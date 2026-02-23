Solo en Off | Furor y decepción entre quienes pagaron para sentarse cerca de Milei en Mar a Lago

No por casualidad el presidente Javier Milei elige los Estados Unidos como principal destino de sus viajes al Exterior. “Es un verdadero rockstar, una celebrity allá”, describe con entusiasmo uno de sus ocasionales compañeros de viaje, extasiado por la cantidad de selfies, saludos y abrazos que el primer mandatario dedica a quienes se lo cruzan en algún evento en tierra norteamericana. No fue la excepción la Gala Prosperidad Hispana en Mar a Lago, la mansión de Donald Trump en Palm Beach, en La Florida, que el presidente norteamericano organizara días atrás y a la que Milei fue invitado, pero no concurrió.

Ni Trump ni ninguno de sus colaboradores se ofendió, dado que días después, más precisamente el jueves pasado, el Presidente estuvo en Washington junto a otros mandatarios para participar de la reunión inaugural del Consejo de la Paz, de la que surgió un millonario apoyo para la reconstrucción de la franja de Gaza. Pero sí hubo desánimo en los políticos, empresarios y personalidades que quería sentarse junto a él en la gala de Mar a Lago. Cuentan conocedores de la trama interna de la convocatoria que los U$S 20 mil iniciales que debían pagar por sentarse en la mesa junto a Milei subieron de manera astronómica, hasta los U$S 100.000 cuando la fecha se acercaba y las posibilidades de que el Presidente viajara era concreta. La cifra, cuenta uno de los protagonistas de aquella noche, bajó de modo terminal tan pronto como había subido cuando se confirmó que el Presidente no participaría.

De todos modos, y más allá de la ausencia con aviso de Milei, hubo presencia argentina allí. No sólo estuvieron el diputado bonaerense “celestial” Agustín Romo y el empresario de medios libertario Fernando Cerimedo –recibió un premio como consultor político del año por la organización Latino Wall Street-sino además dos empresarios como el mendocino José Luis Manzano y el financista Darío Epstein, que asesoraba al Presidente antes de llegar a la Casa Rosada. La agenda de viajes –y encuentros con Trump- tendrá un nuevo capítulo a principios del mes que viene, por partida doble: un encuentro de “alto nivel” con Trump y otros mandatarios alineados con Estados Unidos, el 7 de marzo, y el “Argentina Week”, en Nueva York, del 9 al 12 del mismo mes.

Espert vs Asseff, la pelea que se viene

Poco y nada se supo de José Luis Espert luego de conocido su estrecho vínculo con el empresario acusado de narcotráfico Fred Machado, escándalo que lo obligó a dejar su lugar en la lista de candidatos a diputados nacionales libertarios bonaerense, y a desaparecer literalmente del mapa. Luego de meses de silencio, Espert deberá comparecer el próximo 3 de marzo ante la mediadora prejudicial por un requerimiento del ex diputado nacional y dirigente del partido UNIR, Alberto Asseff.

El diputado José Luis Espert durante el allanamiento en su casa de Beccar por estar relacionado con el narcotraficante Fred Machado Martín Cossarini

El litigio entre ambos se origina en un libro de Espert titulado “No va más”, escrito antes del escándalo que el año pasado dio un golpe de nocaut a su carrera política. Enojado, Asseff sostiene que “así como mintió y se enmarañó en contradicciones respecto de sus relaciones con el extraditado Machado, Espert miente con descaro en su libro respecto de su breve vínculo con UNIR en 2019. Va a tener que asumir los daños y perjuicios causados por sus mendacidades”, advierte el ex diputado. ¿Habrá rectificación? Pronto lo sabremos.

Suárez y Quintela “compiten” para ayudar a los niños

En tiempos de dura y frontal pelea contra el gobierno libertario, dos gobernadores enrolados en el kirchnerismo aprovecharon el inicio de clases para quedar bien con sus eventuales votantes (y aumentar sin culpa el gasto público). El riojano Ricardo Quintela dio un paso en ese sentido para anunciar que todos los niños hijos de empleados estatales de su provincia percibirían $200.000 en concepto de ayuda escolar, “un 70 por ciento de aumento con respecto a 2025” y para “aliviar el bolsillo de las familias trabajadoras y acompañar a las y los estudiantes”, dijo el gobernador peronista al anunciar el pago.

Gerardo Zamora y Elías Suárez

La movida riojana tuvo una “competencia” más generosa: el gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, había anunciado dos días antes un apoyo de $280.000 por cada hijo en edad educativa (primaria y secundaria) que los estatales verán reflejada en sus salarios el próximo 10 de marzo. Suárez, ex secretario del mandamás santiagueño Gerardo Zamora, ya había dado un bono de “preinicio” de clases, $250.000 por chico, hace diez días.

En modo deportivo, Macri salió airoso en el “Lawn Tennis test”

No son pocos los dirigentes políticos que concurren a eventos deportivos o espectáculos, y de paso calibran el apoyo o resistencia que generan a través de la reacción de quienes se cruzan en su camino. Tenista aficionado desde su infancia, el ex presidente Mauricio Macri estuvo días atrás en las instalaciones del Lawn Tennis Club, en Palermo, para ver en vivo y en directo las alternativas del Argentina Open, finalmente ganado por el argentino Francisco Cerúndolo. Cuentan quienes se cruzaron con el ex presidente que la reacción de los fanáticos del tenis fue “positiva”, que abundaron las palmadas y palabras de aliento, y hasta algunas menciones a su fanatismo por el bridge, con la custodia de rutina siempre a prudente distancia.

Mauricio Macri calmó los nervios jugando al tenis GCBA

Activo y dispuesto a involucrarse en el escenario nacional, el presidente de Pro ya bendijo la continuidad de la conducción del macrismo bonaerense, que encabezarán Cristian Ritondo y Soledad Martínez, y que será oficializada el sábado próximo. Cuentan quienes lo frecuentan que ya no espera el reconocimiento del presidente Milei, y deja trascender que “cada uno elije de quien se rodea y a quien escucha”.

Sin intendencia ni banca, Valenzuela espera su ingreso al Gobierno

Calmado y paciente según quienes lo frecuentan, Diego Valenzuela espera que “en breve” se dé su anunciado ingreso formal al Gobierno. El durante diez años intendente de Tres de Febrero y candidato a senador libertario bonaerense por la primera sección electoral en octubre pasado trabaja desde diciembre pasado en la creación de la Agencia de Seguridad Migratoria, parte de la nueva estructura del Ministerio que encabeza Alejandra Monteoliva y que será creada vía DNU con la firma del presidente Javier Milei y sus ministros.

Elecciones legislativas 2025. Diego Valenzuela en el búnker de La Libertad Avanza. Soledad Aznarez - LA NACION

“Pasaron sólo dos meses, es un tiempo razonable, no es que esté demorado. Es una nueva estructura y el Gobierno tuvo otras prioridades como la reforma laboral”, se atajan cerca del intendente con licencia (en su lugar asumió el concejal Rodrigo Aybar, que le responde), solicitada para asumir en el ministerio que hasta hace poco encabezaba la hoy senadora Patricia Bullrich. Electo senador en octubre, Valenzuela también solicitó licencia para ese cargo, a la espera de su pase. El trabajo conjunto con Monteoliva, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal, estaría terminado, por lo cual Valenzuela espera el decreto y su designación “en breve”.