Comienza el juicio político al juez federal de Rosario Gastón Salmain, acusado de cobrar coimas

El suspendido juez federal de Rosario Gastón Salmain comenzará a ser juzgado este martes, a partir de las 9.30, por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que deberá decidir si lo destituye bajo la acusación de recibir coimas.

El jurado decidió dejar sin efecto la citación del financista arrepentido Fernando Whpei, a raíz de los cuestionamientos planteados por los consejeros que actúan como fiscales, en lo que constituye un revés para la defensa de Salmain.

Salmain está procesado por los delitos de . incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato. Se lo acusa de manipular un expediente judicial para favorecer a un fideicomiso con la salida de 10 millones de dólares a cuentas del exterior, entre septiembre de 2023 y abril de 2024, a cambio de una coima de 200.000 dólares.

El empresario beneficiado, Fernando Whpei, fue quien detalló la maniobra al declarar como arrepentido en la causa donde se investiga a otro exjuez de Rosario, Marcelo Bailaque.

Como intermediario también quedó procesado un lobista judicial. En esa causa se dispuso la detención de Salmain, que no se hizo efectiva porque aún mantiene fueros como juez.

El empresario arrepentido Fernando Whpei Marcelo Manera

Por unanimidad, el Consejo de la Magistratura votó enjuiciarlo. Además, lo acusó por haber mentido en su currículum al omitir informar, en el concurso que derivó en su nombramiento, que había sido echado del Poder Judicial en 2002, donde trabajaba como empleado del fuero de la Seguridad Social, por haber ofrecido una coima para manipular un sorteo.

En su exposición, Salmain se excusó diciendo que no lo mencionó porque no se lo preguntaron y porque se trataba de un hecho antiguo. La defensa había logrado que se citara a declarar a Whpei, pero como está procesado en la misma causa de Salmain y fue denunciado penalmente, el jurado decidió suspender su declaración.

El Consejo de la Magistratura, encabezado por el ministro de la Corte Horacio Rosatti, lo suspendió por unanimidad. Y este martes, en el tercer jury que se lleva adelante este año, Salmain comenzará a ser juzgado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

El tribunal estará conformado por los jueces Marcelo Bartumeu Romero y Néstor Barral; las senadoras nacionales María Belén Monte de Oca y María Florencia López; los diputados nacionales Nicolás Mayoraz y Christian Alejandro Zulli; y la abogada Ana Beatriz Fernández.