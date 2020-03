Los intendentes extreman recursos para evitar la circulación de personas y prevenir el contagio del coronavirus

María José Lucesole Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de marzo de 2020 • 21:14

LA PLATA .- El cierre de accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se replica en decenas de municipios bonaerenses . En algunas comunas del interior ya se impide incluso circular por completo desde media tarde . "Al toque de sirena, quedate en casa. No se podrá circular", se anuncia en varios distritos, donde las restricciones se asemejan a un toque de queda.

Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense, criticó hoy a la administración de Horacio Rodríguez Larreta por cerrar 59 accesos a la Capital. "No es el sálvese quien pueda", dijo el ministro. Sin embargo, la medida se replica entre cada vez más distritos de la provincia.

Las autoridades provinciales piden limitarse a acatar las órdenes dispuestas por el Poder Ejecutivo nacional y critican el cierre de ingresos, pero la se multiplica en las últimas horas en una decena de comunas: Ezeiza, Almirante Brown, San Vicente, Olavarría, Exaltación de la Cruz, Villa Gesell, Coronel Suárez, Dolores, Lezama, Tandil, Pehuajó y Roque Pérez fueron los primeros.

Algunos distritos cerraron la mayoría de sus accesos y dejaron una vía abierta, pero bajo estricto control. Otros, principalmente del conurbano, donde los barrios de un municipio comparten veredas con los del siguiente, los controles se enfocaron en las avenidas centrales.

La situación en el interior provincial

No se descarta que se pliegue la mayoría de las comunas, en particular los distritos del interior donde no se registran casos y no quieren que llegue el virus.

En la mayoría de los distritos queda libre un solo acceso. El resto se cierra con montañas de tierras o rejas. Pero hay algunos que van más allá, con medidas singulares: toque de sirena por la tarde para evitar la circulación y el cierre total de comercios.

El intendente Juan Carlos Gasparini, junto al gobernador Axel Kicillof Crédito: Twitter

Algunas ciudades, como Roque Pérez, viven poco menos que en estado de sitio. "Cerramos todo. Hay un solo acceso abierto. Los demás los cerramos con tierra para que no se pueda circular con autos ni con motos", dijo a LA NACION el intendente Juan Carlos Gasparini. "No entra ni sale nadie. Los accesos están cerrados, menos el de la ruta 205 con estricto control. Somos inflexibles. Patrullamos de noche y de día. A la noche se toca la sirena y no sale más nadie a la calle. Los negocios se cierran todos", agregó.

En Coronel Suárez, el gobierno municipal adoptó medidas extremas: "Al sonar la sirena quedate en casa. No se podrá circular por las calles de la ciudad a partir de las 16 horas", dicen los anuncios de la comuna.

En el distrito se dispuso que los comercios del rubro alimenticio y las farmacias se encuentran abiertos de 8 a 16, con la única excepción de las farmacias de guardia. De igual modo, los médicos de la ciudad expresaron su voluntad de acompañar el horario establecido por el Comité de Crisis, atendiendo de 8 a 16, con una guardia de urgencia telefónica. Los comercios de delivery funcionan de 20 a 23.

En otros distritos, como Coronel Rosales, los supermercados abrirán desde mañana en horario corrido de 8 a 17. Luego cerrarán por completo.

En Florentino Ameghino también tocan la sirena a las 17 y ya nadie puede circular en la ciudad, bajo ningún pretexto. Lo mismo sucede en Chacabuco, a las 18.

El consejo de Kicillof

El gobernador Axel Kicillof llamó a la población a seguir las recomendaciones de prevención. "Modificar los hábitos de cada uno es la forma más importante de evitar la expansión del virus", dijo. Y agregó: "Hoy una conducta egoísta puede generar un contagio. Esta situación nos pone a prueba. Necesitamos que todos sean responsables y piensen en el otro".

Desde la Casa de Gobierno se afirmó que limitar los accesos no es una medida excesiva siempre que el aislamiento no sea completo: "No hay problema mientras esté garantizada la circulación. Es lo mismo que está haciendo CABA. Pero siempre se pide que se garantice la circulación para que puedan transitar camiones con provisiones de alimentos, combustibles, caudales. Luego, los controles están bien porque el DNU estableció que no se debe circular sin razón", indicaron desde la gobernación, para recalcar: "No se puede cortar por completo. Lo impide la Constitución".

Intendentes que no cierran

En otros distritos grandes del conurbano no está previsto cortar los accesos. "¿Para qué?", respondió a LA NACION Gustavo Posse, intendente de San Isidro. "No cerramos. Estamos haciendo controles de rutina que garanticen el aislamiento dispuesto por decreto", informó el intendente de Tigre, Julio Zamora. "No cerramos. Hasta ahora está todo igual", agregaron desde La Matanza.

Con el correr de las horas el mapa podría cambiar. Mientras tanto, el ministro de Seguridad, Berni, llamó a atenerse a las reglas dispuestas por el Presidente de la Nación.