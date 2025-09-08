Elecciones en la provincia de Buenos Aires, en vivo: los resultados y las últimas noticias
El minuto a minuto con todo lo que dejaron los comicios en territorio bonaerense: las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Julio Alak logró un triunfo en La Plata sobre el hermano de Adorni
LA PLATA.- El triunfo de Fuerza Patria en la octava sección electoral fue admitido por la oposición al intendente Julio Alak, que logró una mayor diferencia que hace dos años respecto de sus oponentes.
Aún así, con seis puntos de diferencia para el oficialismo local, habrá un reparto equitativo de tres bancas para cada una de las dos fuerzas mayoritarias en pugna para la renovación de la Cámara de Diputados.
El peronismo arrasó en la tercera sección electoral con más de 25 puntos de diferencia
Si la provincia de Buenos Aires es el bastión del peronismo, esa raíz nace de la tercera sección electoral, donde Fuerza Patria arrasó en estas elecciones locales del 7 de septiembre más allá de los constantes intentos de La Libertad Avanza (LLA) de instalar la inseguridad como tema y de poner a un excomisario, Maximiliano Bondarenko, al frente de la boleta. Además, también, de que Cristina Kirchner -que iba a comandar en esa región- quedara inhabilitada por la condena en la causa Vialidad.
La vice Verónica Magario, impulsada por el gobernador Axel Kicillof, traccionó votos para la papeleta azul y cosechó (con 96,95% escrutado) un total de 10 bancas a diputados provinciales y 53,93% de los votos.
Axel Kicillof celebró el triunfo con un duro discurso contra Milei y un aviso: “Hay otro camino y hoy empezamos a recorrerlo”
LA PLATA.- “Se siente, se siente: Axel Presidente”. Los militantes reunidos afuera del búnker de Fuerza Patria celebraron con el gobernador Axel Kicillof el triunfo contundente sobre los libertarios de Javier Milei.
“Hay otro camino y hoy empezamos a recorrerlo”, anunció el mandatario en su discurso, con la mira en la renovación presidencial de 2027. Tras el triunfo de Fuerza Patria en el mayor distrito electoral del país, el gobernador se posicionó como líder opositor de cara a 2027 frente a sus aliados, a los que les agradeció la unidad.
Buenos Aires se tiñó de celeste
Al final, la provincia de Buenos Aires no se tiñó de violeta. Por el contrario, ratificó su condición de bastión de resistencia peronista. Salvo algunos pequeños parches libertarios que resaltan por su soledad, casi todo el amplio mapa bonaerense fue, una vez más, celeste.
El frente Fuerza Patria, que nuclea a los sectores de Axel Kicillof, Cristina Kirchner y Sergio Massa, sacó más votos y ganó más bancas y secciones electorales que La Libertad Avanza. El peronismo le sacó una ventaja de 13 puntos a la alianza oficial, ganó en seis de las ocho secciones que componen la heterogénea provincia de Buenos Aires y se quedó con 34 escaños de diputados y senadores. La Libertad Avanza se llevó 26 bancas.
Resultados de las elecciones de Buenos Aires: contundente derrota del Gobierno frente al peronismo
El gobierno de Javier Milei sufrió hoy una contundente derrota frente al peronismo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, donde se concentra más del 37% del padrón del país.
En una jornada amarga para la Casa Rosada, el frente de Fuerza Patria, que nuclea a los sectores de Axel Kicillof, Cristina Kirchner y Sergio Massa, le sacó una ventaja de 13 puntos a La Libertada Avanza (LLA) en el principal bastión de PJ.