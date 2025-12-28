Enero en el Gobierno: Milei sin vacaciones, viajes oficiales, escapadas de fin de semana y Bristol Test

Por primera vez desde que Javier Milei asumió al frente de la Casa Rosada, para esta temporada no hubo reparos sobre los destinos de los ministros que parten de vacaciones, siempre que prime la lógica, como contó LA NACION. Sin embargo, los funcionarios libertarios evitan ahondar sobre el receso, en medio de un discurso oficial que hace gala de la austeridad y la gestión incluso en los momentos usualmente flacos de actividad política, como el verano, y que arremete contra opositores por sus travesías a ciudades asociadas a un alto poder adquisitivo.

Pese a la flexibilización en los términos del descanso para este arranque del tercer año de administración, los ministros prefieren mantener el perfil bajo respecto de sus planes, con cautela sobre las vacaciones y con algunos que juran que ni siquiera se van a tomar días en enero. Saben los integrantes del Gabinete que aunque hay mayor libertad ahora, Javier Milei no tiene vueltas cuando ve un movimiento que escapa del radar de conducta que pretende de parte de su staff y que los detractores del Gobierno están a la espera de cualquier fallido.

Según aseguraron a LA NACION fuentes oficiales, el Presidente no tiene pensado tomarse vacaciones. Enfocado en las reformas que pretende sacar su gobierno, Milei sí se subirá a un vuelo con destino a Suiza en enero, pero de forma oficial, para participar del Foro de Davos, que se inicia el lunes 19 y se extiende hasta el viernes 23.

Al momento de cerrar esta nota, fuentes ligadas a la vicepresidenta Victoria Villarruel, Luis Caputo (Economía), Carlos Presti (Defensa), Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Pablo Quirno (Cancillería) no habían dado detalles sobre sus planes de descanso ante la consulta de LA NACION.

Milei volverá a participar del Foro de Davos en enero de 2026 FABRICE COFFRINI - AFP

En tanto, el vox populi en la Casa Rosada es que, más allá de que tenían autorizado el primer mes completo de 2026 para salir, la mayoría de los ministros concentrarían sus partidas en la primera quincena, para en la segunda enfocarse en la agenda legislativa de febrero, con la vuelta de las sesiones extraordinarias. No obstante, una buena parte del Gabinete afirma que no se tomará descanso.

De acuerdo a lo que pudo averiguar este medio, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no planificó ningún viaje para enero, más allá de que reducirá la frecuencia de días presenciales en Balcarce 50. El líder de los ministros y mano derecha de los hermanos Milei tiene pensado descansar recién a mitad de año.

Desembarcado al Gabinete después de las elecciones del 26 de octubre, el ministro del Interior, Diego Santilli, tampoco partirá en enero porque tiene estipulada una nueva ronda de reuniones con gobernadores, como la que hizo a fines de 2025. Con la cucarda de haber contribuido a la aprobación del primer presupuesto de la era Milei, la idea del exdiputado de Pro es intentar tejer nuevos apoyos para la reforma laboral, cuyo tratamiento comenzará en febrero en el Congreso, en lo que queda de las extraordinarias.

Manuel Adorni y Diego Santilli llevaron adelante las conversaciones con los gobernadores para la aprobación del Presupuesto 2026 y retomarán las charlas en enero ARCHIVO FOTOGRAFICO HCDN

Otra de las integrantes del equipo oficialista que se quedará en Buenos Aires es la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien por tercer año consecutivo evitará las vacaciones.

En estos días, la funcionaria que comanda múltiples áreas tiene planificada una visita oficial a Singapur. Desde la cartera aclararon que el desembarco de Pettovello en el sudeste asiático, sobre todo para interiorizarse en materia educativa, no será financiado por las arcas públicas argentinas, sino por organismos internacionales. Aseguraron además que la ministra decidió adrede ubicar esta actividad de gestión en este momento del año por la cantidad de horas de vuelo que precisa para llegar hasta allí y por la agenda que tiene armada.

Por su parte, Mario Lugones partió de vacaciones el 23 de diciembre y el 6 de enero retomará funciones en el Ministerio de Salud.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, se tomará un descanso después de las Fiestas junto a su familia, pero dicen que serán pocos días desconectado porque luego se tiene que abocar a pulir el resto de reformas que el Gobierno mandará al Congreso.

Sandra Pettovello no se tomará vacaciones en el verano Rodrigo Néspolo

También recién llegada al Gabinete, como reemplazo de Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, no piensa tomarse vacaciones. “Quizá un fin de semana iré a mi casa en Córdoba, pero saldré el sábado y volveré el domingo a Buenos Aires”, le comentó a quienes hablaron con ella.

En la época pico para su cartera, el secretario de Turismo, Daniel Scioli, seguirá de cerca el avance de las vacaciones, dicen que con “expectativas positivas” sobre el nivel de ocupación y consumo. El funcionario que abrevó toda su carrera en las filas peronistas pero que se incorporó a la gestión libertaria tiene pensado recorrer la costa atlántica y piensa hacer el famoso “Bristol Test” −su tradicional caminata por la playa más popular de Mar del Plata para medir el termómetro social− durante la primera semana de enero.

Daniel Scioli recorrerá la Costa atlántica durante enero Mauro V. Rizzi - LA NACION

Este medio ya contó a fines de noviembre que, pese a que la actividad económica muestra signos de recesión y caída en varios sectores, hubo flexibilidad en las condiciones de las vacaciones para los ministros para este verano, al contrario de oportunidades anteriores, en las que el Presidente hizo una bajada de línea de “razonabilidad” y “austeridad”, con la idea de sintonizar con la crisis económica y los bolsillos apretados del resto de los argentinos.

En su momento, eso incluso obligó a varios funcionarios a cancelar viajes que tenían previstos.