Cómo se dobla la boleta única para las Elecciones Argentina 2025

Este domingo 26 de octubre los argentinos eligen representantes en el Congreso y, por primera vez, se utiliza en todo el territorio nacional una nueva modalidad de votación. Por eso quienes se pregunten cómo se dobla boleta única para las Elecciones Argentina 2025 deben saber que se trata de un procedimiento sencillo en el que no se usa el clásico sobre para depositar en la urna.

Esta vez, el secreto del voto se resguarda a sí mismo en la boleta, que se pliega una sola vez y, de esa manera, no se permite visualizar la elección de cada ciudadano.

Cómo se dobla boleta única para las Elecciones Argentina 2025

El uso de la boleta única de papel incluye la particularidad de una línea punteada en la parte externa, es decir, el dorso de donde figuran los candidatos. El elector debe doblar la boleta por esa línea y luego introducirla en la urna.

1 Recibir la boleta de las autoridades de mesa

El elector recibe la boleta, con la firma de la autoridad de mesa y una lapicera.

2 Marcar una opción por categoría

En la cabina de votación, se marca el casillero correspondiente; es una sola marca por categoría.

3 Dobla la boleta

Se dobla la boleta por la línea punteada y se deposita en la urna.

Cómo se vota con la boleta única para las elecciones de este domingo 26 de octubre de 2025

Claves de la elección de este domingo con boleta única

Fecha de votación: domingo 26 de octubre.

Modalidad: Boleta Única de Papel (BUP).

Quién la suministra: las autoridades de mesa entregan la boleta y una lapicera.

Cómo se vota: se marca la boleta con una cruz en el casillero.

Qué se vota: en todo el país se eligen diputados nacionales. Solo en Capital Federal y en las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego se definen, además, senadores nacionales. En estas jurisdicciones el votante debe elegir a sus candidatos en dos categorías distintas, por lo que debe hacer dos marcas.

Qué se hace con un error en el voto: se dobla la boleta con la marca errónea, se entrega al presidente de mesa y se pide una boleta nueva para votar.

