Cómo estará la Argentina en 2022, según el economista Juan Carlos de Pablo

El economista Juan Carlos de Pablo auguró que el Gobierno pueden enfrentar nuevas problemas en la economía, luego de conocerse que las tarifas de luz y gas aumentarán 20% el próximo año. “Están diciendo que el año que viene se sigue aumentando las distorsiones”, dijo en LN+

En el programa Mesa Chica, conducido por José Del Rio, el especialista comparó la suba autorizada por el Gobierno con la hipótesis inflacionaria que estaba contenida en el Presupuesto 2022 que había enviado el Gobierno al Congreso del 33%. “Y el piso que le está poniendo cualquier economista que hace pronóstico es de por lo menos 50%”, dijo.

Y amplió: “Agarrate Catalina. O tenés más cortes, más déficit o más inflación”, remarcó de Pablo.

El economista rescató del 2021 que llega a su fin la victoria de la oposición en las elecciones legislativas, pero llamó a “no hacerse grandes ilusiones”. En ese sentido, proyectó un 2022/2023 con un “contexto político debilitado y con fuerte problema de credibilidad”.

“Y dentro de eso hay que ver qué es lo que hace el Gobierno. Puede acostumbrarse a eso, o hacer macana. Eso está abierto”, agregó.

Juan Carlos de Pablo en LN+ con José Del Rio. Captura de video

En ese sentido, se refirió a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Y, a diferencias de buena parte de los analistas, duda que pueda haber un acuerdo. “Me sorprendería gratamente”, admitió, y añadió: No veo a nadie que esté interesado en esto. Nadie tiene apuro. El Gobierno no tiene apuro porque no va a conseguir un mango fresco”,

Por otro lado, señaló que la titular del FMI, Kristalina Georgieva, tampoco tiene apuro en cerrar un acuerdo con el país porque luego “lo va a tener que ir a defender” al directorio del organismo. “[Allí] la están esperando para abofetearla, diciendo le diste eso a Argentina ¿y a mí que me das?”, reflexionó.

“Las verdaderas negociaciones son secretas o reservadas. Todo lo que estamos escuchando del Gobierno o del Fondo, no tienen ninguna importancia”, describió.

Además, se refirió a la Evaluación Ex-Post sobre el fracaso del Stand-By Agreement (SBA), la famosa auditoría que realizó el organismo sobre el préstamo de 45.000 millones de dólares otorgado a Mauricio Macri. “Es solo cubrirse las espaldas burocráticas, el Fondo no sabe nada que no supiéramos nosotros”.

En ese sentido, de Pablo consignó que la pregunta del millón es saber si existe relación entre ese informe y la negociación de Argentina con el organismo. Su respuesta fue tajante. “Ninguna. Así que va al archivo y ya está. Y en el medio tenemos la vida misma”, opinó.

Por último, hizo mención a la situación sanitaria y a la posibilidad de que la economía se vea afectada. ante la suba dramática de casos de coronavirus. Consideró que, en caso que haya adoptar restricciones en la actividad, “sean creíbles” y “no al pedo”.