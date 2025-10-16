Cómo votar con boleta única en la Argentina: lo que hay que saber

La Boleta Única de Papel (BUP) será el sistema de votación en las próximas elecciones legislativas de 2025 en Argentina, un formato diseñado para modernizar y transparentar el proceso electoral. Debido a que esta modalidad se usará por primera vez en todo el país, quienes se pregunten cómo votar con boleta única en la Argentina, deben tener en cuenta algunos conceptos a la hora de emitir el sufragio.

Así es la Boleta Única de Papel en Buenos Aires Electoral.Gob.Ar

Este mecanismo garantiza la presencia de toda la oferta electoral en cada centro de votación, eliminando faltantes de boletas de partidos o candidatos.

El diseño de la BUP es intuitivo, buscando facilitar la visualización del elector. Los partidos políticos figurarán en columnas verticales, mientras que los cargos a elegir se presentarán en filas horizontales. Al lado de cada cargo, se dispondrá una casilla en blanco para que el votante tilde el o los candidatos de su preferencia, asegurando una elección clara y directa.

Para las elecciones de senadores y diputados, habrá dos modelos de Boleta Única de Papel, según la jurisdicción.

Los candidatos a senadores nacionales estarán identificados con su nombre y apellido, acompañados de una fotografía a color, permitiendo un reconocimiento visual inmediato.

En el caso de la lista de diputados nacionales, la boleta deberá contener como mínimo los nombres y apellidos de los cinco primeros candidatos.

Todo lo que hay que saber sobre el uso de la Boleta Única de Papel

Cómo votar con boleta única en la Argentina

1 El elector recibe la boleta

El elector concurre al lugar de votación con su documento. El presidente de mesa le da una boleta por cada categoría electoral, en el caso de que se voten varias, y un bolígrafo.

2 Ingresar a la cabina de votación

El elector ingresa a un box individual. Allí marca una opción con el bolígrafo entregado por la autoridad de mesa.

2 Doblar la boleta

El elector pliega la boleta, vuelve a la mesa y la coloca en la urna.

En el sistema de Boleta Única de Papel, a cada opción electoral le corresponde un casillero, y es allí donde el elector debe efectuar una marca para seleccionar la alternativa que elige. Si marca dos, el voto será considerado nulo.

Por otro lado, si el votante se equivoca, debe comunicarlo a las autoridades de mesa. En ese caso, todas las boletas entregadas se anulan y se reemplazan por un nuevo juego, dejándose constancia del inconveniente.

La CNE (Cámara Nacional Electoral) publicó un video explicativo en el que figura todo el proceso de votación con la boleta única de papel y cómo elegir cada categoría de cargos.

Cómo se vota con la Boleta Única de Papel

Dónde voto en las elecciones legislativas 2025

Para consultar el padrón, los electores deben ingresar al sitio oficial de la CNE y proporcionar su número de DNI, género, distrito y un código de validación. Esta consulta previa es fundamental, ya que brinda información detallada como el nombre y la dirección del establecimiento de votación, el número de mesa y el número de orden correspondiente a cada elector, lo que contribuye a agilizar el proceso de votación el día de los comicios.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.