Con Cristina recluida, el PJ empieza a reagruparse con el kirchnerismo y el massismo, pero sin el grupo de Kicillof

La interna del peronismo quedó expuesta en la forma en que ingresó Axel Kicillof a la Plaza de Mayo, el día de la marcha por Cristina Kirchner. El gobernador se metió entre la gente y avanzó con la ayuda de fornidos custodios, hasta llegar a las vallas que daban a la zona vip del acto. Unos metros antes, un grupo de militantes le reprochó: “¿Ahora venís, cuando ya está presa?“.

A Kicillof se lo vio responder con el clásico gesto de silencio. Su incomodidad ante los cuestionamientos que le llegan desde sectores kirchneristas también se percibió del otro lado de las vallas. Ni bien las atravesó, lo recibió con un abrazo el peronista federal Alejandro “Topo” Rodríguez, pero notó la frialdad de otros dirigentes. Y enfiló hacia el lugar donde se sentaban Madres y Abuelas.

Al gobernador lo escoltaban tres intendentes que integran su Movimiento Derecho al Futuro (MdF), entre ellos Mario Secco (Ensenada), hacia quien el encono de La Cámpora trepa a la misma intensidad que el que destina a Jorge Ferraresi (Avellaneda). Son dirigentes que exigen, en los quinchos del conurbano, que “se respete al gobernador”. Lo habían pedido un día antes en La Plata.

Máximo Kirchner levantó el perfil tras la detención de su madre Ricardo Pristupluk

En un encuentro que una fuente definió como “tumultuoso”, la dirigencia que rodea a Kicillof llegó a la conclusión, compartida por el gobernador, de que “la mejor forma de defender a Cristina es ganar las elecciones”. Y exigió iniciar rápidamente las negociaciones internas para los comicios del 7 de septiembre, ya que las listas de candidatos cerrarán el 19 de julio, en menos de un mes.

Según pudo saber LA NACION, las conversaciones comenzarán a desarrollarse este martes en la sede nacional del PJ, en Matheu 130, pero no serán de la partida los axelistas del MdF. En cambio, se verán las caras los apoderados del kirchnerismo, el massismo y otros partidos aliados, en la búsqueda de sellar una alianza electoral. El nombre que le pondrán será directo: “Peronismo”.

Sin el axelismo

“Ellos no van a estar porque el MdF no es un partido político, es una agrupación, como La Cámpora”, fue la explicación que dieron en el PJ cuando se les consultó por qué no estaba convocado el axelismo. Todo sucede mientras el kirchnerismo proyecta una pelea de liderazgo con Kicillof. La interna se encarna en Máximo Kirchner, quien actúa como un “delegado” de su madre.

El kirchnerismo sigue atento las encuestas que dan a Cristina como líder de la oposición, por encima de Kicillof

Para el axelismo que pretende quedarse con el 30 por ciento de las candidaturas bonaerenses, el problema es que el kirchnerismo aproveche el envión que provocó la movilización por la prisión de Cristina y avance con el armado de listas sin incluirlo. Ya circuló el nombre de Leonardo Nardini, el intendente de Malvinas Argentinas, para encabezar en la primera sección.

El axelismo había deslizado, en encuentros partidarios, que el ministro Gabriel Katopodis podía encabezar la lista de candidatos a senadores provinciales por esa sección, donde también tiene peso político el massismo. De hecho, el propio Sergio Massa estaba en danza para postularse cuando la candidatura de Cristina aún seguía en pie, antes del fallo de la Corte Suprema.

El líder del Frente Renovador estuvo el miércoles pasado en la Plaza de Mayo y aprovechó la oportunidad para retomar el contacto directo con la militancia peronista, como si buscara medir la temperatura entre los votantes del PJ tras su frustrado proyecto presidencial de 2023. “Caminó delante del escenario y le tomaron decenas de fotos”, comentó un dirigente que lo siguió.

