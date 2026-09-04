Cómo evaluaron en Estados Unidos los anuncios de Milei por Malvinas: “carta nacionalista”, “escalada” y un uso político de los “guiños” de Trump

WASHINGTON.- De un “aprovechamiento político” de las insinuaciones de Donald Trump sobre un posible cambio de postura de Estados Unidos en el conflicto entre la Argentina y el Reino Unido por las islas Malvinas a una “escalada” de la disputa entre ambos países a raíz de los anuncios de anoche de Javier Milei, y hasta “una carta nacionalista de eficacia probada” para combatir una popularidad en baja.

En Estados Unidos, el discurso por cadena nacional del Presidente -en el que anunció sanciones para las empresas que intenten explotar recursos en las inmediaciones del archipiélago, la construcción de una base naval en Tierra del Fuego y la creación de un Consejo Nacional de Seguridad- fue evaluado con distintas aristas por analistas y los principales medios norteamericanos.

El presidente Javier Milei, junto a su gabinete, en la cadena nacional por los anuncios sobre las Islas Malvinas. Presidencia

“Milei está haciendo un aprovechamiento político de las declaraciones públicas de Trump sobre el tema Malvinas. La Argentina se está encaminando una elección presidencial y él necesita una sociedad como la que tiene con Estados Unidos”, señaló a LA NACION el politólogo Eduardo Gamarra, experto en América Latina de la Universidad Internacional de Florida (FIU, por sus siglas en inglés), en Miami.

El propio Milei destacó en su discurso que “en el mundo corren vientos de cambio favorables” al reclamo de la Argentina, y resaltó el hecho de que Trump haya reconocido públicamente que podría reevaluar la posición norteamericana en el conflicto. “Esta amenaza no es inocua”, dijo el Presidente, que sostuvo que Estados Unidos “sabe que en la Argentina tiene un socio confiable”.

“Esto es como un globo de ensayo de la administración norteamericana. A Milei le sirve en este momento, pero no creo que Trump se vaya a arriesgar a romper el vínculo con Gran Bretaña por las Malvinas -opinó Gamarra-. Al Presidente sí le conviene muchísimo demostrar que tiene esta gran afinidad y acceso al líder republicano”.

Las recientes referencias de Trump a las islas -en el Salón Oval al responder a un periodista y en una entrevista con un medio inglés- fueron en el contexto de la decepción de la Casa Blanca con Londres por la falta de apoyo a Washington en la guerra con Irán, y la presión al gobierno británico para que eleve el gasto militar dentro de la OTAN y cumpla con las exigencias del líder republicano.

El presidente Donald Trump, durante una entrevista con un medio británico en la que habló de las Islas Malvinas. Captura GBNEWS.COM

“La impresión es que Trump siempre ha mantenido un enfoque muy transaccional en política exterior y tiene un gran interés en encontrar formas de presionar a otros países. Lo que vimos en abril con la filtración del correo electrónico del Pentágono y lo de esta semana es, en esencia, su profundo descontento con el Reino Unido, sabiendo la gran importancia que tienen las Malvinas para los británicos. Básicamente, está sembrando ambigüedad”, dijo a LA NACION Garret Martin, experto en política exterior y seguridad global de la American University, en esta capital.

“Por tanto, interpreto esto simplemente como Trump siendo Trump: intentando ejercer presión, utilizar sus bazas y aprovechar la diferencia de poder para conseguir lo que quiere”, agregó.

El estratega demócrata Mally Smith, exasesor de políticas públicas que formó parte de la administración de Joe Biden, señaló que lo inusual en esta situación es que otros presidentes norteamericanos no se habrían mostrado tan abiertos a la posibilidad de que Estados Unidos apoyara a la Argentina.

“Creo que los mandatarios anteriores habrían mantenido una postura neutral para ayudar a ambas partes a frenar una escalada, o probablemente hubieran apoyado más tácitamente al Reino Unido”, explicó.

Respecto a los anuncios de Milei en la cadena nacional que brindó el jueves por la noche, Smith los calificó como una “escalada”, aunque sostuvo que “es preferible recurrir a las sanciones que a amenazas militares”.

En Estados Unidos, los anuncios de Milei fueron analizados en algunos casos en clave electoral con la mira en 2027, en momentos en que encuestas revelan una caída en la aprobación del gobierno libertario.

En un artículo titulado “Milei combate la caída de su popularidad reactivando el reclamo sobre las Malvinas”, The Wall Street Journal sostuvo que el Presidente recurrió a “una carta nacionalista de eficacia probada” con los anuncios respecto a las islas.

El presidente Javier Milei, en la cadena nacional desde la Casa Rosada.

