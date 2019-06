El referente del Partido Socialista de la Capital se alejó de Consenso Federal y aceptó la invitación del jefe de gobierno; dijo que la fórmula de Lavagna-Urtubey no lo representa Fuente: LA NACION

El jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta , movió las fichas del tablero porteño e incoporó a la coalición oficialista Juntos por el Cambio al Partido Socialista de la ciudad de Buenos Aires, que lidera Roy Cortina.

Al filo del cierre de la inscripción de alianzas, el legislador porteño decidió alejarse del espacio Consenso Federal 2030, que encabezan Roberto Lavagna y su compañero de fórmula, Juan Manuel Urtubey , para sumarse al elenco oficialista. Cortina, que se había lanzado en abril pasado como candidato a jefe de gobierno, no estaba conforme con el armado de Lavagna en la ciudad y no se sentía representado por el binomio de esa fuerza.

"Una fórmula Lavagna-Urtubey no me presenta. Prefiero continuar el trabajo en la ciudad. Me han invitado a trabajar de una manera más amplia", explicó a LA NACION.

Cortina desea "continuar trabajando" en el terruño porteño con "partidos afines", como la UCR, la CC-ARI y Confianza Pública, de Graciela Ocaña . Y remarcó que el armado en la ciudad del espacio de Lavagna "es muy desprolijo". Voceros de Consenso Federal confirmaron hoy que el diputado nacional Marco Lavagna será el postulante a jefe de gobierno porteño del espacio de la "tercera vía". "Es triste que no haya un sola fórmula social-demócrata o de centro izquierda en la Argentina", aseguró Cortina.

La incorporación de la UCR porteña a la coalición oficialista y la posible candidatura de Martín Lousteau como candidato a senador nacional por la Capital terminaron de empujar su decisión. Las conversaciones para que Cortina se sume al oficialismo se iniciaron hace varios días. A nivel nacional, el socialismo mantiene su alianza con el espacio que lidera Lavagna.

Cortina, que ocupa el cargo de vicepresidente tercero en la Legislatura, destacó que valoraba mucho la convocatoria de Larreta. En varias votaciones de proyectos clave para el Ejecutivo acompañó al macrismo y trabajaron algunas iniciativas en conjunto. "Cortina tiene una mirada muy coincidente con nuestro gobierno en muchos proyectos que son de progresismo auténtico, en términos de transporte público o políticas de género", opinaba un funcionario de Larreta.

Negociación por las listas

El mandato de Cortina como legislador vence en diciembre próximo. Tras el acuerdo con el Pro, entrará en las negociaciones para renovar su banca. Larreta y el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, que será el encargado de llevar adelante las tratativas por el armado de listas, deberán encontrar lugares para los aliados en las nóminas de Juntos por el Cambio -se inscribieron doce partidos dentro del frente-.

No será una tarea sencilla. El bloque oficialista renueva 18 bancas en las próximas elecciones. Quince de esos escaños pertenecen a Pro; dos, a la fuerza de Ocaña, y uno, a la CC. Once legisladores de los dieciocho que terminan su mandato están en condiciones de renovar, pero ninguno tiene su continuidad asegurada.

Ahora se sumarán a la negociación el radicalismo porteño (renueva las bancas de Marcelo Guouman y María Patricia Vischi) y Cortina. Además, la ley de paridad -prevista en el nuevo Código Electoral porteño- se aplicará este año en la ciudad.

¿Quiénes integran la alianza Juntos por el Cambio en la Ciudad? Pro, la Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica (CC), Confianza Pública (CP), Partido Demócrata (PD), Partido Socialista (PS), Partido Demócrata Progresista (PDP), FE, UCedé, MID, Partido de la Ciudad y Partido Renovador Federal.