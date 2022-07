En la cumbre del Mercosur, Alberto Fernández le pidió a Uruguay “no buscar soluciones individuales”

Luego de la polémica en torno a la decisión de Uruguay de avanzar en un tratado de Libre Comercio con China, presidentes y mandatarios del Mercosur iniciaron en Asunción una reunión plenaria marcada por un clima de tensión y por algunas ausencias. Allí, el presidente Alberto Fernández afirmó que “que no nos ilusione la idea de separarnos y buscar soluciones individuales, con un proyecto propio que me alcance a mi, todo eso es de corto aliento”. “No me niego en nada a analizar lo que mi amigo Lacalle Pou llama flexibilización, solo quiero que sigamos transitando juntos”, y dijo que el acuerdo con China “deberíamos hacerlo todos juntos”.

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, arribó anoche desde Montevideo, dispuesto a dar la pelea interna. Con el anfitrión Mario Abdo en su país, y la ausencia anunciada del brasileño Jair Bolsonaro, la expectativa se centró en la llegada del presidente Alberto Fernández, quien a través de su canciller, Santiago Cafiero, ya anticipó su negativa a avalar la iniciativa de Uruguay. Además de Bolsonaro, desistió de participar el presidente de Chile, Gabriel Boric (invitado como Estado asociado al igual que Bolivia), y envió en su lugar a la canciller Antonia Urrejola. Tampoco llegó el presidente de Bolivia, Luis Arce, cuya presencia estaba anunciada, mientras Colombia y Guyana también enviaron representantes diplomáticos a la cumbre.

Los cancilleres sudamericanos asisten a la cumbre anual del bloque comercial Mercosur en el Centro de Convenciones Conmebol en Luque, Paraguay, el miércoles 20 de julio de 2022 AP

El presidente Alberto Fernández dejó de lado su discurso escrito y pidió reflexionar “los desafíos que tenemos por delante”. Habló sobre la pandemia “que asoló al mundo” y “el nivel de endeudamiento que Argentina recibió”. “La pandemia generó un quiebre en la economía mundial, y todos lo padecimos, nadie quedó a salvo”, sostuvo, y “cuando la recuperación era sostenida se desata una guerra en el hemisferio norte”. Luego de equivocar el año de fundación del Mercosur (lo citó en 1989, dos años después de su fundación formal), el Presidente habló de un mundo “hambreándose” por la guerra en Ucrania. “Tenemos una enorme suerte, somos una zona de paz, aunque seamos el continente más desigual no tenemos vocación de guerra”. “El mundo que se viene es el mundo de las regiones, no de los países, y debemos hacer fuerte al Mercosur y a la Celac”.

Entrando en la mecánica del bloque, afirmó que “tenemos que saber ponernos de acuerdo para producir el alimento que el mundo necesita”. Y en el ámbito energético, sostuvo que “entre Chile, Bolivia y Argentina tenemos las mayores reservas de litio del mundo”, por lo que pidió “la unión del litio”. Habló hacia Uruguay y Paraguay, y les reclamó estar unidos en proyectos como el gasoducto Néstor Kirchner. “Si no estamos unidos, vamos a cometer el peor de los errores”, dijo el Presidente, y afirmó que “que no nos ilusione la idea de separarnos y buscar soluciones individuales, con un proyecto propio que me alcance a mi, todo eso es de corto aliento”. Mirando al presidente uruguayo, afirmó: “No me niego en nada a analizar lo que mi amigo Lacalle Pou llama flexibilización, solo quiero que sigamos transitando juntos.

En su breve discurso inicial, Abdo afirmó que desde la presidencia pro tempore “se cumplieron los objetivos del Mercosur”, sin entrar en detalles, que fueron abordados por su canciller. Un rato más tarde, el presidente de Paraguay destacó como logros de este año “la conclusión de las negociaciones de un acuerdo comercial de Singapur” con un “aumento del comercio y de la inversión”. “Este es el camino que debe seguirse para la internacionalización del bloque”, dijo Abdo, y pidió “evaluar” los acuerdos de cada país de modo unilateral, en implícita referencia a la postura de Uruguay.

A las 9.45, Fernández partió desde Aeroparque en el Tango 04 rumbo a Asunción, acompañado por el secretario general, Julio Vitobello y la portavoz Gabriela Cerruti. Allí también se sumaron a la delegación los embajadores Alberto Iribarne (Uruguay) y Domingo Peppo (Paraguay). Llegó dos horas después a la sede de la Conmebol, dónde se lleva a cabo el encuentro, y fue recibido por Abdo.

Las discusiones en torno al tratado de libre comercio con China tuvieron su round previo ayer, en el encuentro de cancilleres del bloque común. Allí, el canciller Cafiero se mostró dispuesto a “dar esta discusión”, y afirmó que “para la Argentina modernizar no implica disgregar al bloque y la toma de decisiones unilaterales sino asumir la responsabilidad de transformar y profundizar el proceso de integración”.

Un rato después, su par uruguayo Francisco Bustillo negó que Uruguay piense en irse del Mercosur, y reiteró que “siempre hemos tenido y mantenido nuestra potestad de negociar acuerdos comerciales internacionales con terceros países. Por tal motivo reafirmamos nuestra potestad de negociar con países y bloques extrazona. Al tiempo que mantenemos nuestro firme compromiso con el proceso de integración”, remarcó Bustillo, con quien Cafiero pensaba reunirse el lunes para llegar a la cumbre sin conflictos. Una reunión a la que la cancillería desistió de organizar, convencido de que “no había nada que hacer, no había margen” para torcer la voluntad de Montevideo.

El vínculo personal entre Lacalle Pou y Fernández pasó de la amabilidad del primer encuentro-Lacalle le preparó un asado en la mansión Anchorena antes del comienzo del mandato del Frente de Todos-a la rispidez de aquella reunión virtual de marzo del año pasado, en la que el mandatario uruguayo habló de evitar que el Mercosur de transforme en un “lastre”, y Fernández le respondió de manera directa: “No queremos ser un lastre para nadie. Si somos un lastre, tomen otro barco. Pero lastre no somos de nadie”, respondió, mientras Bolsonaro abandonaba la reunión virtual.