Sergio Massa en una de las tantas fotos que le pidieron los militantes en la Plaza de Mayo Hernán Zenteno - LA NACION

En el FR lo consideran “uno de los conductores del peronismo en este momento histórico”, pero condicionan su participación a que se consolide un proceso de “unidad” que, hasta el momento, no se vislumbra claro. Por eso advierten que “en esta etapa se necesita de todos: Massa, Kicillof, Juan Grabois, Guillermo Moreno. Nadie sobra”. Anoche hubo una reunión interna por zoom en la que Massa planteó un “acuerdo de unidad”.

En el peronismo que ahora sufre por la prisión domiciliaria de su conductora, el único factor de unidad concreto es el rechazo al rumbo político y económico de la administración de Javier Milei. En eso coinciden La Cámpora, el axelismo, el massismo y otros grupos menores, como los que reportan a Grabois y a Moreno. La consigna es “reorganizarse, unirse y construir una alternativa clara”.

La propia Cristina Kirchner lo planteó en su mensaje a la militancia que fue a manifestarle su apoyo en la Plaza de Mayo. “El modelo de Milei se cae, tiene fecha de vencimiento”, dijo en el audio que envió por medio del equipo de comunicación de La Cámpora. La idea de que los libertarios “van a chocar el país” más temprano que tarde se extiende en el diagnóstico de la dirigencia.

Cristina Kirchner volvió a salir al balcón tras la habilitación de los jueces Santiago Oroz

Tras el dictado de la prisión domiciliaria, Cristina y su equipo jurídico decidieron no darle motivos a los jueces para que le quiten el beneficio. A tal punto, que la expresidenta no salió al balcón de su departamento de Constitución el día de la marcha y la concentración se trasladó a la Plaza de Mayo no “perturbar” a los vecinos. “Le aconsejaron mesura y ella lo tomó”, dijo una fuente cristinista.

Pero otros sectores del peronismo muestran cierta acidez sobre la situación de la expresidenta. “Ahora va a tener que aguantar revisiones trimestrales, como las que hace el Fondo Monetario”, ironizan. En todo caso, lo que no quiere la expresidenta es dejar de hacer política. Sabe que la Justicia no puede prohibirle esa actividad, por lo que no quiere darle “excusas para que la limiten más”.

¿Pero cómo hará Cristina para seguir conduciendo al PJ en esas condiciones? “Tenemos que darnos maña para comunicarnos”, dijo en el mensaje del miércoles a la militancia, pero también a la dirigencia que estaba acostumbrada a los “mano a mano” con ella. El que esperaba retomarlos es Kicillof, aunque ahora debería contentarse con mantenerlos con delegados la expresidenta.

Kicillof y Magario, el día de la marcha por Cristina, a la vuelta del departamento de la expresidenta

Algo de eso pudo suceder el miércoles pasado antes de la marcha, cuando Kicillof y su vicegobernadora Verónica Magario fueron detectados por el periodista de LN+ Pablo Corso al ingresar a un edificio ubicado a solo 150 metros del departamento de Cristina. Minutos más tarde, ambos salieron rumbo al punto de concentración del MdF, donde los esperaban ministros y dirigentes del sector.

Públicamente, los contactos entre Kicillof y el kirchnerismo permanecen suspendidos. “No hubo ningún encuentro, veremos la semana próxima”, dijo a este diario un colaborador directo del gobernador. Pero por lo bajo hay movimientos que generan suspicacias. Este fin de semana se conoció que el kirchnerismo y el massismo avanzan en una coordinación sin el axelismo.

A tal punto, que se reunirán mañana en la sede del PJ, bajo la supervisión del camporista Facundo Tignanelli y el massita Rubén Eslaiman, los apoderados del PJ y del FR. Sumarán a fuerzas aliadas como Patria Grande de Juan Grabois y el Partido Solidario de Carlos Heller. Con Cristina Kirchner limitada a los metros cuadrados de su departamento, el peronismo empieza a reagruparse.