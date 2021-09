Cómo se enteró Daniel Filmus que Alberto Fernández lo eligió ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación: “Me tomó por sorpresa, no sabía que iba a haber cambio de Gabinete todavía”

Luego del escándalo que generó la crisis interna en el Gobierno nacional, Daniel Filmus , el elegido para reemplazar a Roberto Salvarezza en el ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, confesó la sorpresa que sintió cuando fue convocado por el Presidente.

“Estaba almorzando cuando me llamó el Presidente para que nos reunamos”, contó, y precisó: “Fui a [la Quinta de] Olivos y me hizo la propuesta. Me tomó de sorpresa, no sabía que iba a haber cambio de gabinete todavía ”.

Pese a su sorpresa, Filmus destacó “la gran oportunidad”. “No lo pensé, me pareció que era imprescindible hacer el aporte, dijo, al tiempo que destacó: “No me hubiera causado tanta simpatía que me toque el ministerio de Educación, porque exige una atención mucho más fuerte que Ciencia y Tecnología, que es un ministerio que proyecto al futuro en el mediano y largo plazo”.

En diálogo con Radio Rivadavia, Filmus confesó que “de ninguna manera” se esperaba la derrota en las elecciones legislativas PASO, y subrayó: “Mucho menos con la magnitud que terminó siendo”.

Al ser consultado por los desplantes público y la carta de la vicepresidenta Cristina Kirchner, el hasta ahora secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur sostuvo: “La suerte es que en una semana nos recompusimos y los cambios fueron todos por consenso. Ahora comienza otra etapa”.

En este sentido, Filmus destacó que la exmandataria “es muy franca”. “Su planteo permitió que nos sentemos a discutir y ver cómo salimos para adelante”, dijo, al considerar la misiva de Cristina, con duras críticas a Alberto Fernández.

Y remarcó: “No me parece grave que podamos discutir”.

En el marco del reorganización de las autoridades gubernamentales, Filmus -y otros 6 flamantes ministros- jurará mañana lunes, a las 16, en la Casa Rosada.

De esta manera, el Gabinete queda conformado de la siguiente manera: