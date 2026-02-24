¿Cambia el nombre de la TV Pública?: Esto es lo que se sabe del plan del Gobierno en los medios públicos

El gobierno nacional busca poner en marcha un programa de retiros voluntarios para empleados de los medios públicos como parte de su estrategia para reducir el gasto y achicar la planta de personal estatal.

La iniciativa se aplica a los organismos que integran Radio y Televisión Argentina (RTA) (que incluye a la TV Pública, Radio Nacional y Canal 12 de Trelew) y la unidad Contenidos Públicos, que en conjunto suman más de 2200 empleados. El plan estará abierto hasta fines de marzo y la intención oficial es que entre 500 y 600 personas acepten dejar sus puestos en esa primera etapa.

El plan

Desde la Casa Rosada reconocen que no está garantizado alcanzar ese número, ya que muchos empleados tienen más de 20 años de antigüedad, lo que influiría en su decisión de permanecer o no. Incluso admiten que, en algunos casos, podría resultar más conveniente para los trabajadores esperar un despido antes que optar por un retiro voluntario.

Quienes se adhieran al plan "no podrán volver a trabajar en el Estado durante cinco años", y algunos podrán cobrar sus compensaciones en hasta tres cuotas si tienen antigüedad.

Esta medida forma parte de la reorganización de los medios públicos, que están intervenidos desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei y cuya intervención fue prorrogada hasta febrero de 2027 mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial.

¿Cambio de nombre?

Además, desde el oficialismo no descartan la posibilidad de cambiar el nombre de la TV Pública.

Conferencia de Manuel Adorni Presidencia

Hace algunas semanas, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que también controla el área de los medios públicos, habló sobre el futuro del canal: “No se puede privatizar porque no lo permite la ley. Por lo tanto, lo que te queda es achicar al mínimo el gasto. Hacerla eficiente en términos de achicarla todo lo que se pueda, en virtud de no tener la chance de privatizarla”.

Respecto a la denominación del canal, Adorni aseguró: “Le vamos a cambiar el nombre, no se va a llamar más TV Pública”, aunque no quiso adelantar cómo pasará a llamarse.