Cómo es la Boleta Única de Córdoba que se usa en las elecciones 2025

Ya es posible conocer cómo es la Boleta Única de Papel (BUP) que corresponde a la provincia de Córdoba en las elecciones legislativas nacionales del próximo domingo 26 de octubre. Se trata de un nuevo sistema de votación en el cual se engloban todos los candidatos en un solo papel.

La boleta es diferente para cada distrito, puesto que definen sus representantes en el Congreso Nacional. En esta ocasión, los votantes cordobeses eligen nueve diputados.

¿Qué es la Boleta Única de Papel (BUP)?

Uno modelo de Boleta Única, similar al que funciona en la provincia de Mendoza desde el 2022

La BUP reúne a todos los candidatos en una boleta y garantiza la presencia de la totalidad de la oferta electoral el día de los comicios en cada centro de votación. En el diseño elegido, los partidos figurarán en las columnas (verticales) y los cargos a elegir en las filas (horizontales) para facilitar la visualización. Al lado de cada cargo se dispone una casilla en blanco para que el elector tilde el o los candidatos de su preferencia.

Puesto a que se votan tanto senadores como diputados, habrá dos modelos de Boleta Única de Papel, según la jurisdicción. En la columna, de forma vertical, aparecen los partidos políticos; y en las filas, de manera horizontal, figuran las categorías de cargos.

Los candidatos a senadores nacionales estarán identificados con nombre y apellido, y su fotografía color. Para el caso de la lista de diputados nacionales, deberán, por su parte, contener como mínimo los nombres y apellidos de los cinco primeros candidatos y candidatas de la lista.

Cómo es la BUP de Córdoba 2025

La Cámara Nacional Electoral (CNE) publicó los modelos de las BUP que se van a utilizar en los próximos comicios en cada provincia. En el caso de Córdoba, la boleta incluye 18 fuerzas políticas que presentan junto a sus respectivas listas. A continuación, este es el orden en que aparecen en la BUP, con sus primeros cinco candidatos a diputados:

La Boleta Única de Papel de las elecciones 2025 para Córdoba Electoral.Gob.Ar

Partido Libertario (200) : Agustín Spaccesi, Julieta Ceballos, Germán Cassinerio, Graciela Giordano y Diego Settimo.

: Agustín Spaccesi, Julieta Ceballos, Germán Cassinerio, Graciela Giordano y Diego Settimo. Alianza Fuerza Patria (507) : Pablo Carro, Coti San pedro, Pablo Tissera, María Dabhar y Emanuel Rodríguez.

: Pablo Carro, Coti San pedro, Pablo Tissera, María Dabhar y Emanuel Rodríguez. Alianza Ciudadanos (502) : Héctor Baldassi, Yanina Vargas, Martín Puig, Melisa Cabrera y Pablo Mussat.

: Héctor Baldassi, Yanina Vargas, Martín Puig, Melisa Cabrera y Pablo Mussat. Unión Popular Federal (218) : Mario Peral, Mariela Ramallo, Trinkette Luque, Carmen Oliva y José Sandoval.

: Mario Peral, Mariela Ramallo, Trinkette Luque, Carmen Oliva y José Sandoval. Alianza Encuentro por la República (505) : Aurelio García Elorrio, Ana Bastan, Juan Teruel, Noelia Perrin y Rodrigo Agrelo.

: Aurelio García Elorrio, Ana Bastan, Juan Teruel, Noelia Perrin y Rodrigo Agrelo. Frente Federal de Acción Solidaria (216) : Stéfano López Chiodi, Paula Irusta, Esteban Vivas, Anahí Cabral y Marcelo Gómez Quevedo.

: Stéfano López Chiodi, Paula Irusta, Esteban Vivas, Anahí Cabral y Marcelo Gómez Quevedo. Política Abierta para la Integridad Social - PAIS (231): Edgar Bruno, Patricia González, Ruben Bustos, María Castro y Antonio Spagnolo.

Edgar Bruno, Patricia González, Ruben Bustos, María Castro y Antonio Spagnolo. Alianza Córdoba Te Quiero (503): Julio Lucero, Myriam Alejos, Pablo Tulián, Érica Tomatis y Gerardo Nieva Allue.

Julio Lucero, Myriam Alejos, Pablo Tulián, Érica Tomatis y Gerardo Nieva Allue. Partido Demócrata (85) : Pablo Martelli, Paola González, Maximiliano Ledesma, María Centeno y Pablo Schüle.

: Pablo Martelli, Paola González, Maximiliano Ledesma, María Centeno y Pablo Schüle. Acción para el Cambio - APEC (169) : Alfredo Keegan, Paola Rimieri, Marcelo Cordero, Lorena Gay Valdez y José Olivares.

: Alfredo Keegan, Paola Rimieri, Marcelo Cordero, Lorena Gay Valdez y José Olivares. Defendamos Córdoba (501) : Natalia De la Sota, Marcelo Ruiz, Marta Lastra, Gustavo Rossi y Graciela Fassi.

: Natalia De la Sota, Marcelo Ruiz, Marta Lastra, Gustavo Rossi y Graciela Fassi. Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (508) : Liliana Olivero, Josué Plevich, Viki Caldera, Jorge Navarro y Soledad Díaz.

: Liliana Olivero, Josué Plevich, Viki Caldera, Jorge Navarro y Soledad Díaz. Alianza La Libertad Avanza (504) : Gonzalo Roca, Laura Soldano, Marcos Patiño Brizuela, Laura Rodríguez Machado y Enrique Lluch.

: Gonzalo Roca, Laura Soldano, Marcos Patiño Brizuela, Laura Rodríguez Machado y Enrique Lluch. Unión Cívica Radical - UCR (3) : Ramón Mestre, Patricia Rodríguez, Martín Lucas, Norma Ghione y Franco Jular.

: Ramón Mestre, Patricia Rodríguez, Martín Lucas, Norma Ghione y Franco Jular. Pro - Propuesta Republicana (64) : Óscar Agost Carreño, Camila Pérez, Francisco Iser, Agustina D’amario Zulkoski y Giuseppe Bosco.

: Óscar Agost Carreño, Camila Pérez, Francisco Iser, Agustina D’amario Zulkoski y Giuseppe Bosco. Movimiento Avanzada Socialista (238) : Julia Di Santi, Eduardo Mulhall, Davina Maccioni, Franco Bergero y Malena Mulhall Pereyra.

: Julia Di Santi, Eduardo Mulhall, Davina Maccioni, Franco Bergero y Malena Mulhall Pereyra. Partido FE (233) : Juan Saillen, Celeste Giacchetta, Fernando Mancinelli, Mónica Grandi y Aldo Ortega.

: Juan Saillen, Celeste Giacchetta, Fernando Mancinelli, Mónica Grandi y Aldo Ortega. Alianza Provincias Unidas (506): Juan Schiaretti, Carolina Basualdo, Miguel Siciliano, Laura Jure e Ignacio García Aresca.

Pasos para votar con Boleta Única de Papel en las elecciones 2025

Cómo se vota con la Boleta Única de Papel