“Recurrir a la cuestión de las Malvinas es una estrategia bien probada para los líderes argentinos en apuros, como los que ahora enfrenta Milei. Su índice de aprobación está cayendo a medida que su reforma de libre mercado avanza con dificultades, de cara a unas elecciones complicadas el próximo año”, evaluó el influyente diario norteamericano, en referencia a los comicios en los que Milei buscará la reelección.

“Milei, un admirador de Margaret Thatcher, está presumiblemente reaccionando a los números de encuestas a la baja, pero también al vínculo táctico de temas de Trump, al escepticismo sobre la ortodoxia de la política exterior, al enfoque de gatillo fácil para escalar disputas y, sobre todo, al trato duro hacia aliados como el Reino Unido”, expresó en X, por su parte, Benjamin Gedan, director de estudios latinoamericanos del Stimson Center, en Washington, y exdirector para América del Sur del Consejo de Seguridad Nacional en la administración de Barack Obama.

Un cartel británico en Puerto Argentino, en las Islas Malvinas.

En ese sentido, Gamarra explicó que la afinidad entre el líder libertario y Trump le da margen al presidente norteamericano para, en el actual contexto de rispideces con Londres, afirmar que sus “verdaderos amigos y aliados” son los gobiernos latinoamericanos afines y, sobre todo, Milei. “Esta es una oportunidad para enviar ese mensaje”, remarcó.

Trump tiene en Milei a uno de sus principales aliados en América Latina, región a la que la segunda administración del magnate le ha dado especial relevancia. En la presentación de la Estrategia de Defensa Nacional para 2026, el Pentágono la situó en el centro de la agenda norteamericana “tras años de abandono”. Además, indicó que la “restauración del dominio militar estadounidense” en el hemisferio occidental serviría para “proteger” su acceso a territorios estratégicos.

En tanto, Michael Shifter, experto en América Latina del Inter-American Dialogue, un centro de estudios con sede en Washington, señaló en referencia a Milei que cuando se tienen problemas políticos, esta es una “estrategia de eficacia probada para intentar salir de ellos” y aumentar el apoyo.

“Por eso no sorprende que Milei intente aprovecharla al máximo por motivos políticos, ya que se encuentra en dificultades”, dijo a The Wall Street Journal.

Un detalle del discurso de Milei que llamó la atención a Garrett Martin fue que usara la expresión “vientos de cambio”, como se conoció a un recordado discurso del ex primer ministro británico Harold Macmillan (1957-1963) ante el Parlamento sudafricano en Ciudad del Cabo en 1960. Utilizó esa frase para hablar de la necesidad de reimpulsar el proceso de descolonización para el gobierno conservador de aquella época.

“El hecho de recurrir a esa expresión —si es que fue algo deliberado por parte de Milei— me parece muy revelador”, dijo el experto.

El primer ministro británico, Andy Burnham, dale de su despacho en el 10 Downing Street, en Londres, el 1 de septiembre de 2026. Stefan Rousseau - PA

“Interpreto la postura de Milei de dos maneras: en primer lugar, comprendo que la cuestión de las Malvinas es un tema que une a los argentinos en un momento en que él afronta desafíos internos. Y, en segundo lugar, no se le habrá escapado que el Reino Unido ha vivido una gran inestabilidad política recientemente, con el constante cambio de primeros ministros. La coincidencia entre la ambigüedad mostrada por Trump y la aparente vulnerabilidad del Reino Unido pudo haber llevado a Milei a considerar que era un buen momento para impulsar este asunto”, evaluó Martin.

Por otra parte, el concepto de una “escalada” del conflicto entre la Argentina y Gran Bretaña fue uno de los más reiterados por los medios norteamericanos, como CNBC y NPR, que además hicieron hincapié en que Trump insinuara en una entrevista con el medio británico GB News que no ayudaría al Reino Unido en caso de otro eventual conflicto con la Argentina.

“Milei escala la disputa por las Malvinas aprovechando los comentarios de Trump y las tensiones petroleras”, tituló el diario The Washington Post.

El presidente Donald Trump, en la Casa Blanca. Alex Brandon - AP

“La Argentina intensifica la tensión por las Malvinas después de que Trump pusiera en duda el apoyo al Reino Unido”, indicó la cadena CNN, mientras que Los Angeles Times destacó que “envalentonado por el guiño” del presidente republicano, el líder libertario “tensó la disputa con el Reino Unido por la soberanía” de las islas.

The New York Times, en tanto, señaló que “Milei intensificó el reclamo argentino” sobre el archipiélago en momentos en que “Trump cuestionó la histórica neutralidad de Estados Unidos en la disputa”.

La posición del gobierno norteamericano con respecto a las islas “sigue siendo de neutralidad”, explicaron desde el Departamento de Estado, que reconoce que existen “reclamos de soberanía contrapuestos” entre la Argentina y el Reino Unido y que no adopta “ninguna postura” al respecto.