligatoria dictada oportunamente”, escribieron desde el Ministerio de Capital Humano en un comunicado.
Comunicado oficial.@JMilei pic.twitter.com/Qzhb7Covaq— Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) March 10, 2026
La multa será “del 50% al 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado”.
“La prórroga de la conciliación busca preservar el diálogo, evitar la profundización del conflicto y favorecer el cumplimiento de las obligaciones laborales. El Ministerio de Capital Humano contempla dicha sanción a la empresa con el objetivo de resguardar el interés general y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente”, concluyeron desde la cartera.
Noticia en desarrollo
