Los electores de la provincia de Buenos Aires que figuren en el padrón electoral tienen la obligación de asistir a las urnas este domingo 7 de septiembre. Sin embargo, quienes por algún motivo no puedan cumplir con este deber cívico, deben conocer el procedimiento para justificar su ausencia y evitar las multas correspondientes.

El gobierno provincial advierte en su sitio oficial que “si estás obligado/a a votar y no lo hacés, sin justificación, podés recibir una multa y quedar registrado en el Registro de Infractores al deber de votar”. Para evitar esta situación, los ciudadanos deben justificar su ausencia mediante un documento que acredite la imposibilidad de sufragar.

Cómo justificar si no voto en las elecciones de la provincia de Buenos Aires 2025

La justificación de la ausencia debe presentarse ante la Junta Electoral dentro de los 60 días posteriores a la respectiva elección. Para los comicios del 7 de septiembre, la fecha límite para la justificación de la no emisión del sufragio es el 6 de noviembre.

Según detalla el gobierno bonaerense, pueden justificar la ausencia los electores que:

Estén a más de 500 km del lugar de votación

Tengan un problema de salud (debe estar el certificado)

Tener un motivo de fuerza mayor comprobable



Quienes no justifiquen su ausencia deberán afrontar una sanción económica, según lo establecido en la Ley Electoral Provincial n° 5109.

El artículo 137 de dicha ley indica que “se impondrá multa de $50 a $500 a los electores mayores de 18 años y menores de setenta 70 años que dejaren de emitir su voto y no se justificare ante la Junta Electoral dentro de los 60 días de la respectiva elección”.

Una vez finalizado el escrutinio definitivo, la Junta Electoral pasará a los síndicos fiscales respectivos la nómina de los electores infractores para que inicien las acciones correspondientes. Las multas recaudadas por esta ley serán destinadas al fomento de la educación común en los respectivos distritos.

Quiénes están exentos de votar este domingo

Existen ocasiones puntuales en las que se puede justificar la ausencia:

Distancia: estar a más de 500 kilómetros del lugar de votación.

del lugar de votación. Salud: tener un problema de salud que impida el sufragio, el cual debe estar debidamente certificado

que impida el sufragio, el cual debe estar debidamente certificado Fuerza Mayor: contar con un motivo de fuerza mayor comprobable que impida la asistencia a los comicios.

comprobable que impida la asistencia a los comicios. Funcionarios y empleados que, por sus ocupaciones, no puedan votar, también están exceptuados. Esto incluye al personal de organismos y empresas de servicios públicos que, por razones de su cumplimiento, deban realizar tareas que les impidan asistir a los comicios durante su desarrollo.

Datos de la elección de este domingo en provincia Buenos Aires

Fecha: domingo 7 de septiembre.

Modalidad: boleta partidaria.

Qué se vota: 23 senadores provinciales; 46 diputados provinciales; concejales y consejeros escolares.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.