En el marco de un fuerte debate, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ratificó el inicio a clases presenciales para el 1 de marzo. En una conferencia de prensa, el mandatario provincial dio a conocer algunos detalles del regreso de los chicos al aula y apuntó contra la Ciudad y la oposición. "Prefiero ser serio y no demagógico para hablar a no se sabe quién", lanzó.

Desde Villa Gesell, el gobernador Kicillof reveló que el regreso a clases se hará con clases presenciales y virtuales. "Asegurar el distanciamiento nos obliga a que no haya la misma frecuencia: no podemos poner la misma cantidad de chicos en un aula que antes", dijo, y anticipó que ante un eventual rebrote, no se descarta dar marcha atrás con la presencialidad.

Acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario y el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, Kicillof contó que el plan de regreso a clases se comenzó a pensar el último mes de octubre. Además, dijo que hay políticos que salen "a buscar un voto" con el tema del regreso a clases y, en relación al año electoral que se avecina, habló de "oportunistas".

Los detalles del regreso a clases en la Provincia

1) El 17 de febrero vuelven los que, según Kicillof, "perdieron de alguna manera el vínculo". "A partir del 17 de febrero vamos a retomar algunas formas de presencialidad para trabajar con aquellos que se quedaron atrás", dijo el mandatario provincial, y subrayó: "Esa es la población que más nos preocupa, aquella que el año pasado no pudo sostener la continuidad de manera adecuada".

2) El 1 de marzo será la vuelta al aula para todo el resto de alumnos de la provincia de Buenos Aires. Kicillof detalló que el regreso se dará en el marco de criterios epidemiológicos. Todos los chicos deberán asistir con barbijo, deberán practicar distanciamiento social y las escuelas deberán estar preparadas con buena ventilación y limpieza.

Según el gobernador de la Provincia, los 135 intendentes han quedado notificados.

