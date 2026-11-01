Con 7800 voluntarios, 13.000 policías y un costo de 10 millones de dólares, Córdoba se prepara para recibir a León XIV

CÓRDOBA.- En paralelo a los preparativos para la llegada del Papa León XIV a la Argentina, en la ciudad de Córdoba se oficializaron datos claves sobre la planificación del acontecimiento, desde cómo se desplazará la comitiva vaticana y los horarios de ingreso a los espacios donde estará el pontífice hasta el despliegue del operativo de seguridad, con una dotación de 13.000 efectivos de fuerzas federales y locales. Se estima que habrá 1,2 millones de personas y ya se registraron 7800 voluntarios.

El arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Rossi, destacó en las últimas horas el entusiasmo del papa León XIV por visitar la Argentina, tras el susto por su operación a raíz de un cáncer de pulmón. “En estas circunstancias no solo no se achica, sino que insiste gozosamente en venir y con mucho entusiasmo. Eso tiene que animarnos a nosotros a estar presentes”. Y agregó: “No viene a retar a nadie, viene a consolar”.

Desde el aeropuerto internacional Taravella hasta el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), donde León XIV presidirá una misa el martes 10 de noviembre, el traslado del pontífice será en cápsula cerrada. Después de la celebración religiosa irá hasta el centro de la ciudad también en un vehículo cerrado y hará el traspaso al Papamóvil en Av. Colón y Santa Fe, donde saludará a los fieles.

Aunque se suponía que el Papa cambiaría de móvil en el subsuelo de la Jefatura de Policía, a su pedido, lo hará en la calle rodeado de la custodia. En el trayecto al Arzobispado local, recorrerá las principales avenidas de la ciudad saludando a quienes se acerquen.

Así se distribuirán las ubicaciones en la zona de la Catedral de Córdoba para la visita.

El Santo Padre compartirá un almuerzo “liviano”, según el propio pedido del Vaticano, con el cardenal Ángel Rossi y algunos referentes de la Iglesia argentina. Los organizadores dan por seguro que el Papa se asomará al balcón del Arzobispado para saludar a la concurrencia, como lo hiciera Juan Pablo II el 8 de abril de 1987. El hotel ubicado frente al Arzobispado hace semanas que ya no tiene lugar.

Después de unos minutos de descanso en el Arzobispado, nuevamente en el Papamóvil irá hasta la Catedral de Córdoba, a unos 700 metros, para el encuentro con la vida consagrada y el clero. Esa es su última actividad en esta ciudad.

Sin licitación

La compañía cordobesa La Cúpula es la productora integral de la visita, en coordinación con el Arzobispado, el gobierno provincial y la Municipalidad. Se hará cargo, así, de la organización del acto en Fadea. Tiene experiencia en los montajes del Rally Mundial y del Festival de Doma y Folklore de Jesús María, entre otros emprendimientos.

Según explicó Javier Martínez, presidente de la empresa, a Punto a Punto, no hubo un llamado a licitación con pliego abierto, sino que se convocó a referentes del sector a los que se les bajó un brief con exigencias del Vaticano. La empresa presentó un master plan que fue validado por los organizadores.

Aunque LA NACION consultó el presupuesto destinado a la organización de la visita completa del Papa a Córdoba, no hubo respuesta oficial. La cifra que se baraja es de unos US$10 millones, que afrontarán entre la Iglesia, la provincia y la Municipalidad de Córdoba.

En el predio de Fadea ya se levantaron las torres en las que se montarán las pantallas gigantes para seguir la ceremonia. Los 7000 metros cuadrados de pantallas -que llegarán desde diferentes puntos del país- se distribuirán en los 58 cuadrantes en los que se dividió el predio.

En cada cuadrante habrá pantallas, cámaras de seguridad, personal sanitario, bomberos y agentes de Defensa Civil y de la Policía. El monitoreo de todo el armado está a cargo del Centro Unificado, donde hay referentes nacionales, provinciales y municipales auditados por el Vaticano.

Toda la actividad de organización está siendo chequeada por el Vaticano.

También se instalarán unos 10.000 baños químicos. Frente al predio militar, cruzando la Avenida de Circunvalación, se realizará el Papa Fest, donde también habrá pantallas.

Quienes participen en la Vigilia Joven o en la misa en Fadea podrán ingresar desde las 18 del lunes 9, con la correspondiente acreditación. Las puertas estarán abiertas durante toda la noche y madrugada previa a la ceremonia. A las 6 de la mañana del martes 10, se cerrarán.

Unos 2500 representantes de medios de comunicación solicitaron acreditaciones para cubrir la visita.

Apenas el Vaticano y el propio León XIV confirmaron el viaje, el gobernador Martín Llaryora posteó en sus redes: “Córdoba te espera con los brazos abiertos, Papa León, para compartir este encuentro histórico e inolvidable y renovar juntos el compromiso de construir una sociedad más unida y solidaria”.

Traslados y seguridad

El intendente de la ciudad, Daniel Passerini, confirmó que circularán 300 colectivos gratuitos (150 para zona norte y el mismo número para la sur) para acercar a los participantes al predio de la Fábrica Militar de Aviones. Advirtió que, en cualquier caso, después deberán caminar unos tres kilómetros.

Este lunes por la mañana el ministro de Vinculación, Miguel Siciliano, recorrió el predio de Fadea junto a Passerini y otros referentes de la organización de la visita papal a Córdoba. “La venida del Papa no es del gobierno, es de Córdoba”, dijo Siciliano y enfatizó el trabajo en conjunto.

De acuerdo con los datos oficiales, la Gendarmería Nacional estará a cargo de la seguridad dentro del predio de Fadea, que el Papa recorrerá durante unos 40 minutos en el Papamóvil después de la misa.

Passerini y Siciliano con quien condujo el Papamóvil en 1987, en la visita de Juan Pablo II.

Unos 1100 agentes sanitarios en dos turnos prestarán servicio en el lugar, donde se instalarán tres hospitales móviles (dos del Ejército Argentino y el Hospital Madre Teresa de Calcuta de la Provincia), cada uno con 15 camas, equipamiento de alta complejidad y unidades de terapia intensiva móviles. Unas 25 ambulancias estarán en la zona.

También habrá unidades médicas y carpas de emergencia en los cuadrantes que rodean al Arzobispado -donde se esperan unas 200.000 personas- y un hospital móvil en el Cabildo, al lado de la Catedral, donde la cantidad de gente que se proyecta es similar.

Ya funciona la web oficial para la visita de León XIV a Córdoba.

Además, desde este martes, funciona la web oficial elpapaencordoba.com.ar del Arzobispado de Córdoba, la Provincia y la Municipalidad, con el cronograma, los recorridos, cómo llegar, los cortes de tránsito y qué llevar el lunes 9 y el martes 10 de noviembre.

El sábado pasado hubo en Fadea un encuentro del que participaron la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, el cardenal Rossi, y el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros.