Trump volvió a responder sobre las islas Malvinas y se mostró crítico con Gran Bretaña por la guerra con Irán

WASHINGTON.- Luego del impacto que generó el lunes pasado su declaración sobre una posible revisión del apoyo de Estados Unidos a Gran Bretaña en medio de la disputa con la Argentina por la soberanía de las Malvinas, el presidente norteamericano, Donald Trump, volvió a ser consultado sobre las islas en una entrevista con un medio británico, en la que evocó la guerra de 1982 y mostró su decepción con Londres por la falta de ayuda a Washington en la guerra con Irán.

“En este momento estamos preocupados en Gran Bretaña por las Malvinas, y su amigo Javier Milei ha dicho que hará una declaración sobre las islas [por la cadena nacional de esta noche]. Estados Unidos siempre ha sido neutral en este tema, pero ¿acudiría en ayuda del Reino Unido?”, le preguntó a Trump la presentadora de la cadena GB News Bev Turner.

El presidente Donald Trump Alex Brandon - AP

“¿Está diciendo que quieren reclamar las Malvinas?”, le preguntó Trump, en referencia a la Argentina. “Sí”, le respondió Turner.

“Bueno, mire, yo estuve allí cuando ocurrió la primera guerra [en 1982]. Eso fue hace mucho tiempo y seguí el conflicto muy atentamente; ustedes se comportaron muy bien. Las recuperaron con bastante firmeza, pero eso ya quedó muy lejos. Es un viaje muy largo”, respondió Trump, que luego continuó la respuesta con referencias a la guerra en Irán.

“Así que a tu país no le está yendo bien. No te olvides de que obtienen un gran porcentaje de tu petróleo a través del estrecho de Ormuz, y no estuvieron allí para ayudarme. Tu país no estuvo allí para ayudarme. No necesitábamos ayuda, pero sí se lo pedí a la OTAN y le pregunté a tu anterior líder: ‘¿Por qué no enviaste un par de barcos?’”, continuó -crítico con Londres- el mandatario republicano, en referencia al ex primer ministro Keir Starmer.

El presidente Donald Trump, en la Casa Blanca Jacquelyn Martin - AP

“El caso de las Malvinas es muy interesante, porque su país ya no es el mismo que era hace 20 o 25 años. Ha pasado mucho tiempo”, reafirmó Trump.

“Y fueron allí y simplemente las recuperaron muy rápido, sin rodeos. Así que no sé si ustedes están preparados para hacer eso. Simplemente no sé si ustedes tienen la capacidad para hacerlo”, añadió.

“¿Qué tan grande es la presión al respecto?”, le preguntó Trump a la presentadora sobre la posición de la Argentina en el reclamo de soberanía.

“Aún no lo sabemos; ojalá no haya ninguna. No sabemos cuál será la declaración de Milei”, le respondió Turner.

La nueva declaración de Trump sobre las Malvinas se produjo horas antes de que Milei grabe esta tarde un mensaje en Casa Rosada -bajo un fuerte hermetismo- con el foco puesto en el reclamo de soberanía sobre las islas, que será emitido esta noche por cadena nacional.

Los diarios británicos rápidamente se hicieron eco de la entrevista de Trump con GB News, con títulos sugestivos sobre una posible invasión argentina a las islas.

El diario The Telegraph tituló “Trump insinúa que no ayudaría a Gran Bretaña a combatir una invasión de las Malvinas”, mientras que The Independent sostuvo que “Trump sugiere que no apoyaría al Reino Unido si la Argentina invadiera las islas Malvinas”.

Un cartel británico instalado en Puerto Argentino.

“Trump arremete duramente contra el Reino Unido con una advertencia explosiva sobre las Malvinas: ‘Ya no es el mismo país’”, señaló por su parte, The Daily Express.

El presidente de EE. UU. ha respondido a las amenazas de Argentina contra las islas Malvinas.

El lunes pasado, en una declaración en la Casa Blanca que generó sorpresa y amplias repercusiones en la Argentina y en el Reino Unido, Trump sugirió que su administración podría retirar el apoyo a Londres -un histórico aliado de Washington- en medio de la disputa por la soberanía de las islas Malvinas.

“Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas”, fue la respuesta de Trump en el Salón Oval ante la consulta específica de un periodista. Fue la primera vez que el mandatario republicano se pronunció en ese sentido sobre la postura norteamericana en el diferendo entre Gran Bretaña y la Argentina.

“Ayer [por el lunes] ha pasado algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada de los argentinos”, afirmó Milei sobre los dichos de Trump.

El presidente Javier Milei, en la conferencia libertaria Vientos de Cambio Santiago Filipuzzi

Ayer, el canciller Pablo Quirno también hizo una escueta referencia sobre la disputa por la soberanía de las islas Malvinas. “Siempre hay chances, siempre estamos más cerca”, respondió a los periodistas.

Aquella declaración de Trump en el Salón Oval se registró luego de que la semana pasada el diario británico The Telegraph revelara que Estados Unidos, a través de funcionarios del Pentágono, había amenazado a Gran Bretaña con cambiar su posicionamiento sobre las Malvinas en caso de que el gobierno del primer ministro Andy Burnham no aumentara el gasto en Defensa.

De acuerdo al artículo publicado por The Telegraph, la advertencia norteamericana de modificar su postura sobre las Malvinas figura entre una serie de medidas que analizan altos funcionarios del Pentágono para así incentivar a que los miembros de la OTAN lleven al 5% de su PBI la inversión en materia de defensa, como pretende Trump.

Al ser consultado sobre esa versión periodística, el viernes pasado, un vocero del Departamento de Estado señaló a LA NACION que la posición del gobierno norteamericano con respecto a las islas “sigue siendo de neutralidad”.

“Reconocemos que existen reclamos de soberanía contrapuestos entre la Argentina y el Reino Unido. Reconocemos la administración de facto del Reino Unido sobre las islas, pero no adoptamos ninguna postura con respecto a los reclamos de soberanía de ninguna de las partes”, explicó el vocero a este medio.

Si Washington revisara su postura, como sugirió Trump, la Argentina sumaría un aliado de enorme peso político para su histórico reclamo sobre las islas. Además, eso supondría un fuerte revés para las relaciones de Washington con Londres, que han estado bajo tensión en el último tiempo.