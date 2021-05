Clases: la extravagante teoría de Fernanda Vallejos sobre la presencialidad

A raíz de las críticas que desde el oficialismo lanzaron contra el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que reconoció la autonomía de la ciudad de Buenos Aires y la extralimitación de la Nación sobre las clases presenciales, la diputada nacional del Frente de Todos, Fernanda Vallejos, tomando como disparador el decisorio cuestionado -e invocando al escritor portugués José Saramago- culpó al “poder económico” de “condicionar la vida” y que en el caso de las clases exija “la presencialidad escolar de los hijos e hijas para que los padres y madres se alisten en sus puestos de trabajos”. También habló sobre la deuda con el Fondo Monetario Internacional y pidió “profundizar las querellas” para determinar los responsables locales que se beneficiaron con el endeudamiento.

En una jornada virtual sobre “Deuda, fuga y criminalidad económica” del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, que luego transcribió en su cuenta de Twitter, la legisladora utilizó como “disparador” el fallo de la Corte Suprema, tomando como referente para el análisis las palabras del nobel de literatura, José Saramago.

“A partir de este fallo (de la CSJ), me puse a reflexionar con Saramago. Pensando, con él, cómo el poder económico, cuyo principal objetivo es el lucro, está condicionando la vida de una manera total”, dijo y agregó: “No existe ejemplo más claro que lo que nos toca vivir en el marco de esta pandemia. Porque ese condicionamiento sobre la vida es más literal, obvio y obsceno que nunca. Con las corporaciones presionando para todo siga como si no hubiera 500 muertos por día” y agregó “exigiendo la presencialidad escolar de los hijos e hijas para que los padres y madres se alisten en sus puestos de trabajo, algo harto evidente con la descarada campaña A las Aulas impulsada por ONGs financiadas por esas mismas corporaciones”.

“Una pretensión del poder económico que, aunque choca con el más fundamental de los derechos, el derecho a la vida -como paradojalmente reconocen algunos supremos en sus fundamentos-, ha sido legalizada por la CSJ, único no democrático de los 3 poderes el Estado”, dijo haciendo eco de las palabras de la vicepresidenta Cristina Kirchner que desde hace un tiempo, en especial con el alegato del Dólar Futuro, cuestiona la validez del Poder Judicial por carecer de voto popular. “Estamos hablando de poderes que ‘gobiernan’ sin votos”, fustigó la diputada.

A su vez, Vallejos se permite hacer una disquisición sobre la democracia y expone una línea de análisis: “¿Qué es la Democracia? El gobierno del pueblo. Seguramente podamos acordar en eso. ¿Y para qué quiere el pueblo darse un gobierno propio? Para ser el dueño, el decisor, el conductor de su destino”, dijo y agregó: “Por ejemplo, para decidir si, en pandemia, quiere privilegiar la vida, si es necesario un ingreso mínimo vital para todos aquellos que no lo tienen, si mantener las tarifas de los servicios públicos, que son derechos humanos, sin aumentos o con aumentos moderados. Para decidir qué nivel de déficit fiscal es razonable en un contexto de pandemia, qué nivel de reservas es consistente o qué deuda es prioritaria ¿la deuda vital con la salud del pueblo o la deuda financiera con un organismo multilateral?”

"...para decidir qué nivel de déficit fiscal es razonable en un contexto de pandemia, qué nivel de reservas es consistente o qué deuda es prioritaria ¿la deuda vital con la salud del pueblo o la deuda financiera con un organismo multilateral?" — Fernanda Vallejos (@fvallejoss) May 5, 2021

Para concluir, la diputada sostuvo que “la democracia actual es rehén de los poderes económicos” y consideró al Fondo Monetario Internacional como un “secuestrador de la democracia” que se dedica a “imponer condiciones a la política económica doméstica”. De esta forma, Vallejos cuestiona la validez de la democracia ya que “el pueblo no es dueño”.

“Entonces propongo una segunda pregunta: ¿Qué es el FMI? El FMI es uno de los grandes secuestradores de la democracia, a lo largo de décadas, en un sinnúmero de países. Un secuestrador que no se dedica a prestar dinero sino a imponer condiciones a la política económica doméstica”, dijo en su cuenta de Twitter y agregó: “Y, entonces, si bajo la tutela de este organismo, el pueblo no es dueño, a través de sus representantes democráticamente electos, de decidir su política económica, ¿podemos seguir afirmando que, bajo estas condiciones, estamos viviendo en una democracia?”.

“Si no podemos decidir distribuir de otra manera los frutos del crecimiento, del trabajo; si el pueblo no puede decidir porque el FMI dice q la seguridad social es un gasto o q los subsidios a la energía no son inversiones de calidad, ¿en qué democracia estamos viviendo?”, explicó.

"Si no podemos decidir distribuir de otra manera los frutos del crecimiento, del trabajo; si el pueblo no puede decidir porque el FMI dice q la seguridad social es un gasto o q los subsidios a la energía no son inversiones de calidad, ¿en qué democracia estamos viviendo?" — Fernanda Vallejos (@fvallejoss) May 5, 2021

A su vez, luego de hacer foco en la “resignación de prioridades sociales y económicas” que conllevaría el cumplimiento del acuerdo con el Fondo, la legisladora pidió “profundizar las querellas sobre los responsables locales y levantarse los secretos bancarios y societarios, para que el pueblo sepa quiénes son las personas físicas y jurídicas beneficiaras del endeudamiento con el FMI, y por ende las que deberían devolver esos fondos”, dijo.

"Hay que profundizar las querellas sobre los responsables locales y levantarse los secretos bancarios y societarios, para que el pueblo sepa quiénes son las personas físicas y jurídicas beneficiaras del endeudamiento con el FMI, y por ende las que deberían devolver esos fondos." — Fernanda Vallejos (@fvallejoss) May 5, 2021

LA NACION