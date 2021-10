Claudia Rucci: “Cristina Kirchner en el fondo es gorila”

Claudia Rucci está convencida de que hay una chance para que exista un peronismo republicano y, de hecho, forma parte de la agrupación del mismo nombre, que integra Juntos, y que se opone al kirchnerismo, junto a Miguel Ángel Pichetto y Joaquín de la Torre, entre otros. “Hay que hacer un trabajo duro: mucha gente escucha ‘peronismo’ y se asusta”, reconoce. Ella tiene muchas reservas hacia el primer Perón, el “coronel”, pero no hacia el “general” que volvió al país “para unir a los argentinos”, según su visión.

“Los peronistas que formamos parte de Juntos podemos mantener nuestra identidad -aclara-; estoy muy cómoda en el espacio donde me desarrollo”. Y agrega: “Desde 2009 estoy enfrente del kirchnerismo. Estoy convencida de que el kirchnerismo no le hace bien a los argentinos”.

La senadora bonaerense recibe a Hablemos de otra cosa en el quincho de su casa, ubicada en la zona oeste del Gran Buenos Aires, para hablar del momento actual, las elecciones que vienen y la tragedia que la marcó cuando tenía nueve años: el asesinato de su padre, José Ignacio Rucci, en sus tiempos de jefe máximo de la CGT, a manos de Montoneros.

“Hay que hacer un acuerdo nacional -desea-, quiero una Argentina en paz. A este país no lo saca adelante un solo presidente, sea quien sea. Estoy muy esperanzada con estas elecciones”.

Reivindica el valor de las PASO, que “están para sumar”, apunta, ya que “sin [Facundo] Manes en la provincia, hubiera sido difícil el resultado”. En definitiva, cree que “Juntos ya no es el espacio del 2015″.

Durante la conversación que mantuvo con el periodista Pablo Sirvén habló mucho del momento que atraviesa el peronismo. “Después de la muerte de Perón -opina-, un poco murió el peronismo. Tenemos qué definir qué queremos ser y quiénes nos van a representar. Perón evolucionó, lo que no evolucionó es el peronismo después de la muerte de Perón”.

Rucci considera que Cristina Kirchner “en el fondo es gorila”. Y amplía: “Cualquier expresión política combinada con Cristina, es Cristina. Hay un olor feo, siento que el Gobierno ha perdido el control de todo. El peronismo se usa para llegar al poder, está demostrado. Se ha destruido e internamente han dejado que suceda. El kirchnerismo se va a llevar puesto al peronismo”.

En su infancia, Claudia Rucci comenzó una promisoria carrera de actriz y fue parte del elenco de un programa de Canal 13 muy exitoso de principios de los años 80: Crecer con papá, con Alberto Martin, antecedente directo del que sería boom en los 90: ¡Grande, pa!, por Telefe. “En un casting con Alejandro Romay para Música en Libertad Infantil canté la marcha peronista porque era el único tema que sabía entero -se ríe- y hasta los 40 años hice tele y teatro. Ser actriz me parece de otra vida, pero la política es como el teatro, hay que saber trasmitir”.

Claudia asegura que la única vez que vio llorar a su papá fue cuando la vio actuar por televisión. “A mi padre lo viví hasta los 9 años, el resto lo reconstruí con los años. Su asesinato me resulta incomprensible. Para Perón, mi padre era como un hijo. Yo escuchaba los llamados del general Perón que le hacía”.

El domingo 23 de septiembre de 1973, Juan Domingo Perón ganó, por casi el 62% de los votos, su tercera efímera presidencia (murió a los nueve meses de estar en el poder). A los dos días de ese colosal triunfo, José Rucci fue acribillado a balazos por la espalda cuando salía de su domicilio. Claudia tenía nueve años y volvía del colegio. Advertido de los trágicos acontecimientos, el chofer que la llevaba a su casa se desvió hacia la casa de unos conocidos para que no se enterara de manera tan cruda, pero en un descuido, ella misma vio en un televisor que hablaban del grave atentado. “Intenté transformar el dolor en cuidar a mi mamá, tenía miedo que la mataran” -cuenta, y se le humedecen los ojos-; volvía de la escuela, acostada en el asiento del auto en posición fetal, pero ahora sueño a mi padre vivo y feliz”.

Una vez más, Claudia Rucci reclama el esclarecimiento total del crimen de su padre, causa que, asegura, está parada en el juzgado a cargo del juez Ariel Lijo.

“Los argentinos -subraya- necesitamos saber qué pasó con la muerte de mi padre. Estoy convencida de que es un delito de lesa humanidad porque se trasladaron las armas en autos de la provincia de Buenos Aires. En el asesinato de mi padre, el Estado participó. La juventud ha escuchado un relato que poco tiene que ver con la realidad. No se habla de lo que pasó entre el 73 y el 76. Me indigna la reivindicación de esa etapa de la Argentina. Se sabe la verdad y ese relato se cae porque asesinaron mucho y en democracia. Firmaban ‘Perón o muerte’ y eligieron la muerte”.

Con respecto a las causas de porque se dieron resultados tan adversos para el oficialismo en las PASO anota que “las clases más bajas saben que el vehículo es la educación y les sacaron eso”. Y continúa: “Cuando los chicos no están en la escuela, están a la buena de Dios. Durante la pandemia, sin educación, sintieron la mentira del Estado presente. Dejar a los chicos sin clases, tiene que ver con los Derechos Humanos. Un gobierno que abandona a sus niños y a sus viejos, no tiene futuro. Se rompió el vínculo amoroso. No le creen más. Todo lo que hacen resta”.

Antes de terminar, deja una propuesta: “De esta crisis se sale con trabajo y educación de verdad. Argentina tiene que empezar a mirar para adelante”.

