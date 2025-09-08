Cómo reflejaron los medios del mundo la derrota de La Libertad Avanza en las legislativas bonaerenses

La derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires no solo repercutió en el escenario político argentino, sino que también ocupó espacio en medios internacionales que coincidieron en calificar el resultado como un golpe “significativo” para el presidente Javier Milei. Además, varios señalaron las sospechas por casos de corrupción que pesan sobre el Gobierno como uno de los motivos que pudo influir en el electorado y que se traduce en nuevos desafíos para la gobernabilidad del oficialismo.

Por su parte, El País (España) subrayó los desafíos que se pueden abrir a partir de este resultado electoral adverso para el gobierno. “El peronismo arrasa en Buenos Aires y desafía la gobernabilidad de Milei” fue el título elegido por el medio español. En el interior de la noticia, se señaló la renovada resiliencia del peronismo y la insuficiencia de la alianza entre La Libertad Avanza y Pro.

El titular de El País España, sobre las elecciones en Buenos Aires

Associated Press (Estados Unidos) informó que el presidente libertario sufrió una “derrota aplastante” en Buenos Aires. La agencia destacó que el peronismo logró alrededor del 47% de los votos contra el 34% de La Libertad Avanza, subrayando que la elección fue vista como un referéndum sobre la gestión de Milei y su plan económico.

Por otro lado, France 24 (Francia) señaló que Milei sufrió “un revés electoral” al ser derrotado por la oposición en Buenos Aires, en una contienda vista como un termómetro clave para medir el apoyo a su gobierno. “La derrota llega en la víspera de las elecciones de medio término, generando dudas sobre el impulso político del mandatario”, subrayó el canal francés.

El titular de France 24, sobre las elecciones en Buenos Aires

“Milei mantiene su plan tras la derrota aplastante en Buenos Aires”, indicó Bloomberg (Estados Unidos). El medio económico destacó que, pese al revés frente al peronismo, Milei ratificó que no modificará su programa de libre mercado. Según los datos difundidos, el frente opositor alcanzó el 47% de los votos contra el 34% de La Libertad Avanza, con el 91% de las mesas escrutadas.

En tanto, el medio británico Financial Times (Reino Unido) sostuvo que el oficialismo argentino recibió un “duro revés”. En ese marco, señalaron una presión en aumento sobre el gobierno por una “agenda de reformas” pendiente y un “escándalo de corrupción”.

El titular de Financial TImes, sobre las elecciones en Buenos Aires

Folha de Sao Paulo (Brasil) indicó que el gobierno sufrió una derrota “en medio de una crisis”. Además, señalaron que Javier Milei había prometido ponerle “el último clavo al ataúd del peronismo” pero que los resultados terminaron siendo lo opuesto a lo planteado por el oficialismo.

Del otro lado de la cordillera, La Tercera (Chile) se refirió a una “paliza” recibida por el gobierno de Javier Milei e indicó que el oficialismo “ve amenazado el rumbo de la economía”. En el análisis brindado por este medio, se indica a Axel Kicillof como “el gran ganador” de la jornada electoral.